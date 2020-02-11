За 14-дневный карантин пассажиры лайнера Diamond Princess получат до 12,5 тысяч долларов

На фешенебельном круизном лайнере Diamond Princess, который стоит у берегов японского города Йокогама, число заболевших коронавирусом растет. 3 февраля на корабле объявили двухнедельный карантин из-за 80-летнего пассажира из Китая, у которого выявили коронавирус. Мужчина провел на борту пять дней и сошел в Гонконге.

В больницу префектуры Канагава уже отправлены 136 пассажиров и членов экипажа. У них обнаружена китайская вирусная пневмония. Карантин на судне, где находится почти 3600 человек из 50 стран, продлится до 19 февраля. После этого пассажирам и экипажу разрешат спуститься на берег.

Карантин на судне, где находится почти 3600 человек из 50 стран, продлится до 19 февраля.Фото: REUTERS

Уже сейчас владельцы круизного лайнера обещают возместить отдыхающим полную стоимость тура. Его цена варьируется от 2700 до 12600 долларов.

Впрочем, далеко не все пассажиры будут оставаться на борту. Власти Японии решили сделать исключение и эвакуировать с корабля пожилых людей и тех, кто страдает хроническими заболеваниями. А таких отдыхающих большинство: 80% - люди старше 60 лет, их них 215 человек — старше 80 лет, и 11 — старше 90. Все они жаловались на стресс и нехватку свежего воздуха. Но пока японское правительство не приняло окончательного решения по этому вопросу, все пассажиры остаются в своих каютах.

В больницу префектуры Канагава уже отправлены 136 пассажиров и членов экипажа. У них обнаружена китайская вирусная пневмония.Фото: REUTERS

- Для нас это стрессовая ситуация, и мы ничего не можем с этим поделать, - пожаловался американский пенсионер Билл Смедли, который застрял на карантине вместе со своей супругой. Пара отмечала 33-ю годовщину свадьбы. - Мы пытаемся расслабиться и отпустить ситуацию — это единственное, что нам остается делать. Мы все время находимся в нашей каюте. Экипаж не позволяет нам свободно выходить на палубу: только небольшими группками, в масках и перчатках. Мы перчатки не носим, но регулярно дезинфицируем руки.

Известно, что на борту Diamond Princess сейчас работают 45 врачей, 55 медсестер и 45 фармацевтов. Каждое утро на корабль доставляют новые продукты и необходимые медикаменты. Некоторые пассажиры, те, что страдают от высокого давления и диабета, жаловались на нехватку лекарств.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

Но не только пассажиры впадают в панику, находясь в заточении на корабле. 160 членов экипажа, все они граждане Индии, записали видеообращение к индийским властям. Они попросили правительство спасти их и эвакуировать с лайнера.

- Мы три раза в день обслуживаем номера пассажиров, - говорит один из работников Бинай Кумар Саркар. - Мы живем в постоянном стразе, не зная, кто будет следующим.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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