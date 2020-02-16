Ирина Отиева согласилась спеть на свадьбе за 680 тысяч рублей

61-летняя певица Ирина Отиева десять лет назад исчезла с экранов телевизоров. В последний раз телезрители видели артистку, как раз десять лет назад - на НТВ в проекте «Суперстар. Команда мечты». После этого стоящих «музыкальных предложений» не было.

Ирина говорит, что на современной эстраде, сцене ее талант оказался не востребован. Пользоваться связями, «прогибаться под изменчивый мир» шоу-бизнеса Отиева не захотела, да и не научилась. Ее звали исключительно в скандальные ток-шоу, где нужно было рассказывать «горячие факты» о личной жизни. Она отказывалась.

irinaotieva А вот она я накрашенная. И накрашенная красивая, и ненакрашенная. И ровно в той же (кстати говоря, любимой, у меня таких 2) ночной рубашке. Стопроцентный хлопок!!! Комфортно, удобно, уютно, благородно, не вызывает аллергии!!! Всем советую!

Увидел телезритель певицу после долгого перерыва в начале года в программе «Прямой эфир», где рассказали об алкогольной зависимости Ирины Отиевой. Певица и ее близкие до сих переживают из-за этой передачи. Ирина Отиева рассказала kp.ru о съемке у нее на кухне скрытой камерой, когда она, простывшая и с температурой разоткровенничалась с журналистами: «Я болела, когда ко мне пришли редакторы Андрея Малахова. Когда они, прикрывшись букетом цветов (надо заметить красивым), меня снимали - я этого не знала».

Отиева рассказывала о том, как потеряла интерес к жизни и работе. При этом скрытая камера снимала снизу и выглядела певица не лучшим образом – неряшливо, с опухшим лицом. К тому же, она выпивала во время беседы по душам. Это интервью прерывалось на обсуждение в студии, где Андрей Малахов с коллегами Ирины рассуждал, как спасать джазовую певицу от алкогольной зависимости. Однако сама Отиева и ее близкие не считают, что ее нужно спасать – утверждают, что все у нее в порядке. Выпить иногда певица может, пребывает порой в депрессивном настроении, но никаких запоев нет. Ирина продолжает отказываться от выступлений в телешоу, но рассматривает «заказники».

irinaotieva Я заболела, температура 38,3, в этот день ждала дочь и подругу. Звонок в дверь, открываю, стоят два сотрудника Андрея Малахова с цветами.

На днях Ирина Отиева получила предложение выступить весной на свадьбе в столице – будет торжество у очень обеспеченных людей. Организатор свадьбы рассказал нам о договоренностях с Ириной Отиевой:

«Выглядит она хорошо, поет вживую. Даже если молодую стройную женщину, беседующую на кухне под бутылочку игристого, снять камерой айфона снизу, то может выйти двойной подбородок и не самый приятный портрет. Да, мы сделали предложение о выступлении Отиевой. После некоторых раздумий Ирина согласилась спеть в конце мае на свадьбе, организацией которой мы сейчас занимаемся. Теперь не модно бояться делать свадьбы в мае – многие не обращают внимания на суеверия. Выступить на торжестве Отиева согласилась за гонорар в 10 тысяч евро (это 687 тыс.руб. — прим. Авт.). Гонорар был заявлен стороной артистки. Торжество будет абсолютно закрытое – с важными гостями, фото и видеосъемка запрещена. Другие условия пока не обсуждались. На первом этапе обсудили лишь финансовый вопрос и вводные данные».

irinaotieva МОИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ ЗРИТЕЛИ! МОИ ДОРОГИЕ, ЛЮБИМЫЕ ЛЮДИ! Огромнейшее вам спасибо за то, что вы есть! Сейчас на меня будет вылито очень много грязи! НИКОМУ НЕ ВЕРЬТЕ! Выкладываю свежее фото: три поколения нашей семьи! Мама, я и Злата. Навсегда ваша! Ирина Отиева!

К примеру, востребованная сейчас Полина Гагарина выступает за гонорар в три раза больше, чем заявлен у Отиевой. Но это и понятно: для первого возвращения Ирины Отиевой после длительного перерыва это весьма приличный гонорар. Для Ирины это очень солидная прибавка к пенсии. Она получает 44 тысячи рублей, благодаря ежемесячной надбавке в 30 тысяч за звание заслуженной артистки. В окружении джазовой певицы все очень рады, что благодаря скандалу, у нее может появиться шанс выступать и зарабатывать.

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