А что ШнурОв?
Главная новость дня: Сергей Шнуров записался в «Партию Роста».
Шнурова все знают и почти все любят.
А как не любить?
Он умный, он образованный, яркий человек, местами очень остроумный.
Больше того, он, может быть, единственный в двадцать первом веке — после Высоцкого, после Цоя, - настоящий русский народный певец.
«Партию Роста» мало кто знает — и вряд ли кто-нибудь любит.
Что там интересного?
Борис Титов, комически прославившийся сначала словосочетанием «а что Титов?», а потом — историей с беглыми бизнесменами, которых он уговаривал вернуться на родину, что обернулось для некоторых из них быстрым арестом.
Правда, там же заседает и Оксана Дмитриева, один из немногих действительно популярных депутатов сначала Госдумы, а теперь Заксобрания Петербурга.
И, тем не менее, «Партия Роста» - это какая-то невнятность и неопределенность, за все умеренное и хорошее против всего неумеренного и плохого, сплошная пустота.
Но сейчас, как мы понимаем, она получила в высоких кабинетах добро на какое-то оживление, на привлечение людей к грядущим выборах и обновление лиц, и с этой целью зафрахтовала Шнура.
Что тут неправильно?
Дело в том, что политика — это, конечно же, цинизм, и, конечно же, деньги.
Большие деньги.
Но не только.
Чтобы что-нибудь в этом деле выходило, нужно, чтобы в основе мероприятия, помимо почтенного желания заработать, а также, возможно, занять какую-нибудь должность — была бы и хоть какая-нибудь идея.
Какой-нибудь, извините, порыв. Борьба с чем-нибудь. Круг единомышленников, соединенный некоторой общностью. И тогда — если все это имеется — эмоциональная и содержательная сторона вашего дела начинает захватывать и других. Тогда — они будут за вас голосовать.
Про «Партию Роста» мы точно знаем только одно.
Эти люди хотят получить разные приятные места и кресла (но, скорее всего, не получат, поскольку наша система в этом смысле консервативна, и довольно редко меняет коней на переправе).
Про Шнурова мы знаем, что он любит деньги. В этом, кстати, нет ничего специально плохого, мы все к ним — к деньгам — относимся с тайной или явной нежностью.
Но вот чего мы не знаем ни про «Партию Роста», ни про Шнурова - так это про их стремление за что-то бороться (кроме, опять-таки денег и должностей), нести в массы какие-то идеи и т.п.
Нет таких стремлений.
Ничего вообще нет, кроме денег, карьеры и простейших политтехнологий.
А это скучновато.
Да и к тому же устарело. Сложно поверить, что в 2020 году «известные люди» (неважно, артисты они, спортсмены или еще кто-нибудь) смогут воздействовать на выборы одним своим именем, своей славой, полученной в другом жанре.
Политические перемены — они все-таки устроены иначе.
Тут нужна воля, смысловая заряженность, умение заставить электорат переживать.
А с одним цинизмом никакого «роста» не будет.
Кроме финансового, конечно.
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Владимир ВОРСОБИН
Не знаю у кого как... Но у меня новость, что Шнур возглавит список «Партии Роста» на выборах в Госдуму, вызвала легкое омерзение. Конечно, чувство не такое мерзкое как после участия рокера Паука на выборах в Москве. И не такое тошное, как Собчак в кандидатах в президенты. И конечно, оно выглядит не так иезуитски приторно, как дарование Захару Прилепину персональной партии «под ключ»... Шнур не так раздражает. (подробности)
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