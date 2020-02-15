"Тройной подбородок и уютное пузцо": Анну Семенович показали без прикрас

За Анной Семенович еще со времен группы "Блестящие" прочно закрепилось звание одной из самых фигуристых певиц российского шоу-бизнеса. Эффектная блондинка является обладательницей шикарного бюста шестого размера. Аппетитные формы фигуристой певицы давно не дают покоя не только ее поклонникам, но и коллегам, вызывая всеобщий восторг. Однако в последнее время артистка не очень довольна своей фигурой. Она решила худеть.

Анна Семенович является обладательницей самого пышного бюста в российском шоу-бизнесе. Многие даже подозревали певицу в увеличении груди. Однако не так давно Анна призналась, что страдает гигантомастией. Такой диагноз ставят женщине, если ее бюст начинается от шестого размера, где каждая грудь весит от 2,5 килограмма. "Эта особенность организма передается генетически. Как только я поправляюсь даже на килограмм, у меня сразу увеличивается грудь", - признавалась Анна.

Три года назад она уменьшила грудь с девятого до пятого размера. "Сейчас у меня шестой", - рассказывала Семенович в эфире программы "Секрет на миллион".

На этом фото - Семенович без прикрас. Фото: Елена ПЕТРОВА

Теперь же певица решила худеть, причем объявила об этом на весь Инстаграм 27 января. "Приехала из отпуска и обнаружила четыре лишних килограмма на своем загорелом теле. Признаюсь честно, на отдыхе ела, как настоящая обжора. Все вкусненькое, жирненькое и солененькое всегда находилось под моим пристальным вниманием и поедалось с большим удовольствием. Но я опытная обжора и поэтому всегда после отдыха даю себе минимум неделю, чтоб привести себя в порядок , а потом приступить к работе. Сегодня утром я поставила цель скинуть пять килограммов за десять дней", - писала красавица в блоге.

Артистка решила правильно питаться. Она полностью исключила из своего рациона алкоголь, мучное, сахар и молочные продукты (кроме твердого и не жирного сыра) . Помимо этого Анна ходит на ежедневные массажи, делает различные похудательные процедуры и занимается спортом.

"Я не расстраиваюсь и не ругаю себя за лишний вес, как говорится: всему свое время, и вот пришло время ответить за две недели огромного удовольствия. Но я такой человек, который умеет получать кайф от жизни и теперь с большим удовольствием я буду стройнеть", - обратилась Семенович к поклонникам.

Но, похоже, пока звезда проигрывает эту битву с ненавистным жирком. На днях бывшая солистка группы "Блестящие" появилась на концерте МУЗ-ТВ в Кремле, посвященном Дню влюбленных.

ann_semenovich Любите и будьте любимы

Судя по фото, которое стало достоянием общественности, избавиться от лишнего веса Семенович не так-то просто, а интервальное голодание, за которое ратует Анна, не приносит желаемого результата.

"Семенович без фильтров. Тройной подбородок и уютное такое пузцо. А еще в Инстаграме марафоны похудения устраивает и лечит про пользу интервального голодания. Видать, ее «окно» не закрывается вовсе", - иронизирует паблик "НеМалахов".

Но Семенович сдаваться не намерена. В своем блоге она выглядит идеально подтянутой, чего не скажешь о снимках в чужих аккаунтах. Но Аня не устает рапортовать об успехах десятидневного марафона по похудению.

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"Интервальное голодание заключается в том, что я голодаю 16 часов после ужина и в этот период пью только воду . Я не очень люблю завтракать и мне такой метод дается легко, но также можно отказаться от ужина и утром плотно позавтракать. Стройнеть нужно в удовольствие!. У меня минус 1,5 кг. Осталось 3,5, и я вернусь в хорошую форму. Диета проходит приятно легко. Сегодня даже съела половину порции десерта (я люблю творожный чизкейк)", - хвастается знаменитость.