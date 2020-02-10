Большой спорт - это современное рабство

На прошедшей неделе медиа сухо сообщили, о том, что трехкратная чемпионка мира по художественной гимнастике 21-летняя Александра Солдатова пыталась покончить с собой.

Вышедший вскоре пресс-релиз и заявление самой спортсменки эту новость опровергали, объясняя произошедшее несчастным случаем на кухне. Но никто все равно не поверил.

Олимпийская чемпионка, до недавнего времени №1 в мировом фигурном катании Алина Загитова полгода назад внезапно объявила о "приостановке спортивной карьеры". Ей исполнилось 17 лет.

Ее подруга по сборной Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы в 19 лет ушла из спорта. Различные источники сообщали, что спортсменке пришлось долго лечиться от анорексии, которая в конечном счете и поставила крест на ее спортивной карьере.

Алина Загитова внезапно объявила о "приостановке спортивной карьеры"Фото: REUTERS

Эти новости давно никого не удивляют. Изнанкой большого спорта остаются нервные срывы, физические и психологические травмы. Сломанная психика и подорванное здоровье является единственной гарантированной пенсией, которую зарабатывает бывший атлет, когда его в 25-30-35 лет высаживают из красивого автобуса с названием его спортивной команды на обочину жизни. А дальше – они остаются одни. В лучшем случае их ждет ничтожная тренерская зарплата, а скорее всего – необходимость начинать все с нуля.

Юлия Липницкая, олимпийская чемпионка, чемпионка Европы в 19 лет ушла из спортаФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Профессиональные спортсмены - словно современные детдомовцы.

В стенах детдома у них действительно все есть. Они – обуты, одеты, за их расписанием следят специально обученные люди. Но в 18 лет их просят «на выход». И тут выясняется, что они совершенно не приспособлены к обычной жизни и даже не умеют жить одни.

Так и у спортсмена в момент окончания карьеры оказывается, нет ни профессии, ни социальных навыков. А главное - у него нет обычных для человека его возраста социальных связей – одноклассников, однокурсников, коллег по работе.

Живущий 10-20 лет в герметичной корпоративной «спортивной» системе, отставной спортсмен однажды просто исключается из нее. Как отработанный материал. И это никакое не преувеличение.

Самое ужасное, что эта личная катастрофа – плод усилий его самых близких людей. Прежде всего родителей. Они приводят своих 3,4,5-летних детей в секции с установкой, чтобы из тех вырастили будущих чемпионов.

Вся семья посвящает себя «спортивному» проекту. Детский спорт сегодня удовольствие крайне недешевое. За все нужно платить, отвозить на тренировки, следить за питанием, решать проблемы со школой.

Александра Солдатова пыталась покончить с собойФото: Личная страница героя публикации в соцсети

Родительским инстинктом тут не пахнет. Ребенок превращается в средство удовлетворения личных амбиций, а теперь еще и бизнес-кейс.

Ребенок, который в будущем станет чемпионом – это деньги, это «призовые» и огромные рекламные контракты.

Отец, который отдает своего сына в бокс или MMA, соглашается на то, чтобы его ребенка ежедневно колотили со всей дури по голове только для того, чтобы он стал вторым Хабибом и ему платили миллионы долларов. И ни для чего больше. Именно для того, чтобы ему за это платили.

Мухаммеда Али правда за свои 50 миллионов долларов расплатился болезнью Паркинсона. Но кого это останавливает?

Все знают, что девочек-гимнасток профессиональный спорт пережевывает к 20 годам. На чемпионатах мира и Европы выступают 14, 15-летние дети.

Им, в лучшем случае, ломают гормональную систему, в худшем – они отделываются переломами и их выбрасывают как мусор.

Но поток родителей, которые ведут своих 4-летних малышек в секции спортивной гимнастики меньше не становится.

Что заставляет людей продавать своих детей в 10-15 летнее рабство? Голод, крайняя нужда? Нет. Этого нет и помине.

Что заставляет родителей закрывать глаза на то, как их ребенка медленно убивают, откармливая его фармпрепаратами, которые делают из него мутанта, а потом и инвалида?

За допинговым скандалом все отчего-то увидели только политическую подоплеку. Но почему никто так и не задал вопрос родителям спортсменов: «Когда вы узнали, что вашего ребенка пичкают таблетками и уколами, почему вы не забрали его из этого проклятого спорта?»

В современном обществе спортивная карьера оправдана только в том случае, если это действительно единственный социальный лифт, который родители могут выбрать для своих детей. Во всех остальных случаях – это циничная торговля собственными детьми ради собственного брюха и собственной гордыни.