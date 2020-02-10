2020-02-10T10:40:27+03:00
Общество

Выплаты к 75-летию Победы будут начислены ветеранам автоматически

Подавать заявления не нужно, заявила вице-премьер Татьяна Голикова
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments1
Изменить размер текста:

Единовременные выплаты к 75-летию Победы в Великой Отечественной войне будут начислены ветеранам автоматически. Никаких заявлений подавать не нужно. Об этом в понедельник, 10 февраля, сообщила вице-премьер России Татьяна Голикова.

"Все это будет осуществлено автоматически, без их участия, в апреле-мае 2020 года", - сказала заместитель главы правительства.

Путин назначил выплаты ветеранам к 75-летию Победы.В апреле - мае 2020 года каждый участник войны получит по 75 тысяч рублей

Новость дополняется.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24