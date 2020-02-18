2020-02-18T16:05:12+03:00
Звезды

62-летнюю Татьяну Догилеву невозможно узнать

Располневшая актриса из эффектной блондинки превратилась в шатенку
Ольга ЛИБГАРДТ
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Татьяна Догилева стала популярной после выхода на экраны фильма "Блондинка за углом".Татьяна Догилева стала популярной после выхода на экраны фильма "Блондинка за углом".Фото: Лариса КУДРЯВЦЕВА/ЭГ
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Татьяна Догилева стала популярной после выхода на экраны фильма "Блондинка за углом". Миловидная внешность нежной блондинки полюбилась миллионам телезрителей. И на протяжении нескольких десятилетий актриса не расставалась со светлыми локонами. Однако на днях предстала перед публикой в образе шатенки.

Татьяна Догилева сильно изменилась. Сейчас 62-летнюю артистку невозможно узнать. Она сильно располнела. Из эффектной блондинки звезда экрана превратилась яркую шатенку. И все это ради съемок в сериале "Вампиры средней полосы" режиссера Антона Маслова.

Кстати, Догилева заметно поправилась еще пару лет назад. Уже тогда поклонники, которые привыкли видеть актрису стройной, обрушились на нее с критикой. На это Татьяна заявила, что каждый имеет право иметь такую фигуру, какую хочет. "Да, я поправилась. Ну и что дальше?", - ответила она на нападки злопыхателей.

Звезда не рассказывает, что вызвало резкий скачок веса. Не исключено, то актриса набрала лишние килограммы на фоне проблем со здоровьем из-за перенесенного стресса.

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Татьяну Догилеву не узнать
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У знаменитости один за другим умерли близкие родственники. Сначала от рака скончался отец, следом ушли мама и любимый брат.

Избавившись от одной беды, актриса тут же столкнулась с другой, не менее страшной. Заболела ее дочь. Катя была недовольна своим внешним видом. Девушка приняла решение похудеть. Она весила 67 килограммов и хотела сбросить 13 килограммов, но в результате ее вес снизился до 40 килограммов. "Анорексия - это психическое заболевание. И здесь могут помочь только специалисты. Мы прожили два страшных года. И сделать я ничего не могла. А уж, поверьте, я перепробовала все", - вспоминает актриса.

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62-летняя Догилева сильно постарела и располнела
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Катя долго лежала в больнице и ей это помогло. Постепенно у девушки все наладилось.

Но сама Догилева стала прикладываться к бутылке.Она признавалась, что тогда могла уйти в настоящий запой. Актриса даже попросила врачей положить ее в психиатрическую клинику. На почве алкоголя у нее началась депрессия. Два года она не пила, а потом, отметив день рождения, сорвалась.В какой-то момент она позвонила врачу и уехала в больницу. "Все позади, я не люблю вспоминать об этом", - говорила знаменитость.

Зато, не скрывая, говорит о своих пластических операциях: "А как это можно скрыть, если все видно? Сейчас, на мой взгляд, нет ни одной актрисы, кто не делал бы что-либо со своим лицом".

ИСТОЧНИК KP.RU

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