Двойники на «Оскаре»: Эминема назвали копией Стаса Михайлова - похожи стиль, борода и точеные скулы

Если смотреть выступление Эминема на «Оскаре-2020» без звука, то на крупных планах он, по мнению зрителей из России, похож на нашего Стаса Михайлова. Поклонники российского певца уже обсуждают «двойников» в социальных сетях.

Эминем выступил на церемонии награждения премии "Оскар".

47-летний американский рэпер Эминем и 50-летний российский поп-певец Стас Михайлов оказались похожи не только любовью к брендовым бейсболкам. Кажется, что они посещают один и тот же барбершоп. Даже черты лица у музыкантов теперь похожи! Ведь к недавнему юбилею Стас Михайлов преобразился так, что из-за новых (ярко-выраженных) скул и разглаженных морщин, некоторые заподозрили его в пластике и наращивании волос.

Однако певец такие экстремальные преображения опроверг. Выяснилось, что он похудел, занялся спортом и пластическим хирургам предпочел процедуры косметологов. Жена певца Инна Михайлова так объясняла перемены во внешности Стаса: «В век высоких технологий и большого выбора, к пластике прибегать вовсе необязательно. Первый шаг к совершенству очень прост и доступен каждому: попробуйте вести здоровый образ жизни, заниматься спортом, ухаживать за собой, полюбить себя и относиться к себе и ко всем людям в целом с уважением...»

Помимо точеных скул Стас Михайлов и одевается по-новому: выбор одежды известных брендов у певца порой совпадает по стилю с предпочтениями всемирно известного американского рэпера.

Кстати, Эминем исполнил на «Оскаре» песню «Lose Yourself» из фильма «8 миля», за которую 17 лет назад получил «Оскар». За наградой рэпер тогда не пришел, объяснив это просто: «Проспал!». Наш Стас вряд ли бы себе позволил подобное.

Ну а среди женских образов чаще всего сравнивают стиль 35-летней Скарлетт Йохансон с нашей 32-летней певицей Полиной Гагариной. Фото: REUTERS/ТАСС

Ну а среди женских образов чаще всего сравнивают стиль 35-летней Скарлетт Йохансон с нашей 32-летней певицей Полиной Гагариной. Полина последний год предпочитает наряды в пол в золотых и серебряных тонах, подчеркивающие фигуру. Йохансон уже год делает такой же выбор, но вряд ли актриса копирует стиль нашей певицы. Просто их вкусы совпадают.

На «Оскаре» Скарлетт Йохансон была в платье-бюстье от Oscar de la Renta. Его стоимость - от 500 тыс. руб. Вечерние наряды бренда можно приобрести сейчас со скидкой почти в 50%. У нашей Полины есть похожее платье - правда от российского дизайнера Яны Расковаловой. Кроме того, прически и макияж у Полины и Скарлетт — точь-в-точь.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759798" frameborder="0"></iframe> «Оскар»-2020: список победителей.Квентин Тарантино и Сэм Мендес проиграли «Паразитам» на «Оскаре». Впервые в истории фильм на иностранном языке выиграл главный приз Американской Киноакадемии

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Модный «Оскар-2020»: у Рене Зеллвегер пайетки за 6 миллионов, Пенелопа Крус обнажила грудь в Chanel, а Бред Питт решился на уколы красоты

Рассматриваем наряды и драгоценности актеров с экспертами (подробности)

Платье, которое можно почитать: Наряд Натали Портман стал упреком организаторам Оскара 2020

На накидке актрисы были прикреплены золотистые значки с именами женщин-режиссеров, которых не номинировали в 2020 году на Оскар (подробности)

Актрису прозвали лобстером и «сексуальной каракатицей» из-за неудачного платья на Оскаре 2020

В Сети стали упражняться в остроумии, на что похож наряд Кристен Уиг от бренда Valentino на церемонии Оскар (подробности)