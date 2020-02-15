Местные жители - о китайцах на карантине: За сорок лет в больнице какой только заразы не было. Но наружу ничего не выходило

В редакцию «Комсомолки» позвонил читатель. Николай разыскивает свою знакомую, сотрудницу китайско-российской компании. Молодая китаянка накануне должна была прилететь в «Шереметьево», но уже почти сутки не выходит на связь. (Сейчас рейсы из Китая принимает только терминал F «Шереметьево»). Николай уверен, что его подруга оказалась в карантине. По каким-то каналам он выяснил, куда могут отправить граждан КНР в Центральной России, собрался отправиться на поиски девушки и предложил составить ему компанию.

Так выглядят комнаты, в которых проходят карантин россияне, эвакуированные из Уханя, эпицентра распространения коронавируса.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Мы не называем город. Просто чтобы не нагнетать ненужную и совершенно необоснованную панику. Почему необоснованную, поймете, прочитав этот репортаж.

Городок небольшой. Меньше 50 тысяч населения. Больница находится прямо в центре города. Четырехэтажное здание недавно привели в порядок. После недолгих поисков выясняется, что нам в стоящую на отшибе двухэтажку. Там инфекционное отделение.

Персонал сразу же откликнулся помочь в поисках знакомой Николая. Нас даже в холл первого этажа допускают. Мы с Николаем переглядываемся (видео с жертвами коронавируса в интернете видели немало), но все-таки шагаем внутрь. Здесь ничего интересного. Пара медработников в белых халатах и масках. У входа вдоль стены - несколько носилок с колесиками.

- У нас сейчас девять китайцев. Как, вы говорите, вашу зовут? - переспрашивает сотрудник, доставая из ящика стола журнал. Листает, проговаривая полушепотом вслух мудреные китайские имена.

Китайская туристка в столичном аэропорту Шереметьево. Фото: Михаил Терещенко/ТАСС

«ЖИВУТ, КАК В ОТЕЛЕ»

- Четверых новеньких вчера привезли, - продолжает наш собеседник. - В основном как раз женщины. Самой молодой пациентке 26 лет, как вашей.

- Они проходят какое-то лечение?

- Нет. Ни у кого из китайцев нет никаких первичных признаков заболевания. (Мы мысленно выдыхаем. - Авт.). У нас они просто на карантине. Взяли у всех анализы, отправили в лабораторию, ждем ответа. Если все в порядке, каждый из пациентов пробудет у нас 14 дней. (Таков инкубационный период нового вируса. - Авт.). Ничего страшного.

Мужчина пристально смотрит на меня и на всякий случай добавляет:

- Окна в нашем отделении открыть нельзя, так что не стоит переживать... И у персонала с ними прямого контакта нет.

Свой журнал медработник штудирует раза три, но ничего похожего на имя знакомой Николая в списке «гостей из Китая» не обнаруживается.

- Попробуйте поискать в инфекционных отделениях больниц N и F, - называет два города в этой же и соседней областях (буквы мы взяли наобум, никакой завуалированной подсказки в них нет. - Авт.). - Туда, кажется, тоже несколько человек доставляли.

- А если прилетевшего из Китая в карантин отправили, телефон у него не отбирают? У моей знакомой мобильник выключен, - спрашивает Николай.

Прибывшая из Китая туристка, в санатории "Бодрость" под Екатеринбургом где создана зона обсервации. Фото Екатерина Макашина/пресс-служба Управления здравоохранения администрации Екатеринбурга/ТАСС

- Нет, все при них. Китайцы целыми днями по телефону болтают, из гаджетов не вылезают. Делать здесь в принципе больше и нечего. Живут почти как в гостинице - каждый в своем «номере», получают питание. Разве что только покидать помещение им запрещено и вайфая у нас нет.

«ПЕРЕСТАЛА СМОТРЕТЬ НОВОСТИ ПРО КОРОНАВИРУС»

Официально в администрации больницы информацию о «китайском карантине» не комментируют. Мол, нечего лишний раз панику поднимать.

- Все россияне, которые сейчас относятся к инфекционному отделению, лежат в основном корпусе, - рассказал нам сын одной из пациенток, доставленных сюда накануне с отравлением. - С китайцами они действительно не контактируют - это точно, я у мамы спрашивал.

Через забор от инфекционки - буквально в сотне метров - стоят жилые дома.

- Мне в принципе не очень нравится, что мой дом стоит рядом с инфекционной больницей, - рассуждает женщина, выходящая из подъезда. - Но поменять место жительства я не могу. Думаю, за те лет сорок, что здесь стоит больница, в этих стенах каких только вирусов не было. До этого, тьфу-тьфу-тьфу, из инфекционки никакая зараза наружу не выходила... Но я на всякий случай перестала смотреть по телевизору новости про китайский коронавирус. Чтобы не накручивать себя.

Кстати, часа через два, когда мы возвращаемся электричкой, Николаю приходит сообщение. Его подруга осталась в Китае, перед вылетом поменялись планы.

На днях Черемушкинский суд отправил под арест на месяц блогера Кароматулло Джаборова. 25-летний таджик устроил «шутку» в метро: зашел в маске в вагон и упал, имитируя судороги от коронавируса. А потом выложил в сеть запись, как пассажиры в панике кинулись врассыпную.

Кароматулло Джаборов во время рассмотрения ходатайства следствия об избрании меры пресечения в Черемушкинском суде. Фото Максима Григорьева/ТАСС

Джаборову предъявили обвинение по статье «хулиганство». Это реальный срок до 5 лет или штраф до 500 тысяч рублей. Многих такой поворот удивил. Да, не от большого ума парень хайпануть на теме вируса решил. Так что ж теперь, каждого такого «шутника» на пять лет сажать?

- Само по себе определение хулиганства в Уголовном кодексе - нарушение общественного порядка с проявлением неуважения к обществу, - объясняет адвокат Александр Карабанов. - Нарушение порядка здесь было, а вот насчет неуважения -как это доказать? Я могу предположить, что следствие повело себя так жестко на перспективу, чтобы другим неповадно было использовать подобный повод для розыгрышей. В конце концов этот блогер мог действительно спровоцировать панику.

- Пять лет - это максимальное наказание по статье «хулиганство». На ваш взгляд, что реально грозит пранкеру-блогеру?

- Думаю, штраф. Либо условный срок.

Мы продолжим следить за темой.

КСТАТИ

Что светит пранкеру, пугавшему пассажиров метро смертельной болезнью?