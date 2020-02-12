2020-02-12T17:53:22+03:00
В мире

На карантинный лайнер у берегов Японии алкоголь доставляют дроны

Пара пенсионеров из Австралии рассказали, как они выживают на борту Diamond Princess
Мария БЕРК
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Карантин на лайнере объявили 3 февраля.Карантин на лайнере объявили 3 февраля.Фото: REUTERS
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За ночь число заболевших на борту круизного лайнера Diamond Princess увеличилось еще на 38 человек и достигло 175. 24 россиянина, которые есть среди пассажиров, чувствуют себя хорошо.

Более 3,5 тысяч человек из 50 стран оказались под двухнедельном карантином на гигантском корабле. Карантин объявили 3 февраля. Тогда стало известно, что один из отдыхавших — 80-летний китаец, который вышел в Гонконге после 5-дневного турне, - оказался заражен новым коронавирусом. Власти Японии, дабы предотвратить распространение заразы, решили поставить корабль на якорь у берегов Йокогамы и проверить всех отдыхающих и сотрудников лайнера на наличие инфекции.

В качестве мер безопасности пассажирам запретили выходить из кают. На прогулку людей выпускают изредка. В этот момент они должны держаться друг от друга подальше — минимум на расстоянии метра, быть в маске и желательно перчатках.

Подавляющее большинство отдыхающих — люди за 60. И чтобы хоть как-то развлечь себя, некоторые пассажиры взялись вести дневники в социальных сетях, где рассказывают о своих не самых веселых буднях. Так, пара пенсионеров из Австралии Джейн и Дэйв Бинскин оказались терпеливыми и неунывающими путешественниками. На своей странице в «Фейсбуке» они публикуют фото из своей каюты.

В первые дни карантина австралийцы решили обратиться к правительству с просьбой эвакуировать их с корабля. Желания подхватить от других пассажиров коронавирус у них не было. Но когда стало понятно, что этому не суждено сбыться, Бинскины решили выживать. И им это удается весьма неплохо.

«Вчера нам позвонили из нашего винного клуба. Обещают бесплатно доставить нам вино с помощью дронов», - написал Дэйв.

На следующий день новозеландское вино «Пино Нуар» оказалось в каюте. Береговая охрана Йокогамы не заметила пролет дрона с заветной коробкой.

О новых заболевших среди пассажиров австралийская чета узнает только из новостей.

«Не очень хорошие новости. Еще несколько случаев заражения. Это как игра в русскую рулетку. Очень надеюсь, что нам не выпадет пуля», - написал Дэйв.

Бинскины очень радуются, что у них, в отличие от других пассажиров, в каюте есть балкон и окно. Некоторые довольствуются лишь кондиционерами.

«Сегодня на парковку в порту меньше машин скорой помощи — хороший знак», - написал в своем «Фейсбуке» Дэйв, прикрепив несколько фотографий, сделанных из окна каюты.

Австралийцы не сдаются. Еды и воды им хватает. Сейчас персонал корабля работает слаженно и доставляет завтра, обед и ужин строго по расписанию.

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«Чума 2020 года» давно перешла за границы китайской провинции Хубэй, где зародилась полтора месяца назад. Одна из самых драматичных историй борьбы с коронавирусом сейчас разворачивается на рейде Иокогамы, где ранее на борту роскошного лайнера «Бриллиантовая принцесса» (Diamond Princess) возникла вспышка коронавируса. Из-за этого плавучий дворец превратился в карантинную тюрьму для почти 4 тысяч человек (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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