Антон Шипулин: Евгений Устюгов убедил меня, что те пробы были отрицательными

- Антон, у Евгения Устюгова нашли допинг. Значит у вас тоже могут отнять единственную золотую олимпийскую медаль, которую вы выиграли в Сочи-2014 в эстафете вместе с Устюговым?

- Не нашли допинг, а обвиняют в употреблении допинга. Это разные вещи. Если смотреть с юридической точки зрения, обвинения в его адрес основаны только на показаниях Родченкова и той базы. Прошло уже шесть лет после Олимпийских игр. Я недавно разговаривал с Устюговым и с теми людьми, которые вникают в это дело. Стопроцентных оснований для обвинений его в употреблении допинга нет. Пробы были все отрицательные. Теперь фабрикуют новые обвинения. Это неправильно.

Я поддерживаю адвокатов, юристов Евгения Устюгова. То, что они подали суд (в гражданский суд Австрии), где должны пройти общественные слушания, это тоже очень важно. Чтобы люди видели, на основании чего складываются такие обвинения. Вся эта история очень сильно мутная. Я на стороне Евгения. Он мне чуть ли не клялся, что ничего подобного не было. Все пробы чисты. Ни разу его не уличили в употреблении допинга. Создается прецедент, когда любого спортсмена на основании показаний одного человека, который уехал за границу, могут обвинить в употреблении допинга. Это неправильно. Надеюсь, что суд вынесет правильное решение. И предъявленные нашей стороной документы и доказательства будут рассмотрены в правильном русле.

- Допинг-пробы, которые были вскрыты и проверены, они чистые.

- Чистые, правильно.

- Почему спортсменам приходится доказывать свою невиновность?

- Только Устюгову приходится доказывать. Обвинения против него. Я не могу прийти в суд или написать заявление о том, чтобы защитить Евгения Устюгова. Потому что обвинение не против меня, не против Малышко, не против Волкова. Мы здесь только как наблюдатели можем смотреть со стороны. Евгений Устюгов меня убедил, что те пробы, которые брались, были отрицательными. Так на любого спортсмена можно сфабриковать ложные доказательства. Любой спортсмен может быть лишен олимпийских медалей.

- Почему нас обвиняют во всех смертных грехах именно в спорте?

- Спорт - это очень близкий политический рычаг. Через спорт идет давление на нашу страну. Мы видим с 2014 года, что это продолжается. Столько лет молчали. И в первый день открытия чемпионата мира выпустили такие биатлонные новости. Это подло. Спортсмены приезжают на соревнования отстаивать честь страны. Если пять лет назад были основания делать такие заявления, они могли бы это сделать. А это делают специально в те моменты, чтобы авторитет спорта в нашей стране принизить.

Я верю на слово нашим спортсменам, что пробы были отрицательные.

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