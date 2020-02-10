2020-02-10T09:58:11+03:00
Политика

Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам

Единовременные пособия приурочены к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Выплаты получат участники боевых действий, их вдовы, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и инвалиды Великой ОтечественнойВыплаты получат участники боевых действий, их вдовы, несовершеннолетние узники нацистских концлагерей и инвалиды Великой ОтечественнойФото: Олег ЗОЛОТО (архив)
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Правительство выделит более 71 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 10 февраля, на совещании с вице-премьерами.

"Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача - подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя", - цитирует ТАСС главу правительства.

Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ на прошлой неделе. Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат не только участники активных боевых действий во времена Великой Отечественной, но и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, вдовы военнослужащих, погибших во время войн с Финляндией и Японией. Расходы на доставку средств получателям также оплатит правительство.

Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы.В апреле - мае 2020 года каждый участник войны получит по 75 тысяч рублей

ИСТОЧНИК KP.RU

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