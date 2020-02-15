Ирину Отиеву пригласили петь на свадьбу миллионеров: вот и солидная прибавка к пенсии в 44 тысячи

За последние три недели Ирине Отиевой кто только не позвонил! Юристы с предложением бесплатно представлять ее интересы в суде против программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, где показали запись интервью с Ириной, снятую скрытой камерой, и рассказали об алкогольной зависимости звезды. Отиева – отказалась. Именитые наркологи предлагают бесплатную реабилитацию, телевизионщики – интервью и выступление в эфире.

Отиевой после скандала позвонил редактор программы Малахова, предлагал принять участие в и другом эфире и прийти уже в другом виде в студию. Ирина наотрез отказалась и от суда, и от «оправдательных эфиров», певица объяснила kp.ru о причинах: «Это все ниже моего достоинства! Мне не нужны ни эфиры, ни новые дуэты. Скажите людям, что я не ищу всего этого. Просто благодарна им за слова поддержки. Получаю их много в инстаграме».

В том самом «Прямом эфире» показали интервью с Ириной Отиевой во время которого она периодически выпивает, курит, рассказывает, как и почему потеряла интерес к жизни и работе. При этом певица беседует с редактором передачи в халате, без макияжа, с опухшим лицом. Интервью прерывалось на обсуждение в студии, где ведущий с коллегами Ирины Отиевой обсуждал, как спасти певицу от алкогольной зависимости. Отиева позже объяснила, что не знала о том, что ее больную, с температурой снимают и просто болтала по душам с журналистами. Оказалось, что «слил» ее редакторам ток-шоу один из знакомых – позвонил и сказал, что артистку нужно спасать.

irinaotieva А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок!!! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии!!! Всем советую!

Свои вредные привычки Отиева никогда не скрывала. Сколько раз бросала курить – делала перерыв в несколько лет, но зависимость периодически вновь побеждала над силой воли. «У меня есть вредные привычки, я могу славненько выпить, правда я пью только водку, разбавленную томатным соком или содовой водой. На все остальные напитки у меня аллергия», - рассказывала еще до ухода из шоу-бизнеса Ирина Отиева.

Певица не выступает десять лет. На участие в телепроекте она соглашалась в последний раз как раз 10 лет назад: на НТВ в «Суперстар. Команда мечты». Отиеву звали и в «Последний герой», и в другие шоу, но она отказывалась. Ирина долго переживала, что оказалась никому не нужна именно на сцене. Что касается выпивки, то соседи рассказали нам – они никогда не видели Отиеву пьяной: «Выходила из квартиры последнее время не так часто. Всегда ухожена, при маникюре всегда. Всем бы «пьющим» на пенсии так прекрасно выглядеть. Дочь часто навещает Ирину».

Лариса Долина и Ирина Отиева - Хорошие девчата.

Певица может и выпить, но контролирует себя, и не считает, что у нее есть проблемы с выпивкой. Больше беспокоит окружение ее хандра и депрессивные настроения. Если на сцену в телешоу певица выходить не желает, то предложения спеть на «заказниках» рассматривает. На этой неделе Отиева получила заманчивое приглашение – выступить в мае на свадьбе очень обеспеченных людей в Барвиха Luxury Village. Правда пока ответ организатору свадьбы не дала.

Отиева не стала скрывать, что ее пенсия 44 тыс. рублей. Была и постоянная работа – Ирина Адольфовна преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных. Но уволилась по собственному желанию, так как зарплаты с трудом хватало на оплату коммуналки. Работать за такие деньги Отиева не захотела, поэтому жила лишь на скромную пенсию, как большинство пенсионеров. Пока не стала получать надбавку: с 1 января 2018 года певице начисляют к базовой части пенсии надбавку от города - 30 тысяч рублей в месяц за звание заслуженной артистки.

Отиева сильно переживает из-за скандального эфира, были даже мысли принять одно из предложений - о временном переезде и длительном отдыхе заграницей. Свой дом за рубежом готова предоставить обеспеченная поклонница творчества артистки. Отдых Ирине сейчас точно не помешал бы. Главная поддержка и опора артистки – 23-летняя дочка Злата. Молодая женщина замужем, поэтому не живет с мамой – но они постоянно на связи. Кстати, Злата, прекрасно поет, но окончила факультет журналистики и трудится по специальности.

irinaotieva Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами.

Отиева построила дачу для дочки – в Загорянке Щелковского района. Маме артистки 87 лет, она живет отдельно от дочери, и теперь Ирине ежедневно приходится находить слова утешения для мамы – ведь тот эфир посмотрела не только она, но и ее соседи, друзья семьи.

«Вы бы знали, как мама расстроилась, пожилого человека, которому 87 лет подловили, представились каналом «Домашний» и тоже скрытой камерой снимали, - рассказывает нам Ирина Отиева, - Так хочу одного, чтобы нас больше никто не трогал! Ничего нам не нужно!»

Женщины в семье Отиевых очень дружны и теперь стали еще больше общаться: просьба у семьи одна - не лезть в их личную жизнь.

irinaotieva МОИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ ЗРИТЕЛИ! МОИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ! Огромнейшее вам спасибо за то, что вы есть! Сейчас на меня будет вылито очень много грязи! НИКОМУ НЕ ВЕРЬТЕ! Выкладываю свежее фото: три поколения нашей семьи! Мама, я и Злата. Навсегда ваша! Ирина Отиева!

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757630" frameborder="0"></iframe> Трагедия Ирины Отиевой.Алкоголизм и депрессия. Некогда популярная певица – Ирина Отиева не выступает уже более 10 лет

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