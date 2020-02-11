Гражданина Китая, которого лечат в Чите от коронавируса, готовят к выписке
- Сергей Владимирович, 2 февраля мы публиковали ваш подробный комментарий по поводу китайского гражданина, у которого врачи заподозрили коронавирус. Как сегодня себя чувствует Ван Юньбинь?
- Нормально все, на выписку готовим, но ждём анализы. Пока их нет. А так - чувствует пациент себя удовлетворительно.
- То есть, у него все в порядке, вы его излечили?
- Ну, в порядке все, но ждём анализы. Анализы-то не получили от него отрицательные. Поэтому - ждем.
- То есть, как только вы получите анализы, подтверждающие, что коронавируса нет, вы его сразу же выпишите.
- Да, да...
- А как его супруга, как дочка, которые также находятся у вас в больнице?
- А все то же - хорошо чувствуют себя. Они - контактные. (То есть, контактировали с больным до его госпитализации.- А.Г.). А с момента контакта с больным должно пройти 14 дней. После этого мы должны их выписать. Это будет - если ничего не поменяется - 14 февраля.
- То есть - у них не подтвердился коронавирус.
- Нет, не подтвердился.
- Ясно... А анализы на коронавирус вы по-прежнему в Новосибирск отправляете. И потом ждёте...
- Ну, конечно, все - через Роспотебнадзор. Все - по согласованию.
- Ну, а больше никто не заразился коронавирусом?
- Нет.
- Все хорошо, все нормально.
- Да, все в порядке.
- Ну, какие же вы молодцы... А как у Ван Юньбиня аппетит? У всей семьи?
- Да все у него хорошо. Были у него, смотрели... Все нормально, аппетит есть, самочувствие нормальное, настроение нормальное
- У него же уже был результат анализа?
- У него был только положительный в начале - и все. И после этого делали анализы, но результатов мы пока не имеем.
- То есть, если на днях вы получите результат, что коронавирус уже не подтверждён, то вы его сразу выписываете.
- Да - двухкратный, с перерывом одни сутки - получим отрицательный результат, и - выпишем.
- А чем вы его лечили, лечите? Какой вакциной - от коронавируса?
- Нет, у нас не вакцина - обычное лечение - противовирусное - пациента с ОРВИ - согласно стандарта, порядка и - учитывая методические рекомендации, которые - московские.
- Рекомендации из Минздрава России.
- Да.
- То есть, совершенно обычные... Можете перечислить, какие лекарства?
- Я не могу перечислить, все, не могу говорить, тут люди у меня. (явно уходит от ответа.)
- Ну, хотя бы одно назовите.
- Все-все...
- Удачи.
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ИСТОЧНИК KP.RU
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