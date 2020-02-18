Где после увольнения будет зарабатывать Дмитрий Шепелев

37-летний Дмитрий Шепелев больше не работает на Первом канале. Ближайшие пару дней мы будем смотреть «На самом деле», записанные еще с Дмитрием Шепелевым. А уже на следующей неделе в телепроекте появится новый ведущий.

Шепелев в штате Первого канала больше десяти лет: телезрители помнят его в дуэте с ведущим Юрием Николаевым на шоу «Достояние республики». Именно в тот период у Шепелева начался роман с Жанной Фриске. В эфир Первого Дмитрия вернули в 2017-м году, уже после того, как он стал вдовцом, воспитывающим их Жанной сына. Шепелев тогда был безумно благодарен за такую возможность и доверие: он стал вести программу «На самом деле», которая выходила в эфир по будням в прайм-тайм. Скандальное шоу выдавало неплохие рейтинги, а Шепелев получал неплохую зарплату. По некоторым данным, его ежемесячный доход составлял почти 3 миллионов рублей. Дмитрий заработал на просторную квартиру в престижном ЖК Москвы, говорят что стоит она около 30 млн.руб. Он много путешествует, сын Шепелева посещает элитную школу - год обучения в нулевом классе обошелся Дмитрию в полтора миллиона рублей. В общем, живет Шепелев, как очень обеспеченный человек.

омната Платона в новой квартире Шепелева. Фото: кадр видео «Осторожно, Собчак!»

Казалось бы: работай и получай себе приличную зарплату. Но Шепелев покинул «золотую клетку». А как еще назвать высокооплачиваемую работу на главном канале страны. Но Дмитрий последние полгода активно смотрел по сторонам: о смене работы он задумался еще в прошлом году. В окружении Шепелева нам рассказывали, что ему не по душе заниматься в эфире «скандалами, интригами, расследованиями». Он долго думал и все-таки Дима решился сменить работу и опубликовал пост в соцсетях: «Я больше не работаю на Первом. Это непростой выбор, сделанный по обоюдному согласию. Ему не предшествовали ни конфликты, ни взаимные претензии». Претензий, как и попыток удержать Шепелева, не было.

Пользователи соцсетей тут же предположили, что Дмитрий рванул на канал «Россия1». Однако, как рассказали нам в окружении Шепелева, это не так: Дмитрий не появится на «России». Ждать нам его на одном из развлекательных каналов, но пока контракт не подписан. Очевидно одно, что такую зарплату, как Шепелев получал, ему вряд ли предложат. Реальные цифры - не более одного миллиона рублей в месяц.

Как же до выхода на постоянное место работы станет зарабатывать Дмитрий Шепелев? Он ведет мероприятия. Гонорар зависит от места, формы мероприятия, его продолжительности - от 1 млн.руб. Рассматривает рекламные коммерческие предложения. В конце прошлого года Шепелев запустил на YouTube свое шоу «Папки». Больше всего просмотров собрал выпуск с Региной Тодоренко - 129 тыс. Уже больше месяца новых выпусков нет, возможно потому что канал набрал всего лишь 16 тыс. подписчиков. Недавно Дмитрий стал ведущим литературных встреч в деловом женском клубе - это проект его гражданской жены Екатерины Тулуповой. Она дама обеспеченная - дизайнер, архитектор и совладелица архитектурного бюро. Поэтому, чтобы соответствовать избраннице Шепелев должен прилично зарабатывать.

Дмитрий Шепелев с гражданской женой Екатериной Тулуповой (слева). Фото: инстаграм

Дмитрий и Екатерина вместе три года. Познакомились, благодаря детям: Платон Шепелев, которому скоро исполнится 7 лет ходил в один садик с дочкой Екатерины. Шепелев так рассказывал о знакомстве: «После того, как мы познакомились в детсаду, я сижу в Тиндере и листаю фотки. И одна из пар, которая у меня совпала, была с Катей». Теперь Дима с сыном и Катя с дочкой живут вместе, много путешествуют, часто отдыхают за городом. Кстати, Тулупова была замужем почти тринадцать лет. Между прочим, за очень состоятельным бизнесменом. И Шепелева она приучила к дорогим отелям и курортам. Вот и пост в инстаграм о своем увольнении Дмитрий опубликовал из Милана.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Дмитрий Шепелев покинул Первый канал: «Это для меня был непростой выбор»

Телеведущий сообщил о смене места работы (подробности)