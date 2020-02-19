Сына певицы Кати Семеновой разбил инсульт

В семье звезды 80-х Кати Семеновой случилась беда. Ее единственный сын Иван Батурин госпитализирован в реанимацию НИИ скорой помощи имени Склифосовского с инсультом.

Здоровье единственного наследника популярной певицы Кати Семеновой оказалось под угрозой. Иван Батурин экстренно доставлен в больницу. После осмотра специалистами у 34-летнего мужчины диагностировали инсульт.

Семенова о состоянии наследника говорить не стала, бросив трубку. Меж тем пиар-директор артистки убитым голосом ответила kp.ru, что не будет комментировать сложившуюся ситуацию, пока не прояснится окончательно диагноз Батурина.

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Иван работает звукорежиссером. Он женат и воспитывает сына. Семенова души не чает в любимом внуке Матвее.

Напомним, в 80-е годы Катя была невероятно популярна. Ее хиты "Подруги замужем давно" и "Веточка вербы" звучали из каждого радиоприемника. Певица очень много гастролировала, снималась в кино и работала на телевидении. Вместе с Вячеславом Малежиком она вела программу "Шире круг".

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Из-за насыщенного графика Семенова крайне редко видела сына. "Как только закончила кормить, буквально дней через пять-семь улетела на Дальний Восток на гастроли. Все время возила фото сына с собой. Ставила карточку в гостинице, бежала, пела, плясала, а потом приходила в номер, смотрела на него и плакала", - рассказывала Екатерина.

Сейчас певице тоже приходится много работать. Она получает небольшую пенсию. "Когда оформляла пенсию, выяснила, что меня как артистку не учли, считали выплаты по другим видам деятельности. Как марочнице, санитарке и делопроизводителю дали 6598 рублей. После индексации - 7900. А московскую надбавку сняли за то, что я работающая пенсионерка", - делилась Семенова со "СтарХитом".

В 2017 году Катя пережила тяжелый развод с Михаилом Церишенко. Супруги прожили вместе 25 лет. Причиной разлада в семье стали измены супруг. Звезда признавалась, что ее даже посещали мысли о самоубийстве. "У меня развилась реактивная депрессия на почве переживаний", - делилась Семенова.