Сбежавшая из православного гарема Юлия Дубилина: Мне пришлось украсть собственных детей

Про эту странную семью не раз писала «Комсомолка». 35-летний Иван Сухов - по иронии однофамилец знаменитого красноармейца из фильма «Белое солнце пустыни» - создал в городке Александров, что под Владимиром, в ипотечной четырехкомнатной квартире свой персональный гарем. Законная жена у него одна - Наталья. А еще две женщины, Аня и Мадина, «просто живут» с Иваном. Раньше были две другие жены, но они сбежали. Из-за этих побегов численность детей в гареме Сухова немного меняется. Но костяк - 13 детей.

Недавно в «Комсомолку» обратилась жительница Нижнего Новгорода Светлана Парамонова, свекровь одной из бывших гражданских жен Ивана, 26-летней Юлии Дубилиной, сбежавшей из гарема в 2018 году.

«Внукам по документам я никто»

- Мой сын Артем познакомился с Юлей лет десять назад, - рассказывает Светлана. - А семь лет назад она забеременела первым ребенком - Варей. Потом родился Дима. Отношения у Юли с моим сыном непростые, так получилось, что в свидетельствах о рождении Артем не был указан как отец детей.

В 2017-м Юля и Артем разругались, и она, беременная третьим ребенком, ушла жить к маме. Родился Кирюша. Вообще у меня с Юлей хорошие отношения: в выходные трое внуков гостили у нас. И вдруг Юля пропала: два дня ее телефон был вне доступа. Через подружек узнала, что она ушла к новому мужчине. Выяснила телефон, позвонила ему. Это был тот самый Ваня Сухов. Он сказал: «Юля теперь моя жена. Ее детей я усыновляю».

- Мы с мужем побежали в полицию. Но юридически-то мы детям никто, - продолжает Светлана. - Заявление не приняли. Родные Юли, мама и бабушка, обращаться в полицию не захотели, мол, это ее жизнь. Хотя Юля этого Ваню раньше лично не знала, они только переписывались. И как только она ответила, что согласна в гареме жить, Сухов сразу же приехал и ее забрал - вместе с детьми. Юля приехала в гарем в конце июля 2017 года. А 9 августа все трое уже были оформлены как дети Сухова. Очень быстро!

Я просила Юлю, чтобы Ваня разрешил нам приехать, увидеть детей. Иван согласился: «Ладно, так и быть, приезжайте в гости». И подробно объяснил, как себя у них вести. Оказалось, я не должна выделять своих внуков - а там, в гареме, 12 детей тогда было! Сказал, что он меня представит «бабушкой для всех».

«У ребенка была синяя спина»

- У Вари был день рождения, я приехала с подарками. Но их ребятам не отдали. Ваня сказал, что конфеты детям нельзя, - продолжает Светлана. - Так все строго. А в следующий приезд, спустя пару месяцев, я увидела, что у одного из детей Сухова, старшего Вовки, вся спина синяя! Неужели так бьет? Все в душе перевернулось. Но я понимала, что не могу пожаловаться. Ваня выкрутится, а меня к внукам больше не пустят...

Юля в переписке рассказывала: детей в гареме наказывают. За непослушание Иван ставит их под холодную воду или бьет ремнем. Говорила, что не может там больше жить. Хотела уйти. Сухов предупредил: «Уходи. Но детей - Варю, Диму и Кирюшу - не отдам».

Однажды Юля мне позвонила: «Тетя Света, я решила! Нам с Варей и Димкой в поликлинику надо к зубному. И я хочу убежать». Я наняла машину до Александрова и обратно из Нижнего Новгорода. Договорились с Юлей, где будем ждать ее, в какое время. Мы подъехали, она в машину села, мы быстро уехали. Юля была с Варей и Димой. Маленького Кирюшку забрать тогда не смогли. Если бы Юля за ним пришла, Ваня бы никуда никого не отпустил.

«Мне пришлось украсть собственных детей!» - признается Юлия.

В Нижнем сразу пошли в полицию. Опять заявление не приняли, дескать, ребенок-то с папой! Оставался один выход - обратиться к журналистам.

Из заявления Юли в прокуратуру: она считает, что Сухов устроил гарем исключительно ради детских пособий. Фото: Личный архив.

- После громкого выступления на телевидении суд признал, что Сухов Юлиным детям не отец. Нам удалось забрать и Кирюшу. В свидетельства о рождении теперь вписан настоящий отец, мой сын Артем, - продолжает Светлана. - Но дело в том, что из гарема Юлия сбежала уже беременной от Сухова... 10 ноября 2019 года родилась девочка Настя. Сейчас Юля и четверо детей живут у меня. А мой сын Артем Юлю, увы, так и не простил.

Гадюшник без туалета

- Юля подала на алименты на младшенькую, от Сухова. Так Иван в суд принес справку о том, что у него зарплата за пять месяцев 5000 рублей! При этом он числится гендиректором фирмы по продаже недвижимости. Юлька забыла в гареме карточку банковскую свою с 20 тысячами рублей. Иван пошел и снял деньги - знал пароль, выходит. Мы написали заявление в полицию. И знаете, что Юле сказали: «Это же ваш совместный семейный бюджет!»

А недавно всплыли еще более шокирующие подробности. Еще в гареме Ваня заставил Юлю подписать бумаги том, что покупает на маткапитал, положенный на Юлиных детей, комнату в местном общежитии площадью 13,5 метра. Причем покупает у официальной жены Ивана, Наташи! Юля даже не видела эту комнату, - возмущается Светлана. - В итоге нам пришел долг по «коммуналке» за эту комнатушку 50 тысяч рублей. Я забила тревогу. Поехали смотреть, что за комната. Оказалось, это не общежитие, а самый натуральный гадюшник! На этаже нет ни туалета, ни душа, ни крана! Никаких удобств!

Мне объяснили местные жители, что кто-то сумел приватизировать туалет и душ на этаже, и они стали частными.

«Ищет нерадивых мамаш»

- Стали выяснять, как же вообще разрешили на материнский капитал купить комнату (вроде же для детей), непригодную для жилья. Пришли в ЖЭК. Там сказали: что было, то и продано. По плану БТИ туалеты и раковина на этаже есть. Но фактически - нет!

Получается, что Ваня и его законная жена Наташа получили 450 тысяч рублей материнского капитала за комнату без коммуникаций. Детей Юли оставили ни с чем. А сейчас еще и долг копится за ЖКХ...

Комнату эту сейчас, по словам агента по недвижимости, можно продать максимум за 100 - 150 тысяч рублей. Кому такая нужна? Разве что каким-нибудь гастрабайтерам ради прописки.

- Думаю, Иван живет за счет маткапиталов и пособий, которые он получает на новых детей в их гареме, - считает Светлана. - Говорит, как любит малышей, хочет, чтобы их было 50. Да жить ему не на что, вот и делают детей ради денег! Ваня по сайтам знакомств ищет именно мамаш с детьми, у которых в свидетельстве о рождении в графе «отец» прочерк. Такой способ зарабатывать открыл.

На днях мы еще узнали новость: Сухов все это время получал детские пособия на Юлиного Кирюшу, хотя мальчик давно живет с нами. В общей сложности он забрал у ребенка 67 тысяч! Будем на него подавать в суд.

«В спальнях крутят странные записи»

- В прошлом году законная жена Сухова Наташа родила еще двоих - Лазаря и Софию. И жена Аня родила девочку - назвали тоже Настя. Количество его детей множится... При этом Иван заходит в комнату к детям раз в неделю. И считает это нормальным, потому что, по его мнению, чем реже дети его видят, тем больше ему внимания. Ну а лупит-то он каждый день. Он делает это у себя в комнате, - уверяет Светлана.

Сегодня в гареме Ивана Сухова по-прежнему три жены. Одна из них, Мадина, старается не показывать посторонним свое лицо. Фото: Канал «Россия 1».

- Маленькая Варя рассказывала о том, как жилось в гареме?

- Немного. Говорила, что Ваня лупил ремнем. Ставил всех в ряд и провинившихся бил. Я спросила: «А мамы что делали?» (Ваня велел всех его жен мамами называть). Ответила: «Стояли в дверях и смотрели». Я говорю: «Не защищали вас?» «Нет. Ваня не разрешал». Спрашиваю: «А потом-то мамы вас жалели?» «Нет. Мы просто ложились в кровать. Не разрешал ни к кому из взрослых подходить».

Ваня заявляет, что он растит вундеркиндов. Мол, дети у него с трех лет все читают и пишут. Оказывается, тех, кто плохо учился, ставили под холодную воду в наказание и оставляли стоять до посинения. Наши Варя и Дима после бегства из гарема ни читать, ни писать долго не хотели - у них реальный страх был...

Помню, мы к ним в гарем как-то приехали поздно ночью. Слышу, звучит мужской голос. Открываю дверь в спальню к мальчикам. А там на магнитофоне звучит притча Соломона, да еще так громко! Говорю: «Вань, ты забыл магнитофон выключить. Ночь же». «Нет. Пусть дети слушают». Каждую ночь записи крутятся, и у девочек в спальне тоже.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ

Идут к многоженцу от безысходности

- Почему девчонки попадают в этот гарем? - рассуждает Светлана. - На Юльку свою смотрю. Ну от наивности какой-то, от безысходности, от того, что что-то хотела Артему доказать... Сомневаюсь, что законной жене Ивана Наташе весь этот гарем по душе. Ей просто деваться некуда. И семеро детей от него. И у Ани своего жилья нет. Была Оля из Чебоксар - убежала, не стала терпеть унижения. У Юльки есть куда уйти - она ушла. А кому некуда - так и будут терпеть…

МНЕНИЕ ВЛАДЕЛЬЦА ГАРЕМА

«Юля сама так захотела»

Иван Сухов. Фото: Личный архив.

Мы позвонили Ивану Сухову.

- Юлия Дубилина считает, что вы заставили ее пустить маткапитал на покупку комнаты без коммуникаций...

- Как я могу заставить? Она своими ножками ходила к нотариусу. А до этого в Пенсионный фонд несколько раз. Заявление писала, чтобы ей перевели маткапитал из Нижнего Новгорода сюда. Чем я мог ее заставить - кнутом, что ли, гнать? Или Наташа, старшая моя жена, ее заставила? Это смешно. Да, она купила комнату без коммуникаций, потому что сама так захотела.

- И как же там жить?

- Ну я как-то жил. Моя старшая жена Наташа ее купила еще где-то в 2009 году, так как рядом жила ее мама, в соседней комнате. А я был вообще без жилья. В этой комнате мы с ней какое-то время жили. А потом Юля сказала, что тоже хочет иметь недвижимость свою. Я ответил: «Твой маткапитал - ты и покупай!»

- Но почему Юля выбрала именно недвижимость вашей жены Наташи?

- Могу только предполагать. Возможно, ей это показалось выгодно, таких цен нет больше в городе.

- Ее родные считают, что вы заводите детей, чтобы получать на них пособия.

- Чушь собачья. Какие пособия платятся в России - как на эти деньги можно прокормить семью? Если бы по 5 тысяч рублей на ребенка давали, то я бы уже на Мальдивах, наверное, жил.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/662994" frameborder="0"></iframe> «Православный гарем».Русский парень Иван живёт в одной квартире сразу с несколькими жёнами. Но недавно идиллия в его экспериментальном гареме дала трещину...

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Владелец «православного» гарема нашел новую жену и ждет пятнадцатого ребенка

Сразу две сожительницы главы этой странной семьи на сносях

Эта история не так давно прогремела на всю страну. Напомним: 34-летний Иван Сухов - по иронии однофамилец знаменитого красноармейца из фильма «Белое солнце пустыни» - создал под Владимиром, в городке Александров, в ипотечной четырехкомнатной квартире свой персональный гарем. Сейчас у него три жены и 13 детей. Вернее, законная жена у него одна, а остальные женщины просто живут с ним. (подробности)