Ирину Отиеву пригласили петь на свадьбу миллионеров: вот и солидная прибавка к пенсии в 44 тысячи
За последние три недели Ирине Отиевой кто только не позвонил! Юристы с предложением бесплатно представлять ее интересы в суде против программы «Прямой эфир» Андрея Малахова, где показали запись интервью с Ириной, снятую скрытой камерой, и рассказали об алкогольной зависимости звезды. Отиева – отказалась. Именитые наркологи предлагают бесплатную реабилитацию, телевизионщики – интервью и выступление в эфире.
Отиевой после скандала позвонил редактор программы Малахова, предлагал принять участие в и другом эфире и прийти уже в другом виде в студию. Ирина наотрез отказалась и от суда, и от «оправдательных эфиров», певица объяснила kp.ru о причинах: «Это все ниже моего достоинства! Мне не нужны ни эфиры, ни новые дуэты. Скажите людям, что я не ищу всего этого. Просто благодарна им за слова поддержки. Получаю их много в инстаграме».
В том самом «Прямом эфире» показали интервью с Ириной Отиевой во время которого она периодически выпивает, курит, рассказывает, как и почему потеряла интерес к жизни и работе. При этом певица беседует с редактором передачи в халате, без макияжа, с опухшим лицом. Интервью прерывалось на обсуждение в студии, где ведущий с коллегами Ирины Отиевой обсуждал, как спасти певицу от алкогольной зависимости. Отиева позже объяснила, что не знала о том, что ее больную, с температурой снимают и просто болтала по душам с журналистами. Оказалось, что «слил» ее редакторам ток-шоу один из знакомых – позвонил и сказал, что артистку нужно спасать.
Свои вредные привычки Отиева никогда не скрывала. Сколько раз бросала курить – делала перерыв в несколько лет, но зависимость периодически вновь побеждала над силой воли. «У меня есть вредные привычки, я могу славненько выпить, правда я пью только водку, разбавленную томатным соком или содовой водой. На все остальные напитки у меня аллергия», - рассказывала еще до ухода из шоу-бизнеса Ирина Отиева.
Певица не выступает десять лет. На участие в телепроекте она соглашалась в последний раз как раз 10 лет назад: на НТВ в «Суперстар. Команда мечты». Отиеву звали и в «Последний герой», и в другие шоу, но она отказывалась. Ирина долго переживала, что оказалась никому не нужна именно на сцене. Что касается выпивки, то соседи рассказали нам – они никогда не видели Отиеву пьяной: «Выходила из квартиры последнее время не так часто. Всегда ухожена, при маникюре всегда. Всем бы «пьющим» на пенсии так прекрасно выглядеть. Дочь часто навещает Ирину».
Лариса Долина и Ирина Отиева - Хорошие девчата.
Певица может и выпить, но контролирует себя, и не считает, что у нее есть проблемы с выпивкой. Больше беспокоит окружение ее хандра и депрессивные настроения. Если на сцену в телешоу певица выходить не желает, то предложения спеть на «заказниках» рассматривает. На этой неделе Отиева получила заманчивое приглашение – выступить в мае на свадьбе очень обеспеченных людей в Барвиха Luxury Village. Правда пока ответ организатору свадьбы не дала.
Отиева не стала скрывать, что ее пенсия 44 тыс. рублей. Была и постоянная работа – Ирина Адольфовна преподавала в Российской академии музыки имени Гнесиных. Но уволилась по собственному желанию, так как зарплаты с трудом хватало на оплату коммуналки. Работать за такие деньги Отиева не захотела, поэтому жила лишь на скромную пенсию, как большинство пенсионеров. Пока не стала получать надбавку: с 1 января 2018 года певице начисляют к базовой части пенсии надбавку от города - 30 тысяч рублей в месяц за звание заслуженной артистки.
Отиева сильно переживает из-за скандального эфира, были даже мысли принять одно из предложений - о временном переезде и длительном отдыхе заграницей. Свой дом за рубежом готова предоставить обеспеченная поклонница творчества артистки. Отдых Ирине сейчас точно не помешал бы. Главная поддержка и опора артистки – 23-летняя дочка Злата. Молодая женщина замужем, поэтому не живет с мамой – но они постоянно на связи. Кстати, Злата, прекрасно поет, но окончила факультет журналистики и трудится по специальности.
Отиева построила дачу для дочки – в Загорянке Щелковского района. Маме артистки 87 лет, она живет отдельно от дочери, и теперь Ирине ежедневно приходится находить слова утешения для мамы – ведь тот эфир посмотрела не только она, но и ее соседи, друзья семьи.
«Вы бы знали, как мама расстроилась, пожилого человека, которому 87 лет подловили, представились каналом «Домашний» и тоже скрытой камерой снимали, - рассказывает нам Ирина Отиева, - Так хочу одного, чтобы нас больше никто не трогал! Ничего нам не нужно!»
Женщины в семье Отиевых очень дружны и теперь стали еще больше общаться: просьба у семьи одна - не лезть в их личную жизнь.
Трагедия Ирины Отиевой.Алкоголизм и депрессия. Некогда популярная певица – Ирина Отиева не выступает уже более 10 лет
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