«Жертвы альфонсов»: Лолита, Аллегрова и Волочкова не жалели средств на своих возлюбленных

«Коньяком, правда, за мой счёт угощал», - пела в 90-е годы о романе с «настоящим полковником» Алла Пугачева. Такие амурные сюжеты нередко случаются со знаменитыми женщинами и сейчас.

Например, в такую западню недавно попала 56-летняя певица Лолита.

По словам адвоката певицы Сергея Жорина, после 9 лет брака с тренером по сквошу Дмитрием Ивановым, Лолита прогнала мужа и сейчас с ним разводится.

Как утверждает Сергей Жорин, Иванов оказался нарциссом. Плюс ко всему последние два года мужчина изменял жене с 40-летней Ольгой Кулиевой, владелицей косметологической клиники. А потом ещё выяснилось, что до Лолиты Иванов был женат на пожилой москвичке и благодаря этому браку получил российское гражданство.

Лолита убеждена, что отношение супруга к ней было сугубо потребительским.

ivanovsport Лола, спасибо за всё!

- Со мной все эти годы рядом был мужчина-нарцисс, - говорит певица. - Оказывается, таких на земле 30 процентов. Речь идет о людях, которые не просто очень любят себя и не могут пройти мимо зеркала. Все гораздо страшнее. Эти люди не в состоянии любить, не склонны к сопереживанию. Они такие от рождения. Их нельзя осуждать. Психиатры всего мира считают, что это заболевание. Поэтому после разговора с врачами я сделала вывод, что мой брак скорее фиктивный, поскольку в нем один из партнеров вел себя как нарцисс. Это проявлялось в потребительском отношении к партнёру. Согласитесь, что такой брак не назовёшь полноценным.

Теперь понимаю: если разница в доходах огромная, то рано или поздно мужчина будет испытывать комплекс неполноценности. И если он не в состоянии обеспечить себя и женщину - такой хоккей нам не нужен...

Впрочем, Дмитрий Иванов с Лолитой не согласен. Мол, и до брака с артисткой и во время брака с Лолитой он работал, никогда не сидел дома без дела. Иванов уверяет, что любил Лолиту Милявскую.

Коварный сыровар

Ещё до встречи с нынешним возлюбленным блогером Давидом Манукяном Ольга Бузова встречалась с сыроваром Денисом Лебедевым.

С симпатичным бизнесменом Ольга познакомилась на реалити-шоу «Замуж за Бузову».

Ольга Бузова призналась, что сыровар ей действительно нравилсяФото: кадр с видео ТНТ.

Мужчина отрекомендовался миллионером, а потом Бузовой рассказали, что Денис вовсе не богач, а рядовой рабочий на фабрике. Плюс ко всему даже близкие Лебедева отрекомендовали его, как альфонса, который оставил экс-супругу с долгами.

Ольга Бузова призналась, что сыровар ей действительно нравился до тех пор, пока она не узнала, что Денис пытается заработать на ее звёздной фамилии.

Бузова выяснила, что Денис вовсе не богач, а рядовой рабочий на фабрикеФото: кадр с видео ТНТ.

— Так нагло и бесцеремонно мои чувства не топтал ещё никто… — призналась фанатам после финала шоу Бузова. — После съемок проекта мы с Денисом продолжили общаться уже в Москве! И да, черт возьми, я была счастлива! Какой-то период точно. После выхода шоу и по мере развития отношений начали всплывать факты обмана и лжи, на которые я пыталась не обращать внимания, думая, что это наговоры от сплетников! Но вскоре начали появляться уже прямые доказательства этого всего… На сегодняшний момент мы с Денисом не вместе и в будущем тоже не сможем быть вместе! Потому что я не могу быть с человеком, который меня обманывает, изменяет, использует, предает и продает!

С симпатичным бизнесменом Ольга познакомилась на реалити-шоу «Замуж за Бузову»Фото: кадр с видео ТНТ.

— Я ничего не заработал на отношениях с Бузовой. Только тратил, - объяснил «КП» сам Лебедев. - Приведу простой пример, в ресторане мы с ней легко могли посидеть на 120 тысяч рублей. Не говоря уже о том, что еще на проекте я обещал, что буду ей каждый день цветы дарить, и выполнял это обещание.

Любовь к Капусте

Роковым мужчиной в жизни любимицы миллионов Ирины Аллегровой стал молодой танцор ее коллектива Игорь Капуста.

irinaallegrovaofficial Ирина Аллегрова

Мужчина познакомился с певицей, когда пришел вместе со своей супругой и коллегой Татьяной на кастинг в балет Аллегровой. 41-летняя звезда влюбилась в молодого красавчика практически с первого взгляда.

- Было видно, что я ей понравился, - вспоминал позже Игорь Капуста. - Потом Ирина пригласила меня к себе на беседу. Я понял, что это значит.

albinka_barskaya Свадьба Аллегровой и Капусты

Потом мужчина переехал в квартиру артистки, а позже стал ее четвёртым мужем. Капуста покинул коллектив Аллегровой, но жил с ней в роскоши и достатке. Их союз продлился около семи лет. Потом артистка узнала, что супруг ей изменил.

- Я знаю, что многие женщины терпят измены мужей и живут с ними. Но я не такой человек, - признавалась после развода репортёрам Ирина Аллегрова. - Он пошел налево. Это то, что я никогда не могу простить. И я его выкинула его из головы моментально. Если он пошел налево, значит, я ему не нужна. А у меня достаточно сил и гордости. Как мусор выкинула из своей жизни.

Два года назад Игорь Капуста скончался в одной из питерских больниц из-за инфекции. Говорят, он до конца жизни любил певицу, но так и не сумел получить ее прощение.

alevshin Бывший муж Аллегровой Игорь Капуста (на фото он слева) с музыкантом Аллы Пугачёвой Александром Левшиным

Близкие мужчины убеждены, Игорь никогда не был альфонсом и во многом его сгубила роковая любовь к Аллегровой. Мол, последние годы брака с певицей их отношения были формальными, артистка якобы потеряла интерес к супругу.

Любовь на 3 миллиона

Альфонсом окрестила своего бывшего и балерина Анастасия Волочкова.

Это звание артистка «подарила» отцу своей дочери Ариадны бизнесмену Игорю Вдовину.

Балерина считает отца своей дочери Ариадны бизнесмена Игоря Вдовина альфонсомФото: Мила СТРИЖ

- Я Игоря знаю 14 лет. И все эти годы человек жил за мой счёт. Это очень удобно, - возмущается балерина, вспоминая отношения с отцом своей дочери. - Он до сих пор мне должен три миллиона долларов, которые за десять лет так и не вернул. Мол, я отец твоей дочери, ты должна простить мне долг. Удобная позиция. Когда ему надо, он умеет быть милым, романтичным.

До сих пор содержит своих любовниц и своих старших детей за мой счёт.

Пока моя дочь ходила в бесплатную школу, своих старших детей Игорь отправлял в заграничные учебные заведения. На мои деньги! И все свои бывшие семьи содержал за мой счёт.

Вспомните, как он в начале наших отношений лез со мной на все обложки, чтобы люди подумали, что он богатый человек. И я поддерживала этот миф, что Игорь - бизнесмен.

Вдовин - мыльный пузырь, альфонс. Я была так наивна, что отдала ему все деньги. У других жён и любовниц он тоже пытался занять денег, но те не повелись на его аферу.