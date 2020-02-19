Россия осталась без китайцев: пострадают сельское хозяйство и туризм

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал запрет на въезд на территорию РФ почти всех граждан Китая. Исключение сделали только для транзитных пассажиров. Таким образом власти пытаются застраховаться от распространения в стране китайского коронавируса.

По данным пограничной службы ФСБ, в прошлом году в Россию приезжали 2,3 млн граждан КНР. Отвечаем на вопросы, что будет, если мы останемся без них?

России туго придется без рабочей силы из Китая?

С проблемами столкнутся прежде всего на Дальнем Востоке. В зависимости от региона, от трети до половины всех занятых в сельском хозяйстве – граждане Китая. Значительная доля иностранцев трудится также в строительстве. Только на возведении огромной судоверфи «Звезда» под Владивостоком работают 2 тысячи специалистов из КНР. Они, впрочем, приехали на объект еще до начала эпидемии и с тех пор никуда не уезжали.

Но не только Дальнему Востоку пригодились китайские рабочие. Компания из Поднебесной, например, строит ветку метро в Новую Москву. С привлечением своих кадров, конечно.

Что будет с посылками с AliExpress?

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/757204" frameborder="0"></iframe> Откуда взялся коронавирус.На «мокром рынке», где вспыхнул коронавирус, посетителей угощали сырым мясом летучих мышей...

Еще в конце января AliExpress предупредил покупателей о возможных задержках в поставках товаров. Россиянам продавцы предлагали даже отменить свои заказы.

- В связи с распространением нового коронавируса многие сотрудники не могут вернуться рабочие места. Поэтому мы не можем вовремя получить товары от поставщиков, - говорилось в сообщении.

Работа московского регионального автоматизированного сортировочного центра "Почты России".Фото: Евгения ГУСЕВА

Закрытие российских границ для КНР вряд ли сильно ухудшит ситуацию. Поставками товаров в Россию занимается специально созданная компания, половина которой принадлежит нашим структурам. А несколько лет назад «Почта России» запустила специальные грузовые самолеты, которые доставляют посылки и бандероли из Поднебесной в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск – на эти города приходится 70% заказов. За штурвалом самолетов граждане РФ, которых ограничения никак не касаются.

- Офис в Китае работает в штатном режиме. Самолеты «Почты России» также продолжают совершать рейсы между РФ и Китаем, - заявили в компании.

Кроме того, логистика «AliExpress Россия» устроена таким образом, что на складах на территории нашей страны уже хранится огромное количество популярных товаров. Если заказ не экзотический, его повезут с такого склада, а не из Китая.

Турфирмы понесут убытки?

Да, но не из-за решения правительства. В прошлом году наша страна приняла почти полтора миллиона туристов из Китая – это самая многочисленная группа отпускников-иностранцев. Но еще 27 января власти КНР в попытке остановить распространение коронавируса ограничили выезд туристов за пределы страны, а 1 февраля и Россия приостановила оформление безвизовых туров граждан КНР.

Китайские туристы у Храма Спаса на Крови в Санкт-Петербурге.Фото: Олег ЗОЛОТО

По данным турфирм, сопутствующие траты среднего китайского туриста в России составляют порядка 620 долларов – столько он тратит на сувениры, еду в кафе и ресторанах, покупки в магазинах. Если учесть, что обычно китайцы едут к нам круглый год, то сейчас, в низкий сезон, их отсутствие особенно больно ударит по туристической отрасли.

ТОЛЬКО ЦИФРЫ

Порядка 6 тысяч фирм, зарегистрированных в России, имеют среди владельцев граждан Китая

51% квот, выданных Минтрудом РФ на Дальнем Востоке, получили китайцы

30 тысяч студентов из КНР учатся в российских вузах