На "Оскаре" такое впервые: пять причин громкого успеха "Паразитов"

- Это универсальная, понятная всем история социального расслоения и классовой мести, особенно актуальная в эпоху экономического кризиса и приближающегося конца света. По сюжету семья лузеров, ютящаяся в подвале, постепенно захватывает богатый дом, нанимаясь воспитателями, шоферами и прислугой к ни о чем не подозревающей богатой семье. Только для того, чтобы обнаружить, что у богатых тоже есть свой подвал, выбраться из которого практически невозможно.

- Это взрывная смесь самых популярных жанров: действие по ходу меняет регистры - комедия оборачивается триллером, от которого взвизгивают не ожидавшие такого поворота зрители. А к финалу фильм оборачивается серьезной, философской драмой с богатым послевкусием. Принцип «слоеного пирога», в котором каждый зритель находит что-то свое, сработал и на этот раз.

- Цитаты из классики западного кино, например, фильмов Хичкока, на раз считываемые любителями кино во всем мире, даже если они не знакомы с оригиналами, облегчают просмотр фильма. При том, что слова «азиатское кино» до недавнего времени были синонимом выражения «кино не для всех».

Лучший фильм Паразиты .

- Великолепное, на уровне европейских и голливудских «стандартов» техническое качество фильма - он был номинирован на «Оскара» в номинациях лучший монтаж и лучшая работа художника. Впрочем, это качество нисколько не удивительно тем, кто хоть немного знаком с коммерческим азиатским кино. Им давно подпитываются западные мэтры, такие как Скорсезе или Тарантино.

- Режиссер Пон Джун-хо не настолько известен обычной публике, как названные голливудские классики, однако за ним тянется шлейф культовых фильмов, таких, как снятых в Южной Корее «Воспоминания об убийстве» и «Вторжение динозавра» или сделанных в Америке триллеров «Сквозь снег» и «Окча». Пон Джун-хо - прирожденный рассказчик, его талант сравним с тем, что был когда-то у Стивена Спилберга. Можно не сомневаться, что после успеха на «Оскарах», в него мертвой хваткой вцепится Голливуд. При этом фильмы на родном языке и южнокорейском материале удаются ему лучше, чем международные проекты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759798" frameborder="0"></iframe> «Оскар»-2020: список победителей.Квентин Тарантино и Сэм Мендес проиграли «Паразитам» на «Оскаре». Впервые в истории фильм на иностранном языке выиграл главный приз Американской Киноакадемии

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