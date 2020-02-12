Президент федерации лыжных гонок Елена Вяльбе: Норвежцы устроили психологическую атаку на российскую сборную

Наши лыжники отлично проводят сезон. Александр Большунов с большим отрывом опережает норвежца Йохана Клебо в зачете Кубка мира. В группе лидеров идет и Сергей Устюгов. Прекрасно выступает Наталья Непряева, уступая в генерале только норвежке Терезе Йохауг.

А 15 февраля открываются новые соревнования SKI TOUR. В течении 9 дней в Швеции и Норвегии пройдут зразу по шесть гонок у мужчин и женщин. О новых соревнованиях и шансах сборной России рассказала нам Елена Вяльбе.

- Елена Валерьевна, расскажите про новые соревнования, что это такое?

- Формат все такой же, как и был раньше. Бегают на лыжах. Разные дистанции. Похоже на «Тур де Ски», но только это «Ски тур», который будет скандинавский. Одна единственная разница – спортсмены все вместе передвигаются между городами на поезде.

- И большой призовой фонд. Победители по итогам получат порядка 50 тысяч швейцарских франков, плюс призовые за отдельные этапы...

- Безусловно, значительный призовой фонд, потому что это большой тур. ФИС ищет новые формы проведения соревнований и привлечения спонсоров. Посмотрим, что получится.

- Ваша команда выступает блестяще. Можно сказать, что мы перехватили первенство у норвежцев?

- Пока еще рано говорить. Временное – да.

- Но, похоже, они с этим смириться не могут. В норвежской прессе уже появились стати, где наезжают на нашего лидера Александра Большунова. Пишут, что хоть сам Большунов на допинге и не попадался, но работает с тренерами, чьих спортсменов кода-то дисквалифицировали.

- Да, я знаю. Думаю, они делают некую психологическую атаку за счет СМИ. Вот и все.

- А у нас, как мы понимаем, все в порядке. Отличная команда, и уже на подходе новая волна?

- Ну, почему, эти ребята в команде с 2018 года и постепенно дают результаты.

- Трехкратный олмимпийский чемпион Йоханнес Клебо, главный соперник Большунова, пропускал последний этап Кубка мира из-за того, что сломал палец. Он побежит «Ски тур»?

- Я не отвечаю за Клебо. Знаю, что он находится в заявочном листе от норвежской команды. Вечером 14-го февраля станет окончательно ясно — бежит он или нет. В любом случае мы желаем ему скорейшего возвращения. На таких стартах должны все сильнейшие выступать.

- Удачи!

- Спасибо.

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