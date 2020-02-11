«Я жив! Читаю про себя на kp.ru»: Правнук Сталина, который пропал из московской квартиры вместе с семейным архивом, вышел на связь

10 февраля мы уже рассказывали о странной истории вокруг потомков Иосифа Сталина и их московской квартиры. Напомним, муж ныне уже покойной внучки Вождя народов Хосин Бенсаад (он алжирец) заявил, что три месяца назад пропал его сын Селим. Мужчина, имеющий с детства инвалидность по слуху, много лет жил с женой в квартире своих родителей в районе Лубянки. Хосин на несколько дней уезжал, а когда вернулся, - ни сына, ни невестки, ни части семейного архива с документами и фото. На связь Селим не выходит. Только через третьих лиц. Пожилой мужчина не исключает, что сына захватили черные риэлторы - ради трехкомнатной квартиры в районе Лубянки. (К слову, мать Селима Галина была дочерью старшего сына Сталина Якова Джугашвили, который во время войны попал в плен и погиб в немецком концлагере).

В соцсетях Селим (или кто-то от его имени - по версии Хосина Бенсаада) пишет, что все вопросы - через адвоката Юлию Вербицкую. В свою очередь сама Вербицкая отказалась отвечать на вопросы «КП» о самочувствии правнука Сталина, сославшись на запрет доверителя...

Пока Хосин, часть родственников и знакомые семьи гадают, жив ли Селим, сам мужчина опубликовал с Instagram свое новое фото. В качестве доказательства своего доброго здоровья. На этом снимке он открыл на телефоне вчерашнюю заметку с сайта «Комсомольской Правды» kp.ru.

«Читаю статью про себя», - сообщил мужчина.

«Правда ли, что твой отец хотел тебя задушить?!» - спрашивает одна из подписчиц в комментариях.

«Да, действительно было... - отвечает Селим. - У хосина (отца он называет исключительно по имени и с маленькой буквы, - Авт.) психическое отклонение и желает меня убирать ради денег за квартиру».

Очевидно, что в семействе назрел серьезный конфликт. Из-за жилплощади, стоимость которой оценивают приблизительно в 30 миллионов рублей. Кстати, если верить семейной легенде, Иосиф Сталин уже после войны предоставил это жилье своей невестке, балерине Юлии Мельцер, которая воспитывала дочь погибшего на фронте Якова Джугашвили.

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Однако родные считают, что вместо Селима Бенсаада на его странице может писать кто-то другой (подробности)