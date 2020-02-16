«Живущие в гражданском браке мужчины нравственно ущербны»: РПЦ вступилась за женщин, которых сознательно не берут в жены

Все началось с того, что славящийся своими скандальными высказываниями протоиерей Димитрий Смирнов спровоцировал новую волну общественного негодования. Глава Патриаршей комиссии по делам семьи на сей раз прошелся по женщинам, живущим в гражданском браке.

«Неохота сказать «я - бесплатная проститутка», поэтому говорят «у меня гражданский брак». Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги и все, а так тебя за жену никто не считает, - заявил он на встрече с участниками православного сообщества OrthodoxBRO. - Ну что, трудно зарегистрироваться, что ли? Да нет, никакого труда».

После этого кто-то спорит с последней фразой батюшки, пеняя на не желающих идти в загс мужчин, кто-то - со всем посылом сразу.

Не остались равнодушными и в парламенте. «Особенно неприятно в очередной раз слушать протоиерея Димитрия Смирнова, который хайпует на оскорблениях и бессовестных глупостях, - написала в соцсетях зампред Комитета Госдумы по делам семьи, женщин и детей, телеведущая Оксана Пушкина. - Весь этот процесс набрасывания ладана на вентилятор не красит ни самого господина Смирнова, ни его защитников». Ее коллега, зампред этого же Комитета Елена Вторыгина, назвала слова священника оскорблением.

Сам отец Димитрий извиняться за свою резкость отказался.

ЗВОНОК В ПАТРИАРХИЮ

- Считаем очень важным, чтобы за скандальным обсуждением высказываний отца Димитрия не забылось самое главное - непременным условием счастья в отношениях между мужчиной и женщиной является брак, в котором обе стороны несут друг за друга ответственность и строят совместную жизнь на основе любви и уважения. Жизнь вне брака является не нормой, а искажением, которое приносит вред, - заявил «КП» замглавы Синодального отдела по взаимоотношениям с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе. - Часто церковь является свидетельницей того, как люди, отказывающиеся брать на себя ответственность, меняют партнеров, страдают сами и приносят страдания окружающим на протяжении всей своей жизни. Церковь в большинстве случаев находится на стороне страдающих от такой практики женщин, которые заведомо более уязвимы, нежели мужчины.

- Но нужно ли вешать на женщин такие ярлыки? Ведь зачастую именно мужчины не желают узаконить отношения.

- Нужно не вешать ярлыки на тех, кто попадает в несомненно трагическую для них ситуацию, а пытаться удержать их от подобного шага и помочь добрым словом и советом. Потребительское отношение к женщине, выражающееся в сознательном отказе брать ее в жены, свидетельствует об ущербном нравственном состоянии мужчины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Священник, назвавший гражданских жен проститутками: Извиняться не собираюсь, я привел факт. А женщинам лучше жить по заповеди

Очередной скандал разворачивается вокруг слов священника Димитрия Смирнова. Батюшка рассказывал о семейных отношениях. И назвал женщин, которые живут без венчания и штампика в паспорте - бесплатными проститутками. (подробности)

В РПЦ призвали не воспринимать буквально слова протоиерея о гражданских женах

Димитрий Смирнов сравнил не состоящих в браке женщин с "бесплатными проститутками" (подробности)