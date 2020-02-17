Главная причина гражданских браков - незрелость российских мужчин

Протоиерей Димитрий Смирнов назвал женщин, соглашающихся на гражданский брак, — бесплатными проститутками. В РПЦ объясняют скандальное высказывание священника тем, что Смирнов хотел привлечь внимание общественности к проблеме безответственности мужчин. И сделал он это через унижение. Способ, мягко говоря, сомнительный. Хотя бы потому, что вина за сожительство без штампа целиком и полностью лежит на мужчинах. Именно они отказываются брать на себя ответственность, годами используют партнерш, но пройтись катком известный праведник решает по женщинам.

Сексистские высказывания из уст священнослужителя не редкость. Он уже рассуждал на тему слабости женского ума. Отец Димитрий в своем женоненавистничестве — последователен.

Но самое страшное, что и заступиться за нас некому. «Если вы атеисты или люди не воцерковленые, то какое вам дело до мнения старого священника?» — так отреагировал известный телеведущий Владимир Соловьев. Мужская солидарность? И почему в России унижение женщин в порядке вещей? Кстати, стоило мне опубликовать критический пост о священниках, тут же набежали защитники церкви, и нашлись десятки причин, почему он имеет право на подобные обобщения, а я нет. Проблема в том, что ставится знак равенства между Богом и священником. Представители РПЦ — живые люди, которые должны следить за своим языком. Нельзя молоть всякую чушь, если твои слова являются авторитетными для миллионов верующих людей.

Оскорбляя женщин, проблему «блуда вне семьи» не решить. Также невозможно заставить людей рожать, запрещая аборты или бросая подачки в виде материнского капитала. Институт семьи в современном обществе разваливается на глазах. Мужчины не хотят брать в жены своих сожительниц, а женщины больше не хотят гробить свою жизнь на инфантильных потребителей. «С мужем надо жить хорошо, а плохо я и сама умею», — сказала мне однажды подруга, удачно вышедшая замуж. А ведь не поспоришь.

Зачем современной женщине отвлекаться на игры в семью, если она все равно рано или поздно распадется? Чтобы потом выплачивать долги бывшего мужа или бегать за ним с приставами, чтобы трехкопеечные алименты выбить? Отец Димитрий ничего не говорил о незрелости российских мужчин, а зря, ведь это главная причина гражданских браков. Поверьте, если женщина захочет женить на себе мужчину, она это сделает. Российские женщины просто не хотят замуж — не за кого, и незачем.

В последнее время мне везет на мужчин, которые в агрессивной форме пытаются доказать, что они сильные, «решальщики» и альфа-самцы, но они не понимают одного — нельзя заставить или методом внушения убедить женщину в том, что ты сильный. Надо таким быть, и тогда женщина захочет полноценную семью со всеми вытекающими.

Согласно исследованиям ООН, по количеству разводов Россия занимает первое место, и почти половина браков распадается, потому что пары торопятся узаконить отношения. Так, может, не стоит принуждать к созданию ячейки общества, а дать возможность узнать друг друга? И да, следуя логике протоиерея Димитрия, самые дорогие проститутки — это жены.

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