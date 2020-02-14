"Тупые стишки и розовые сопли": составлен рейтинг городов, в которых ненавидят День Святого Валентина

День Святого Валентина - это много слов о любви, цветы, признания и фотографии парочек в социальных сетях. Однако далеко не все приходят в восторг от такой "мимимишности" и праздника в целом.

Портал Kaluga-poisk.ru решил выяснить, в каких российских городах испытывают наибольшую неприязнь к 14 февраля. В результате лидером рейтинга стал суровый Челябинск, каждый третий житель которого готов писать о своей ненависти к Дню Всех Влюбленных на страницах в социальных сетях.

Второе и третье место с небольшим отрывом заняли Чита и Йошкар-Ола. Валентинки и душевные статусы не трогают сердца жителей этих городов. Чаще всего россияне недовольны тем, что День Святого Валентина - не русский праздник, а всего лишь маркетинговая уловка, которая к тому же делает одиноких людей объектами насмешек.

Излишняя чувственность и милота тоже раздражает наших соотечественников. И, действительно, почему нельзя выбрать для признания в любви любой другой день?

"Конечно, у нас же нет ничего своего, давайте праздновать чужие уродские праздники и потакать производителям тупых открыток с тупыми стишками, отдавая им тыщи рублей. Любоф же", - негодует пользователь из Калуги, которая в рейтинге заняла лишь 18 место.

"Остановите плиз поток розовых соплей, тошнит", - пишет другой житель того же города.

Стоит отметить, что специалисты портала не анализировали посты и комментарии из Москвы и Санкт-Петербурга, а список составлялся на основе соотношения доли негативных записей со всеми остальными, в которых упоминается День всех влюбленных.

Несмотря на всю ненависть к этому празднику, отмечать его собирается каждый пятый россиянин. Сайт kp.ru писал, что многие в этот день поведут своих любимых в ресторан.

КОНКРЕТНО

Топ-10 городов, жители которых ненавидят День Святого Валентина:

1. Челябинск - 34,5%

2. Чита - 31,2%

3. Йошкар-Ола - 29%

4. Томск - 27,3%

5. Воронеж - 26,1%

6. Архангельск - 25,8%

7. Севастополь - 25,7%

8. Ростов-на-Дону - 22%

9. Владимир - 21,9%

10. Пенза - 18%