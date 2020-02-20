Неизвестная жена Дмитрия Шепелева: до встречи с Жанной Фриске телеведущий был женат на коллеге

После того, как 37-летний Дмитрий Шепелев уволился с Первого канала, поднялась очередная волна интереса к его персоне. В том числе обсудили, что сейчас Дмитрий живет в гражданском браке с архитектором и дизайнером Екатериной Тулуповой. Шепелев воспитывает сына Платона, которому весной исполнится 7 лет. А у Тулуповой дочь от предыдущих отношений. Официально Дмитрий и Екатерина пока не спешат регистрировать отношения: они решили пожениться, когда решатся на общего ребенка.

Самый яркий роман у Дмитрия Шепелева был с Жанной Фриске. К сожалению, их история любви трагически оборвалась. Пара готовилась к свадьбе после рождения сына Платона. Дмитрий сделал предложение любимой женщине, но они не успели сходить в загс. Страшная болезнь оборвала жизнь Жанны.

Анна уже много лет счастлива во втором бракеФото: СОЦСЕТИ

Однако один официальный брак у Дмитрия Шепелева все же был. Правда об этом периоде своей жизни экс-ведущий проекта «На самом деле» не любит рассказывать. Мы узнали о судьбе первой и единственной жены Шепелева. 37-летняя Анна Старцева (Таболина) живет в Минске. Анна уже много лет счастлива во втором браке: ее муж Юрий когда-то был известным телеведущим, а теперь у него успешный бизнес. У пары двое детей: сын Миша и дочь Маша.

Таболина с Шепелевым не общается с тех самых пор, когда у него начался роман с Жанной. Анна рассказывает знакомым: «У меня сохранись хорошие отношения с мамой Димы, но мы не обсуждаем его личную жизнь».

Фото Шепелева в 2005 году.Фото: СОЦСЕТИ

Историю романа Шепелева и Старцевой нам рассказали их экс-коллеги по молодежному шоу «5х5», которое в конце 90-х было популярным на белорусском ТВ. Кстати, Шепелев запретил товарищам комментировать его прошлое. Поэтому рассказ «анонимный». Дмитрий и Анна познакомились в родном Минске на съемках этого проекта, когда им было по 16 лет. Оба были ведущими, первое время отношения складывались, как сугубо рабочие. Спустя год Дима решился пригласить Аню на первое свидание. Встречались и строили отношения семь лет, потом поженились - 21 октября 2005 года у пары была обычная роспись в загсе, без аренды ресторанов и пышных торжеств. Сразу после свадьбы Шепелев укатил работать на украинское ТВ - получил заманчивое предложение от которого не смог отказаться. В Киеве у Дмитрия началась новая жизнь, он был востребован, по неподтвержденным слухам, у него начались новые отношения. Анна первое время страдала, переживала. Любовь не прошла испытания расстоянием и пара оформила развод в 2008-м году. Причем инициатива исходила от Анны: она встретила мужчину своей мечты, а так как отношения с Шепелевым были окончены, то попросила развод. Теперь Анна Таболина не устает повторять, что счастлива тому, что первый брак распался, ведь она смогла встретить настоящую любовь.

Возможно, что и Дмитрий Шепелев скоро отправится второй раз в загс. Вот только найдет новую работу на ТВ.