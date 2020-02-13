ЭкоТехноПарк «Калуга» показал технологию сортировки отходов

Как наглядно объясняют авторы ролика, современная сортировка, которой будут заниматься в экотехнопарке, это умная, эффективная и безопасная технология. Все отходы тщательно сортируются, четыре мощных автоматических линии разделяют их на фракции и извлекают пригодные для повторного использования материалы.

Сначала мусор поступает на предварительную сортировку, где происходит отделение крупногабаритных и электронных компонентов, а также стекла. Затем отходы попадают на автоматическую сортировку и барабанный сепаратор, разделяющий отходы на фракции. Всему отводится свое место. Крупный мусор подается на специальную линию, измельчается в шредере и возвращается на сортировку. Бумага и пластик попадают на другие линии сортировки и отбираются с помощью оптического сепаратора.

«Мусор поступает на конвейер, специальный инфракрасный датчик определяет пластик из общего объема мусора и дает команду специальным форсункам, которые знают, когда и где подать поток воздуха, выстрелить. И таким образом пластик переходит в нужную камеру», — рассказывал журналистам директор по развитию компании «Калужский завод коммунальных машин» Алексей Черепанов.

Для металла есть отдельная линия, где черный выделяют с помощью специальных магнитов, а цветные металлы отделяются с помощью индукционных токов.

Отсортированные бумага и пластик попадают под соответствующий пресс. Все отделенные полезные материалы отправляют на переработку.

«Cамо понятие экотехнопарка говорит о том, что это предприятие комплексное. То есть сюда будут не просто свозить мусор, но и осуществлять и переработку, и захоронение, и весь комплекс экологических мероприятий. Мы увидели четкую работу. Но, естественно, очистить все невозможно, - отметил после визита в экотехнопарк «Калуга» профессор кафедры экологии Калужского госуниверситета им К.Э. Циолковского, доктор биологических наук Игорь Лыков. - Самое главное, что все это пойдет в рециклинг, то есть не будет где-то складироваться, а направится в переработку».

Системы видеонаблюдения позволяют оператору контролировать все рабочие процессы в реальном времени. А интеллектуальная система управления технологическими процессами и инженерной структурой экотехнопарка обеспечивает стабильную работу и безопасность, объясняют авторы видео.

Таким образом экотехнопарк помогает дать вторую жизнь выброшенному мусору. Мало того, появление этого высокотехнологичного предприятия буквально оживило Износковский район и уже сейчас приносит ощутимую пользу региону.

Так, инвестор экотехнопарка помог отремонтировать школу в селе Шанский Завод. На ее территории появилась новая спортплощадка с полем для мини-футбола, беговыми дорожками с мягким покрытием, трассой для прыжков в длину и целым комплексом тренажеров. Внушительные налоговые отчисления предприятия станут серьезным пополнением районного и областного бюджетов.

«Имели до этого около двух миллионов. Сейчас мы имеем 20 миллионов», — констатировал в конце 2019 года глава сельской администрации д. Михали Виктор Серов. - В этом году мы построили все дороги. У нас вообще ничего не было — и вдруг уже появляется асфальт. Также отремонтировали здание администрации, сделали отопление. Центр Михалей будем реконструировать: социальные объекты, мемориал, библиотека, магазины. В общем, растем. И жители довольны. Они работают здесь. Хорошая зарплата. Предприятие экологически чистое».

Уже сейчас на передовом предприятии работает практически 200 местных жителей, и в будущем их число будет расти.

«Это наша земля, наша территория, и мы очень счастливы, что к нам пришел такой инвестор, - рассказал начальник ветеринарной службы Износковского района Сергей Хамула. - У нас есть рабочие места, у нас наконец-то есть налоги, социальные программы начались выполняться, у нас стало прекрасно. Сейчас уже четыре автобуса ходят сюда с рабочими, и зарплата - 60 тысяч рублей, где такое в сельской местности можно найти в такой глубинке? По-моему, нигде не найдешь».

Работники «Калуги» высоко оценивают созданные в экотехнопарке условия труда.

«Я работаю контролером хозяйственной территории. Узнал, что в нашем районе строится крупное предприятие по переработке мусора - решил прийти сюда и не пожалел, - поделился впечатлениями житель села Износки Максим Егерев. - Меня все устраивает: бесплатные питание и проживание, есть перспектива для дальнейшего продвижения по работе. И я планирую проработать здесь еще долгое время».

Сортировочные линии готового к работе экотехнопарка «Калуга» начнут планово принимать мусор уже в ближайшее время.