Ирина Отиева согласилась спеть на свадьбе за 680 тысяч рублей
61-летняя певица Ирина Отиева десять лет назад исчезла с экранов телевизоров. В последний раз телезрители видели артистку, как раз десять лет назад - на НТВ в проекте «Суперстар. Команда мечты». После этого стоящих «музыкальных предложений» не было.
Ирина говорит, что на современной эстраде, сцене ее талант оказался не востребован. Пользоваться связями, «прогибаться под изменчивый мир» шоу-бизнеса Отиева не захотела, да и не научилась. Ее звали исключительно в скандальные ток-шоу, где нужно было рассказывать «горячие факты» о личной жизни. Она отказывалась.
Увидел телезритель певицу после долгого перерыва в начале года в программе «Прямой эфир», где рассказали об алкогольной зависимости Ирины Отиевой. Певица и ее близкие до сих переживают из-за этой передачи. Ирина Отиева рассказала kp.ru о съемке у нее на кухне скрытой камерой, когда она, простывшая и с температурой разоткровенничалась с журналистами: «Я болела, когда ко мне пришли редакторы Андрея Малахова. Когда они, прикрывшись букетом цветов (надо заметить красивым), меня снимали - я этого не знала».
Отиева рассказывала о том, как потеряла интерес к жизни и работе. При этом скрытая камера снимала снизу и выглядела певица не лучшим образом – неряшливо, с опухшим лицом. К тому же, она выпивала во время беседы по душам. Это интервью прерывалось на обсуждение в студии, где Андрей Малахов с коллегами Ирины рассуждал, как спасать джазовую певицу от алкогольной зависимости. Однако сама Отиева и ее близкие не считают, что ее нужно спасать – утверждают, что все у нее в порядке. Выпить иногда певица может, пребывает порой в депрессивном настроении, но никаких запоев нет. Ирина продолжает отказываться от выступлений в телешоу, но рассматривает «заказники».
На днях Ирина Отиева получила предложение выступить весной на свадьбе в столице – будет торжество у очень обеспеченных людей. Организатор свадьбы рассказал нам о договоренностях с Ириной Отиевой:
«Выглядит она хорошо, поет вживую. Даже если молодую стройную женщину, беседующую на кухне под бутылочку игристого, снять камерой айфона снизу, то может выйти двойной подбородок и не самый приятный портрет. Да, мы сделали предложение о выступлении Отиевой. После некоторых раздумий Ирина согласилась спеть в конце мае на свадьбе, организацией которой мы сейчас занимаемся. Теперь не модно бояться делать свадьбы в мае – многие не обращают внимания на суеверия. Выступить на торжестве Отиева согласилась за гонорар в 10 тысяч евро (это 687 тыс.руб. — прим. Авт.). Гонорар был заявлен стороной артистки. Торжество будет абсолютно закрытое – с важными гостями, фото и видеосъемка запрещена. Другие условия пока не обсуждались. На первом этапе обсудили лишь финансовый вопрос и вводные данные».
К примеру, востребованная сейчас Полина Гагарина выступает за гонорар в три раза больше, чем заявлен у Отиевой. Но это и понятно: для первого возвращения Ирины Отиевой после длительного перерыва это весьма приличный гонорар. Для Ирины это очень солидная прибавка к пенсии. Она получает 44 тысячи рублей, благодаря ежемесячной надбавке в 30 тысяч за звание заслуженной артистки. В окружении джазовой певицы все очень рады, что благодаря скандалу, у нее может появиться шанс выступать и зарабатывать.
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ИСТОЧНИК KP.RU