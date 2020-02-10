Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически
Подавать заявления не нужно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
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Единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут начислены ветеранам автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.
"Все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года", - сказала заместитель главы правительства.
Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы.В апреле - мае 2020 года каждый участник войны получит по 75 тысяч рублей
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ИСТОЧНИК KP.RU