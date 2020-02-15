Выставила на всеобщее обозрение: модель plus-size Эшли Грэм покормила сына грудью в кафе

Американская plus-size модель Эшли Грэм месяц назад впервые стала мамой. Женщина наслаждается материнством и не расстается с новорожденным сыном ни на минуту. На днях тучная красавица удивила своих подписчиков, разместив в блоге очень интимное фото.

Эшли Грэм и ее супруг, 31-летний оператор Джастин Ирвин, впервые стали родителями в конце января. Пара не скрывала своего счастья после появления долгожданного сына на свет. Теперь Инстаграм пухлой модели ничем не отличается от аккаунтов молодых мамочек.

ashleygraham Эшли Грэм и ее супруг, 31-летний оператор Джастин Ирвин, впервые стали родителями в конце января

Эшли - сторонница высказывания "что естественно, то не безобразно". Она делится снимками своих небритых подмышек, рассказывает о трудном восстановлении после родов, показывает всему Инстаграму свой целлюлит и растяжки, а теперь начала демонстрировать фотографии кормления малыша Айзека в общественных местах.

ashleygraham Эшли Грэм кормит новорожденного сына в кафе

Не так давно на личной странице 32-летней звезды появилась серия снимков. В кадре модель сидит в одном из кафе Бруклина. Женщина запечатлена во время кормления новорожденного сына грудью, ничуть не смущаясь других гостей заведения. Свой пост модель подписала смайлами, означающими "кофе с молоком". Звезда выглядит довольной и счастливой, но в комментариях под фото разгорелась настоящая война.

Пользователи соцсети, вероятно, не ожидали от молодой матери подобной смелости. И если одни фолловеры тактично смутились, то другие откровенно возмутились таким поведением. Многие подписчики раскритиковали Эшли из-за оголения груди.

"Хорошо, что я не на грудном вскармливании, потому что это выглядит ужасно!, "Быть матерью не значит игнорировать правила приличия. Хватит оголяться", "В чем проблема уйти в комнату матери и ребенка, которая есть во многих кафе, ресторанах, торговых центрах? Или на крайний случай прикрыться полотенцем или какой-то простыней?", "Мне неприятно смотреть на оголенную грудь, почему я должна это делать ради какого-то незнакомого мне человека, который нарушает мое личное пространство? Это правда так сложно прикрыться?", "Это уже выходит за рамки приличия. Нормальным людям это понятно, я думаю, даже без объяснений", "Если человек себе позволяет кормить, не прикрывшись, то с тем же успехом нарушит и другие нормы поведения.", "Есть вещи, которые действительно лучше делать не публично", "Как только это вываливается на всеобщее обозрение, грудь превращается в вымя", "А потом она поменяет подгузник за столом. Это же естесственно. Видела и такое", "Кормить грудью на людях - это не прилично как минимум и не уважение к окружающим", "Это личный, интимный процесс - кормление грудного ребенка! Ну никак не общественный!", "Здесь явный вброс и вызов обществу!", "Сиди дома и корми ребенка там", "Уже давно живем в мире нескромных людей", "Это аморально. Ребенка кормить можно где угодно и когда угодно, но для этого есть шарф, пеленка, рубашка", - гневаются обыватели.