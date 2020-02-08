Лыжник Большунов взял "бронзу" в спринте на этапе Кубка мира в Фалуне

8 Февр. 2020 2020-02-08T21:31:11+03:00

В финал из пяти спортсменов прошли только двое - Александр Большунов и Андрей Краснов

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Российский лыжник Александр Большунов занял третье место в спринте на этапе Кубка мира в Швеции. Как сообщает RT, дистанцию спортсмен прошел за 2:52,75, при этом ему не хватило 0,92 секунды до победы. Быстрее россиянина оказался лыжник из Норвегии Пол Голдберг, "серебро" досталось тоже норвежцу, Эрику Вальнесу.

В четвертьфинале Россию на Кубке мира представляли сразу пять спортсменов, но только двоим, Александру Большунову и Андрею Краснову, удалось выйти финал. Краснов пришел к финишу пятым.

"Бронза" Большунова позволит российскому лыжнику получить отрыв в 60 очков в общем зачете Кубка мира от Йоханнеса Клебо, спортсмена из Норвегии.

Россиянин взял хороший старт, в соревнованиях, в которых он участвует, он регулярно занимает призовые места. Например, в гонке "Тур де Ски, он занял первое место, а на чемпионате мира по лыжным видам спорта в австрийском Зеефельде - второе.

ИСТОЧНИК KP.RU