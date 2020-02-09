Гимнастка, которую подозревали в суициде, рассказала, чем она болеет

Гимнастка Александра Солдатова, которая на прошлой неделе попала в институт Склифосовского, рассказала, что с ней случилось. Солдатова в интервью ТАСС поведала, что уже не первый год болеет булимией. Тренерам о своем недуге она рассказала в 2018 году, тем не менее, после этого продолжила тренироваться и выступать.

- Более двух лет я болею булимией, это очень страшная болезнь. Когда рассказывала своему тренеру Анне Вячеславовне Дьяченко, то плакала, беседовали с ней около трех-четырех часов. Очень благодарна Анне Вячеславовне и Ирине Александровне (Винер-Усмановой), они очень поддерживают меня. Каждый раз, когда у меня был выбор - здоровье или спорт, я всегда выбирала спорт, - сказал спортсменка.

Александра также рассказала, что до этого, живя на базе в Новогорске, практически ни с кем не общалась и долгое время не знала, что с ней происходит.

Напомним, что в больницу Солдатова попала сразу после того, как стало известно, что она не попала состав сборной на московский этап Гран-при. Но вскоре спортсменка выставила видео в соцсетях, где сказала, что просто порезалась за завтраком.

А ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Александра Солдатова в воскресенье вечером приняла участие в Гала-концерте, посвященном закрытию московского этапа Гран-при, который прошел в «Лужниках». Солдатова также наградила победительницу в многоборье, свою подругу по команде Дину Аверину. Ее сестра Арина Аверина снялась с соревнований из-за травмы.

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