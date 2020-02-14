Что известно о коронавирусе на сегодня: как заражаются, сколько живет болезнь и нашли ли наконец лекарство

«Китайский» коронавирус на этой неделе наконец-то получил официальное название. Всемирная организация здравоохранения присвоила новой инфекции имя COVID-2019. Что расшифровывается как «коронавирусная болезнь» (CoronaVIrus Disease). 2019 - потому что вирус нового типа был зафиксирован в прошлом году.

1. Как им все-таки заражаются?

Информация на этот счет по-прежнему противоречива. Роспотребнадзор, отвечающий за эпидемиологическую безопасность в нашей стране, и Всемирная организация здравоохранения рекомендуют в первую очередь защищать от коронавирусной инфекции органы дыхания. «Вирусы передаются от больного человека к здоровому воздушно-капельным путем (при чихании, кашле), поэтому необходимо соблюдать расстояние не менее 1 метра от больных (кашляющих, чихающих. - Ред.)», - говорится в памятке Роспотребнадзора.

Китайские эксперты добавляют, что вирус способен выживать вне организма человека до 2 - 3 суток. Теоретически это может значить, скажем, что если больной покашлял в руку, понажимал кнопки лифта, а затем к ним сразу прикоснется здоровый человек и почешет свой нос или потрет глаза, то существует риск заражения. Правда, риск обернется реальным заболеванием далеко не у каждого, уточняют врачи. Как минимум потому, что вероятность заболеть зависит от «дозы» вируса, попавшей в организм, состояния иммунитета и здоровья в целом.

Кстати, степень заразности COVID-2019 по-прежнему остается под вопросом. В то же время американские исследователи недавно опубликовали научную работу с доказательствами, что новый коронавирус сохраняется в испражнениях больных. Это добавляет веса одному из главных правил профилактики: обязательно мойте руки после посещения туалета и других публичных мест.

2. Каковы на самом деле симптомы болезни?

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В Интернете можно найти ролики, где больные - якобы «китайской пневмонией» - бьются в судорогах и даже падают замертво посреди улицы. Насчет последнего врачи-инфекционисты сразу говорят: это фейк. Заболевший коронавирусной пневмонией в тяжелой форме вряд ли вообще сможет выйти на улицу из-за полного бессилия, высокой температуры, одышки.

Судороги могут быть признаком осложнений, которые развиваются, как правило, у сильно ослабленных людей с диабетом, онкологическими, сердечно-сосудистыми и в том числе неврологическими заболеваниями. В целом же по последним данным основные и наиболее распространенные симптомы коронавирусной инфекции выглядят так:

- высокая температура - как правило, выше 38 - 38,5 градусов;

- затрудненное дыхание - может быть тяжело или на вдохе, или на выдохе, или в обоих случаях;

- кашель и/или боль в горле;

- чувство усталости.

НАГЛЯДНО

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В научной работе, опубликованной недавно в авторитетном международном медицинском журнале Lancet, описываются симптомы госпитализированных пациентов с COVID-2019 в цифрах: лихорадка - у 98% больных, кашель - 76%, ломота в теле - 44%, головная боль - 8%, кровохарканье - 5%, диарея - 3%. Наиболее тяжело болели пациенты с сопутствующими хроническими заболеваниями: сахарным диабетом, гипертонией, атеросклерозом и др.

Сотрудник Роспотребнадзора проверяет тепловизором пассажиров прибывшего самолета в связи с эпидемией коронавируса.Фото: Мария ЛЕНЦ

3. Можно ли заразиться, получив посылку из Китая?

Большинство экспертов считают, что нет. Вирус все-таки не слишком устойчив во внешней среде и вряд ли переживет транспортировку. Но, поскольку 100%-но достоверных данных о свойствах новой инфекции у нас пока нет, некоторые специалисты дают совет поскорее утилизировать упаковку, после этого мыть руки, а сами полученные предметы протирать салфетками на спиртовой основе (если это возможно).

4. Как себя вести, если подозреваешь заражение новым вирусом?

Прежде всего важно убедиться, что у вас есть повод для подозрений.

В последних рекомендациях эпидемиологов Роспотребнадзора говорится, что у жителей нашей страны есть основания заподозрить новый коронавирус в двух случаях:

- если вы посещали в последние две недели (это инкубационный период коронавируса) зону повышенного риска - Китай;

- если вы были в контакте с кем-то, кто в последние две недели посещал Китай (под контактами чаще всего имеется в виду нахождение в одном помещении или общение на расстоянии 1 - 2 метров).

Нахождение в международных аэропортах пока не включается в число факторов риска - кроме случаев, когда довелось находиться рядом с пассажирами с китайских рейсов.

Если налицо одно из перечисленных условий и есть основные симптомы (температура, кашель - см. выше), то нужно обязательно обратиться к врачу. Проще всего - к терапевту в районную поликлинику по месту жительства по полису ОМС. Если состояние позволяет добраться до поликлиники, можно поехать туда самостоятельно - надев медицинскую маску. Если состояние тяжелое (очень высокая температура, одышка), вызываем Скорую или врача из поликлиники на дом - в зависимости от степени тяжести состояния.

На заметку: если у вас нет полиса ОМС или прикрепления к поликлинике там, где сейчас оказались - позвоните на «горячую линию» Роспотребнадзора по коронавирусу: 8-800-555-49-43. Там подскажут, куда обратиться, исходя из вашего места нахождения.

5. Есть ли сейчас более или менее эффективное лекарство против коронавируса?

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Всемирная организация здравоохранения подчеркивает: на сегодня нет ни одного противовирусного препарата с доказанной эффективностью, способного справиться с COVID-2019.

- Есть данные, что в Китае сейчас тестируются несколько препаратов, которые, исходя из их механизмов действия, ранее полученных данных применения при других вирусных инфекций и особенностей вируса COVID-2019, могли бы подействовать на него, - рассказал «КП» профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Во-первых, это антиретровирусный препарат (его применяют для лечения ВИЧ) на основе двух действующих веществ: лопинавир и ритонавир.

Второй препарат - ремдесивир. Точнее, официально это пока не лекарство, а запатентованное действующее вещество (производитель и обладатель патента - крупная американская биотехнологическая компания). Изначально препарат тестировался в борьбе с вирусом лихорадки Эбола, и инфекциями, вызываемыми другими РНК-вирусами (например, респираторно-синцитиальный вирус, вызывающий респираторные заболевания). И против них показал признаки противовирусной эффективности. При этом в доклинических испытаниях на животных ремдесивир «выстрелил» против коронавируса нового типа. Поэтому Китай и взял этот препарат на тестирование, поясняет эксперт.

Нахождение в международных аэропортах пока не включается в число факторов риска.Фото: Алексей БУЛАТОВ

Российские противовирусные средства, включая арбидол, ингавирин, кагоцел, а также екатеринбургскую разработку триазавирин, не имеют надлежащей доказательной базы, которая подтверждала бы их эффективность по международным стандартам доказательной медицины, подчеркивает профессор Гиль. Есть лишь исследования, выполненные на низком методологическом уровне, зачастую на малых или сверхмалых выборках пациентов. Словом, не соблюдается «золотая» формула подтверждения эффективности лекарств. Она звучит как «двойное слепое рандомизированное многоцентровое плацебо-контролируемое исследование», которое к тому же должно быть грамотно спланировано и проведено.

«Поэтому крайне сомнительно, чтобы китайские органы здравоохранения взяли для официального тестирования какие-либо из российских противовирусных средств, - отмечает эксперт. - Возможно, какая-нибудь научная лаборатория, исследовательская группа в частном порядке и решит что-то попробовать. Однако вряд ли китайские власти станут испытывать на своих больных разработки без наличия хотя бы предварительных доказательств эффективности».

Как тогда сейчас лечат больных с коронавирусной инфекцией? Применяется симптоматическая терапия - в зависимости от проявлений болезни, поясняют врачи. Это могут быть противовоспалительные, жаропонижающие препараты, средства для поддержания давления, дыхательной функции и т. д. «Есть данные, что у больных с тяжелой формой заболевания эффективно может работать плазмаферез. То есть очистка крови от токсических продуктов вирусной инфекции», - поясняет Артем Гиль.