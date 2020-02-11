Гражданина Китая, которого лечат в Чите от коронавируса, готовят к выписке

- Сергей Владимирович, 2 февраля мы публиковали ваш подробный комментарий по поводу китайского гражданина, у которого врачи заподозрили коронавирус. Как сегодня себя чувствует Ван Юньбинь?

- Нормально все, на выписку готовим, но ждём анализы. Пока их нет. А так - чувствует пациент себя удовлетворительно.

- То есть, у него все в порядке, вы его излечили?

- Ну, в порядке все, но ждём анализы. Анализы-то не получили от него отрицательные. Поэтому - ждем.

- То есть, как только вы получите анализы, подтверждающие, что коронавируса нет, вы его сразу же выпишите.

- Да, да...

- А как его супруга, как дочка, которые также находятся у вас в больнице?

- А все то же - хорошо чувствуют себя. Они - контактные. (То есть, контактировали с больным до его госпитализации.- А.Г.). А с момента контакта с больным должно пройти 14 дней. После этого мы должны их выписать. Это будет - если ничего не поменяется - 14 февраля.

- То есть - у них не подтвердился коронавирус.

- Нет, не подтвердился.

- Ясно... А анализы на коронавирус вы по-прежнему в Новосибирск отправляете. И потом ждёте...

- Ну, конечно, все - через Роспотебнадзор. Все - по согласованию.

- Ну, а больше никто не заразился коронавирусом?

- Нет.

- Все хорошо, все нормально.

- Да, все в порядке.

- Ну, какие же вы молодцы... А как у Ван Юньбиня аппетит? У всей семьи?

- Да все у него хорошо. Были у него, смотрели... Все нормально, аппетит есть, самочувствие нормальное, настроение нормальное

- У него же уже был результат анализа?

- У него был только положительный в начале - и все. И после этого делали анализы, но результатов мы пока не имеем.

- То есть, если на днях вы получите результат, что коронавирус уже не подтверждён, то вы его сразу выписываете.

- Да - двухкратный, с перерывом одни сутки - получим отрицательный результат, и - выпишем.

- А чем вы его лечили, лечите? Какой вакциной - от коронавируса?

- Нет, у нас не вакцина - обычное лечение - противовирусное - пациента с ОРВИ - согласно стандарта, порядка и - учитывая методические рекомендации, которые - московские.

- Рекомендации из Минздрава России.

- Да.

- То есть, совершенно обычные... Можете перечислить, какие лекарства?

- Я не могу перечислить, все, не могу говорить, тут люди у меня. (явно уходит от ответа.)

- Ну, хотя бы одно назовите.

- Все-все...

- Удачи.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757853" frameborder="0"></iframe> «Как на войне»: медики против коронавируса.В Китае от коронавируса умерли уже более 170 человек. Среди них и врачи, сражающиеся с инфекцией… Причём медики умирают не только из-за 2019-nCoV

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