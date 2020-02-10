Правительство выделит более 71 млрд рублей на выплаты ветеранам
Правительство выделит более 71 миллиарда рублей на единовременные выплаты ветеранам к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Об этом премьер-министр России Михаил Мишустин сообщил в понедельник, 10 февраля, на совещании с вице-премьерами.
"Ветераны получат эти средства в апреле-мае. Наша задача - подготовить все необходимые акты, чтобы эти выплаты поступили вовремя", - цитирует ТАСС главу правительства.
Сайт kp.ru писал, что президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ на прошлой неделе. Выплаты в размере 75 тысяч рублей получат не только участники активных боевых действий во времена Великой Отечественной, но и бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, труженики тыла, вдовы военнослужащих, погибших во время войн с Финляндией и Японией. Расходы на доставку средств получателям также оплатит правительство.
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы.В апреле - мае 2020 года каждый участник войны получит по 75 тысяч рублей
ИСТОЧНИК KP.RU