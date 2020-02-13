Александр Панкратов-Чёрный пожаловался на свою пенсию

Актёр Александр Панкратов-Черный рассказал о том, какая у него пенсия и на что её хватает.

- Я — народный артист России. Моя пенсия 14 тысяч 860 рублей. Господин Собянин добавил московским народным артистам по 30 тысяч. Так что у меня 44 тысячи пенсия. Благодаря Собянину. Спасибо ему за это. Денег, конечно, немного. На еду хватает, а вот на развлечения уже нет. Уехать отдохнуть на море — это проблема. Хорошо, что еще работаем, - поделился Панкратов-Чёрный с изданием Teleprogramma.pro.

Артист также отметил, что большая часть выплаты уходит на погашение счетов за квартиру

- И что остается? Это просто грабеж. Говорят кругом — поднять культуру. Работники культуры в нищете живут. Представляете, что в провинции с артистами происходит. Зарплаты по 9–11 тысяч рублей. Ну это ведь кошмар. А семья? А дети?

Александр Панкратов-Чёрный также рассказал о случае, когда он в Санкт-Петербурге предложил во время застолья выпить за хорошие пенсии народных артистов, но в ответ его высмеяли, поскольку в Ленобласти ни народным, ни заслуженным артистам не положены надбавки в 30 тысяч рублей.

- Они по 14 тысяч получают. Мне было даже неловко перед петербуржцами. Мы, кстати, сейчас в Германии на гастролях. Радуемся, что хоть что-то заработаем, - сетует актёр.

Ранее сайт kp.ru писал об откровениях сразу нескольких знаменитостей на тему своих пенсий. Так, автор "Ералаша" Борис Грачевский рассказал, что получает 27 тысяч рублей, телеведущая Елена Ханга - 23 тысячи, а Евгений Петросян - «20 с чем-то». Ведущая юмористической программы "Аншлаг" Регина Дубовицкая получает 16 тысяч рублей, а Юрий Лоза - всего 12.

Николай Расторгуев признался, что однажды музыкант группы Любэ спросил его о пенсии, и когда Расторгуев назвал сумму, коллега спросил: «И как ты на это вообще живешь?».

Также Екатерина Варнава рассказала, что пенсия её мамы составляет 18 тысяч рублей, а всё, что стоит больше этой суммы, артистка считает дорогим.