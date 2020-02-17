Фашисты, самогонщики, спортсмены и режиссеры, Исинбаева vs. Мэдисон, библеист Зюганов, "Уединенный домик на Можайке", Собчак и чернь

В главе, не вошедшей в окончательный текст "12 стульев", Никифор Ляпис-Трубецкой, заметив методическую охоту за гамбсовской мебелью, понял, что перед ним "Классный сюжет. Советский изобретатель изобрел луч смерти и запрятал чертежи в стул. И умер. Жена ничего не знала и распродала стулья. А фашисты (итальянские, в 1927 г. других не было. -- М. С.) узнали и стали разыскивать стулья. А комсомолец узнал про стулья и началась борьба".

Ляпис поделился сюжетом с товарищами, и они решили писать оперу "Луч смерти или меч Уголино". Главными действующими лицами были Уголино — гроссмейстер ордена фашистов (бас), и Гаврила - советский комсомолец (переодетое меццо-сопрано), а в хоре и мимансе числились "Фашисты, самогонщики, капелланы, солдаты, мажордомы, техники, сицилийцы, лаборанты, пионеры и др.".

В ходе разработки поправок к Конституции РФ получился натуральный "Меч Уголино" – в том смысле, что в рабочую группу вошли спортсмены, режиссеры, музыканты, доярки, оленеводы и мажордомы, которые своим разнообразием обеспечили поправкам должную стереоскопичность – "О сенокосе, о вине, о псарне, о своей родне".

Некоторые участники хора, как например, славная прыгунья Е. Г. Исинбаева, до момента включения в рабочую группу Основной Закон не читали, однако пресс-секретарь президента РФ Д. С. Песков объяснил, что в этом и не было необходимости: "Отнюдь. Дело в том, что подавляющее большинство населения нашей страны вряд ли читало Конституцию. Гражданам это не нужно, гражданам главное, чтобы их основополагающие права были гарантированы. Даже если Исинбаева и не читала до этого Конституцию, она прекрасно знает нужды и чаяния российского спорта - важнейшего направления в целом в социальной жизни страны, в государственной деятельности".

Прыгунья с шестом Елена ИсинбаеваФото: Олег УКЛАДОВ

Тут, конечно, есть та проблема, что спортсмены, режиссеры, музыканты etc. пусть даже хорошо знают жизнь трудового народа, но лететь на самолете, ими спроектированном, не всякий будет готов. И даже не на самолете. Жить в доме, построенном заслуженными людьми, не знающими, однако, законов сопромата – тоже дело рискованное.

В этом смысле предпочтительнее герой наподобие Джеймса Мэдисона, которого американцы и до сего дня чтут, как отца Конституции, хотя ни с шестом, ни без такового он не прыгал, а равно и на музыкальных инструментах не играл.

На эту роль, наверное, более подходит лидер КПРФ Г. А. Зюганов, четверть века с лишним изощрявший свой ум в законодательной деятельности. Изощрив его до полного совершенства, Г. А. Зюганов, согласился с необходимостью упомянуть Имя Божие в Конституции, так как это соответствует "нравственно-духовным ценностям нашей державы". Тем более, что "многие библейские сюжеты -- часть коммунистической идеологии", а слова ап. Павла "Нетрудящийся да не ест" – вообще "главный лозунг коммунизма".

Лидер российских коммунистов Геннадий Зюганов.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Так верный продолжатель дела Ленина развил идеи основоположника о Боге, изложенные В. И. Лениным в письме к А. М. Горькому – "Всякий боженька есть труположство — будь это самый чистенький, идеальный, не искомый, а построяемый боженька, все равно всякое кокетничанье с боженькой есть невыразимейшая мерзость". Если же учесть, что плебисцит по конституции с боженькой намечено провести 22 апреля, в день 150-летия рождения В. И. Ленина, Г. А. Зюганову придется углубиться в самые пучины марксистско-ленинской диалектики, чтобы как-то впихнуть невпихуемое.

И тем не менее пока что конституционный процесс происходит относительно пристойно – с предыдущим процессом не сравнить. Летом 1993 г., т. е. еще до всякой стрельбы и пальбы, в Москве было созвано Конституционное совещание, в ходе которого состоялся вынос депутата-коммуниста Ю. М. Слободкина из зала. Церемония выноса была торжественной: впереди шли четверо дюжих охранников с брыкающимся Ю. М. Слободкиным, а сзади со скорбным видом шел еще один участник церемонии, несший ботинок депутата. Так что хотя анонимные критики вовсю обличают УВП АП РФ, якобы не справившееся с задачей обеспечить конституционный процесс, по сравнению с 1993 г. сейчас полное благочиние.

Фитнес-тренер, наоравшая на таксиста.Фото: СОЦСЕТИ

Впрочем, невыдержанность отдельных граждан и гражданок – дело неизбежное. На этой неделе фитнес-тренер тов. Данькова из подмосковного Одинцова села в такси и с криками "Вези меня, мразь!" и равно и тычками водителя в спину пыталась побудить его к стремительной езде.

vecherniy_urgant "Вези меня!" Ургант устроил "скандал" в лифте

А. С. Пушкин в 1828 г. в салоне Карамзиных рассказал повесть "Уединенный домик на Васильевском", где главный герой Павел также пользуется услугами извоза. "Проезжают сани. "Ванька! — кричит он, — вези меня в такую-то улицу". Но едут долго, долго, всё нет места знакомого. "Куда ты везешь меня, мразь?" — спросил он твердым голосом; не было ответа. Укрепившись в подозрении, что он попал в руки недобрые, наш юноша еще громче повторил прежний вопрос и, не получив отзыва, со всего размаху ударил своей палкою по спине извозчика. Но каков был его ужас, когда этот удар произвел звон костей о кости, когда мнимый извозчик, оборотив голову, показал ему лицо мертвого остова, и когда это лицо, страшно оскалив челюсти, произнесло невнятным голосом: "Потише, молодой человек; ты не с своим братом связался". Несчастный юноша только имел силу сотворить знамение креста, санки опрокинулись, раздался дикий хохот, пронесся страшный вихрь, и Павел остался один-одинехонек за городскою заставою, еле живой от страха". Так что фитнес-тренерша еще легко отделалась.

Ведущая передачи на 1 Канале Ксения Собчак.Фото: Борис КУДРЯВОВ

Неудачной оказалась не только поездка тренерши на извозчике, но и езда К. А. Собчак в ведущие 1 канала. Премьера ее шоу "Док-ток" не вызвала бурного интереса. Публика осталась безразличной к дебюту львицы или даже выступала с резкой критикой. Повторилась история пятимесячной давности, когда езда К. А. Собчак и К. Ю. Богомолова в семейное счастье на катафалке также не снискала ей восторженных кликов.

Но К. А. Собчак не пала духом и объяснила такую реакцию низким уровнем публики: "Не видят, что это формат интеллигентного, умного разговора, да еще и с "документалкой". Это прогрессивно для зрителя, который смотрит телевизор". Не возразишь. Равно как и поездка на катафалке в ЗАГС – это интеллигентный, умный формат. К несчастью, все это форматы для понимающего ценителя, а с такой публикой только и выходит, что метание бисера перед свиньями.