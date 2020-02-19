Супруги Стриженовы отдали премию Заворотнюк и Чернышеву: «Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем поддержку этой паре»

В Москве вручили премию «Пара года» журнала «Moda topical». Уже в 12-й раз награждали самые крепкие звездные семьи. Впервые за последние годы церемония прошла без актрисы Анастасии Заворотнюк и ее супруга фигуриста, тренера и хореографа Петра Чернышева. По слухам, у Заворотнюк злокачественная опухоль головного мозга. Близкие и коллеги актрисы не разглашает точный диагноз, но не скрывают, что Анастасия при поддержке семьи борется с тяжелой болезнью.

Год назад Анастасия и Петр получили премию в номинации «Творческая пара», а также вели церемонию. Заворотнюк тогда была в вечернем платье с шикарным декольте из блестящей ткани и перьев, выглядела актриса потрясающе. Еще год назад никаких внешних признаков болезни не было.

В этом году вели мероприятия супруги Костюшкины. Когда получать премию вышли супруги Стриженовы (им вручали статуэтку в номинации «Самая крепкая пара») – случился самый трогательный момент церемонии.

Настя Завортнюк и Петр Чернышев на премии «Пара года-2019». Февраль. 2019 годФото: Instagram.com

Александр Стриженов обратился к собравшимся коллегам и гостям вечера: «Мы из их рук получали премию «Пара года» много раз. Это Настя Заворотнюк и Петя Чернышов. Если мы верим в чудеса, то давайте пошлем свою любовь и свою поддержку именно этой паре». Коллеги поддержали Александра.

Екатерина Стриженова сообщила, спустя сутки после церемонии: «Есть пара для которой этот год стал настоящим испытанием, поэтому свою статуэтку мы передали Насте Заворотнюк и Петру Чернышову».

Заворотнюк пока не принимает гостей, поэтому слова поддержки, подарки ей передают через близких. Коллеги отправили Насте не только статуэтку, но и множество слов поддержки, которые впрочем ей передают постоянно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/732599" frameborder="0"></iframe> Настя Заворотнюк, держись!.Что случилось с Анастасией Заворотнюк? Неужели она борется с той же болезнью, от которой умерла Жанна Фриске? Вся страна переживает за «прекрасную няню»…

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