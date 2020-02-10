Эминем ворвался на премию "Оскар" с песней Lose Yourself

10 Февр. 2020 2020-02-10T09:51:28+03:00

Американского рэпера не было в списке гостей, а потому его выступление всех приятно шокировало [видео]

Изменить размер текста: A A

Американский рэпер Эминем выступил на 92-й церемонии вручения премии "Оскар" в Лос-Анджелесе. Артиста не было в списке гостей, а потому публика весьма удивилась его появлению на сцене.

Эминем выступил на церемонии награждения премии "Оскар".

Музыкант исполнил песню Lose Yourself из фильма "8 миля" - ту самую, что в 2003 году удостоилась "Оскара". Тогда награду вручала Барбара Стрейзанд, но Эминем на сцене не появился. К 2020-му году трек уже стал классикой и раскачал весь зал.

Выступление Билли Айлиш на церемонии Оскар-2020.

Еще одним исполнителем премии стала 18-летняя певица Билли Айлиш. Она спела "Yesterday" группы The Beatles. Выступление было посвящено деятелям киноиндустрии, которые покинули нас в 2019-2020 годах. Фотографии многих из них транслировались за спиной Билли на фоне сцены.

Подробнее о том, кому достался главный "Оскар" и других номинациях, читайте на сайте kp.ru.

ИСТОЧНИК KP.RU