Матрос «лайнера с коронавирусом»: На больных страшно смотреть, их постоянно трясет, как от Паркинсона

Самая заметная битва человека с новой вирусной пневмонией разворачивается у берегов Японии. Поле боя — роскошный 12-палубный лайнер «Бриллиантовая принцесса» (Diamomd Princess). 3 февраля он находился в океанском круизе, когда у одного из пассажиров нашли коронавирус. Чтобы не распространять заразу, корабль со всеми людьми на борту (а их почти 4 тысячи!) оставили в карантине у берегов Иокогамы на 2 недели — таков инкубационный период болезни. С тех пор число зараженных на судне растет день ото дня, достигнув 130 человек.

Среди 3,7 тысяч пассажиров на «Принцессе» находятся 24 россиянина и 25 украинцев. К счастью, кажется, все здоровы. Все граждане Украины — члены экипажа. Выходцы из бывшего СССР пользуются на морях хорошим спросом за высокую выучку и низкие зарплатные ожидания. «КП» удалось связаться с одним из них. Матрос рассказал о ситуации на «чумном лайнере», попросив не называть имени — рискует потерять работу.

Власти Японии оставили лайнер в карантине у берегов Иокогамы на 2 недели.Фото: REUTERS

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.kp.ru/video/embed/759738" frameborder="0"></iframe> Diamond Princess продолжает стоять на карантине у берегов города Иокогама.

— На борту ходят слухи, что уже была одна смерть. Говорят, погибла пожилая женщина, гражданка Канады, — рассказывает наш собеседник. — В целом, дела плохи. Находиться тут страшно. Нам запретили общение с пассажирами. Отдыхающие закрыты в каютах. И в ближайшее время нас отсюда не выпустят.

По его словам, ситуация с каждым днем ухудшается. Заканчиваются лекарства. Например, на борту совсем нет инсулина (и почему японцы не могут его подвезти — не понятно).

Но больше всего люди боятся, что отключат вай-фай.

— Нам ничего не говорят. Мы все сами узнаем из новостей. Всех лишь успокаивают: все хорошо, ситуация под контролем. Некоторые русские бунтуют, требуют алкоголь, а его бесплатно не дают. По 30 долларов за 50-мл Jack Daniels. Очень дорого, — продолжает наш источник на судне. — Зато кормят всех тут бесплатно. Сегодня на завтрак был сэндвич с джемом и бутылка воды. Экономия. И японские власти пообещали привезти еще еды.

Рассказал наш собеседник и о тех, кто заболел.

— Вы просто не видели больных этим вирусом. Их постоянно дергает, как при болезни Паркинсона. А еще тут каждый второй кашляет. Больше всего смущает отсутствие каких-либо средств индивидуальной защиты. Всем выдали по несколько обычных масок, мы их обработали йодом и ходим, надеемся, что поможет, — продолжает украинец.

Зато в качестве компенсации за пережитый карантин на борту «чумного судна» всем членам команды пообещали оплату каждого рабочего дня по тройной ставке.

Родственники пассажиров переживают за судьбы своих родных и близких.Фото: EAST NEWS

ИСТОРИЯ ВОПРОСА

Круизный лайнер Diamond Princess 20 января вышел из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима – Гонконг – Окинава. Планировалось, что он будет завершен 4 февраля. Начиная с 3 февраля японские медики начали проверки, а 5 февраля в 07.00 утра было принято решение закрыть судно на карантин. Diamond Princess в настоящее время стоит на рейде у берегов Иокогамы.

Компания-судовладелец Princess Cruises, которой принадлежит судно, сообщает: "Министерство здравоохранения Японии подтвердило, что дата окончания карантина - 19 февраля, если не произойдет непредвиденных событий. Правительство Японии предоставляет нашему судну и членам команды дополнительную кадровую поддержку. В течение оставшегося времени на борту гостям обеспечат бесплатный доступ в интернет, чтобы оставаться на связи со своей семьей и близкими. Кроме того, мы добавили дополнительные телеканалы и большой выбор фильмов в номере на нескольких языках. Сотрудники круизной компании упаковывают игры, паззлы и прочее и доставляют их по каютам".

СПРАВКА

13 палуб и пожар во время строительства

Круизное судно Diamond Princess спустили на воду еще в 2004 году. В основном оно курсирует летом недалеко от Аляски, а в зимнее время - в азиатском регионе. У судна имеется корабль-близнец – Sapphire Princess. Оба судна строились в Японии компанией Mitsubishi Heavy Industries. Оно имеет 17 палуб, 13 из которых доступны пассажирам.

Изначально судно Diamond Princess имело название Sapphire Princess. Его близнец Diamond должен был первым сдаваться в эксплуатацию, однако во время строительства на палубах лайнера произошел сильнейший пожар. Строительство Diamond Princess отложили на время. А Sapphire Princess был готов первым и его переименовали в Diamond Princess.

На первой палубе расположен медицинский центр, на второй - бар, библиотека, художественная галерея, обеденные залы и каюты пассажиров. На третьей - казино, театр, комнаты отдыха, обеденные залы и игровая комната. На четвертой - бутики, бар, часовня, интернет-кафе, театр и художественная галерея. На пятой, шестой, седьмой и восьмой палубе - каюты пассажиров. На девятой также каюты и бассейн. На десятой - бассейны, теннисный корт и каюты пассажиров. На одиннадцатой палубе - фитнес-центр, бассейн, концертный зал. На двенадцатой палубе - поле для гольфа, теннисный корт и оазис. На тринадцатой расположен ночной клуб.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759029" frameborder="0"></iframe> Видео изнутри круизного лайнера, помещенного на карантин в Японии.У берегов Японии дрейфует круизное судно. На его борту обнаружено десять человек, инфицированных китайским коронавирусом

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