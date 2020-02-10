«Капитанов проверяют на амфетамины»: россиянка с Пхукета рассказала о закулисе морских прогулок

В столкновении двух скоростных катеров в Таиланде пострадали 20 российских туристов, два ребенка погибли. Живущая на Пхукете россиянка Татьяна К. находилась неподалеку от места трагедии и знает нелицеприятные подробности подобных морских экскурсий.

- Я спала, около 8 утра услышала вой сирен. Мой дом находится недалеко от дороги, и когда со стороны северной или центральной части острова в центральные госпитали едут скорые с сиренами, я их очень хорошо слышу. Когда 2 недели назад здесь началась паника с коронавирусом, также постоянно ехали скорые. Но это тайцы так на китайцах делали деньги - анализы-то не бесплатные. Сейчас китайцев на Пхукете нет совсем, но в первый момент я подумала, что вдруг это очередные китайцы приехали, вот и повезли особо подозрительных на проверку. А спустя пару часов уже в новостях увидела про случившуюся с нашими туристами трагедию, - рассказала девушка «КП».

В результате столкновения катеров погибли два человека. Фото: twitter.com/Ruamduay

По ее словам, туристам здесь надо опасаться дешевых морских экскурсий.

- Опасны именно дешевые морские туры и экскурсии. Недаром сами тайцы требуют у полиции проверить мочу капитанов на наличие амфетаминов - говорят, многие капитаны принимают, чтобы быть в тонусе. Так как работать приходится много, а платят за это мало, - отмечает Татьяна. - На Пхукете сейчас большие проблемы с туристами. К вопросам безопасности здесь подходят наплевательски, так было всегда. Взятки здесь решают многое, если не все. И тайцы никогда не бывают виноватыми. Российские туристы покупают самые доступные по цене путевки, в которые, как правило, все включено. Китайцев стало намного меньше, чем в прошлые годы, поэтому крупные туроператоры сильно давят по ценам. А свою прибыль снижать не хотят. Система работает именно так: максимально удешевить все, что только можно. Вот и думайте: опасны такие путешествия или нет? Кстати, организованных групп туристов из Европы, Штатов, Австралии на таких экскурсиях я уже давно не видела. Я знаю, что это из-за очень высоких требований безопасности, которые Таиланд в современных реалиях зачастую просто не может соблюсти. Поэтому основной массовый турист здесь - это Китай, Россия, Индия...

Напомним, в понедельник утром у берегов острова Пхукет лоб в лоб столкнулись два скоростных катера. На одном находились 34 туриста из России, на втором - тайский экипаж. Жертвами кораблекрушения стали два ребенка (брат и сестра из Челябинска 6 и 12 лет), еще 20 человек получили травмы. На данный момент все пострадавшие, кроме одного, выписаны из больниц. Следственный комитет РФ начал доследственную проверку по факту столкновения туристических катеров.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759780" frameborder="0"></iframe> Момент столкновения двух катеров в Пхукете попал на видео.

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По информации КП-Челябинск, погибшие — брат и сестра, 12-летний Ярослав и 6-летняя Мирослава Лысых. Дети находились в Таиланде с бабушкой и дедушкой. С ними же они плыли на злополучном катере. Взрослые выжили, но получили травмы. Они госпитализированы (подробности)