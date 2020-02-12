Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе: Норвежцы устроили психологическую атаку на российскую сборную
Наши лыжники отлично проводят сезон. Александр Большунов с большим отрывом опережает норвежца Йохана Клебо в зачете Кубка мира. В группе лидеров идет и Сергей Устюгов. Прекрасно выступает Наталья Непряева, уступая в генерале только норвежке Терезе Йохауг.
А 15 февраля открываются новые соревнования SKI TOUR. В течении 9 дней в Швеции и Норвегии пройдут зразу по шесть гонок у мужчин и женщин. О новых соревнованиях и шансах сборной России рассказала нам Елена Вяльбе.
- Елена Валерьевна, расскажите про новые соревнования, что это такое?
- Формат все такой же, как и был раньше. Бегают на лыжах. Разные дистанции. Похоже на «Тур де Ски», но только это «Ски тур», который будет скандинавский. Одна единственная разница – спортсмены все вместе передвигаются между городами на поезде.
- И большой призовой фонд. Победители по итогам получат порядка 50 тысяч швейцарских франков, плюс призовые за отдельные этапы...
- Безусловно, значительный призовой фонд, потому что это большой тур. ФИС ищет новые формы проведения соревнований и привлечения спонсоров. Посмотрим, что получится.
- Ваша команда выступает блестяще. Можно сказать, что мы перехватили первенство у норвежцев?
- Пока еще рано говорить. Временное – да.
- Но, похоже, они с этим смириться не могут. В норвежской прессе уже появились стати, где наезжают на нашего лидера Александра Большунова. Пишут, что хоть сам Большунов на допинге и не попадался, но работает с тренерами, чьих спортсменов кода-то дисквалифицировали.
- Да, я знаю. Думаю, они делают некую психологическую атаку за счет СМИ. Вот и все.
- А у нас, как мы понимаем, все в порядке. Отличная команда, и уже на подходе новая волна?
- Ну, почему, эти ребята в команде с 2018 года и постепенно дают результаты.
- Трехкратный олмимпийский чемпион Йоханнес Клебо, главный соперник Большунова, пропускал последний этап Кубка мира из-за того, что сломал палец. Он побежит «Ски тур»?
- Я не отвечаю за Клебо. Знаю, что он находится в заявочном листе от норвежской команды. Вечером 14-го февраля станет окончательно ясно — бежит он или нет. В любом случае мы желаем ему скорейшего возвращения. На таких стартах должны все сильнейшие выступать.
- Удачи!
- Спасибо.
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Триумфом российских спортсменов завершилась престижная лыжная многодневка. На финише последнего горного этапа борьба шла в основном за общий зачёт и лидеры гонки, норвежец Клебо и наши Устюгов и Большунов следили друг за другом. Российские лыжники немного уступали королю спринта по сумме всех этапов, но скоро смогли отыграть разрыв. Клебо на последнем километре подъёма закопал я и Большунов ушёл вперёд. Российский гонщик преодолел этот этап третьим, но выиграл общий зачёт. Вторым по сумме оказался Сергей Устюгов, а Клебо стал только третьим. (подробности)
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