2020-02-16T20:58:48+03:00
Звезды

«Этот ущербный человек завидует мне всю жизнь»: Волочкова рассказала о кознях Собчак

По словам балерины, теледива постоянно обливает ее грязью
Игорь ПОЛЯКОВ
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Волочкова рассказала о кознях СобчакВолочкова рассказала о кознях СобчакФото: Личный архив
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На минувшей неделе Ксения Собчак в комментариях в Инстаграме снова вспомнила о своей заклятой подруге балерине Анастасии Волочковой, упрекнув артистку в эксплуатировании шпагатов в соцсетях.

- Один раз в год этот шпагат смотрелся бы классно. Но когда человек выкладывает свою «растопырку» в диких количествах, он становится смешным и нелепым, как и голожопые философы Инстаграма, которые с утра до вечера думают только о том, под каким еще ракурсом снять свою «сексуальность», - написала Ксения Собчак.

Анастасия Волочкова, приехав в редакцию радио «Комсомольская правда», чтобы поздравить радиостанцию с 11-летием, лишь посмеялась над словами Собчак.

- Не в моем ключе уподобляться человеку, который льет на меня грязь. Зачем она это делает? Потому что изначально имя Ксении Собчак никому не было интересно. Этот человек ущербный в том плане, что она хотела быть балериной, а не стала, - сказала Радио «Комсомольская правда» Анастасия Волочкова. - Они еще всей семьей, когда был жив Анатолий Александрович Собчак, сидели в первом ряду в Мариинском театре, где я уже танцевала партию в «Лебедином озере».

Ксения завидует мне всю жизнь. А вспомните, когда она в прошлом году пришла ко мне домой, чтобы взять у меня интервью для своего шоу на Ютубе. Сама же напросилась ко мне на дружелюбную беседу. Я вообще за мир и всегда готова протянуть руку. Я ей разрешила зайти в мой дом. Но что она устроила? Оставила скрытые камеры в моем доме. Я не хочу ее обсуждать и осуждать. Мне просто ее жаль, — высказалась балерина.

Волочкова - о Собчак.

ИСТОЧНИК KP.RU

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