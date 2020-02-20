2020-02-20T20:52:24+03:00
Политика

А что ШнурОв?

Что неправильного в том, что русский народный певец Шнур пошел в циничную российскую политику. И чем это кончится
Дмитрий ОЛЬШАНСКИЙЖурналист
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Шнурова все знают и почти все любятШнурова все знают и почти все любятФото: Артем КИЛЬКИН
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Главная новость дня: Сергей Шнуров записался в «Партию Роста».

Шнурова все знают и почти все любят.

А как не любить?

Он умный, он образованный, яркий человек, местами очень остроумный.

Больше того, он, может быть, единственный в двадцать первом веке — после Высоцкого, после Цоя, - настоящий русский народный певец.

«Партию Роста» мало кто знает — и вряд ли кто-нибудь любит.

Что там интересного?

Борис Титов, комически прославившийся сначала словосочетанием «а что Титов?», а потом — историей с беглыми бизнесменами, которых он уговаривал вернуться на родину, что обернулось для некоторых из них быстрым арестом.

Правда, там же заседает и Оксана Дмитриева, один из немногих действительно популярных депутатов сначала Госдумы, а теперь Заксобрания Петербурга.

И, тем не менее, «Партия Роста» - это какая-то невнятность и неопределенность, за все умеренное и хорошее против всего неумеренного и плохого, сплошная пустота.

Но сейчас, как мы понимаем, она получила в высоких кабинетах добро на какое-то оживление, на привлечение людей к грядущим выборах и обновление лиц, и с этой целью зафрахтовала Шнура.

Что тут неправильно?

Дело в том, что политика — это, конечно же, цинизм, и, конечно же, деньги.

Большие деньги.

Но не только.

Чтобы что-нибудь в этом деле выходило, нужно, чтобы в основе мероприятия, помимо почтенного желания заработать, а также, возможно, занять какую-нибудь должность — была бы и хоть какая-нибудь идея.

Какой-нибудь, извините, порыв. Борьба с чем-нибудь. Круг единомышленников, соединенный некоторой общностью. И тогда — если все это имеется — эмоциональная и содержательная сторона вашего дела начинает захватывать и других. Тогда — они будут за вас голосовать.

Про «Партию Роста» мы точно знаем только одно.

Эти люди хотят получить разные приятные места и кресла (но, скорее всего, не получат, поскольку наша система в этом смысле консервативна, и довольно редко меняет коней на переправе).

Про Шнурова мы знаем, что он любит деньги. В этом, кстати, нет ничего специально плохого, мы все к ним — к деньгам — относимся с тайной или явной нежностью.

Но вот чего мы не знаем ни про «Партию Роста», ни про Шнурова - так это про их стремление за что-то бороться (кроме, опять-таки денег и должностей), нести в массы какие-то идеи и т.п.

Нет таких стремлений.

Ничего вообще нет, кроме денег, карьеры и простейших политтехнологий.

А это скучновато.

Да и к тому же устарело. Сложно поверить, что в 2020 году «известные люди» (неважно, артисты они, спортсмены или еще кто-нибудь) смогут воздействовать на выборы одним своим именем, своей славой, полученной в другом жанре.

Политические перемены — они все-таки устроены иначе.

Тут нужна воля, смысловая заряженность, умение заставить электорат переживать.

А с одним цинизмом никакого «роста» не будет.

Кроме финансового, конечно.

ЕЩЕ МНЕНИЕ

У русской политики Шнур развязался

Владимир ВОРСОБИН

Не знаю у кого как... Но у меня новость, что Шнур возглавит список «Партии Роста» на выборах в Госдуму, вызвала легкое омерзение. Конечно, чувство не такое мерзкое как после участия рокера Паука на выборах в Москве. И не такое тошное, как Собчак в кандидатах в президенты. И конечно, оно выглядит не так иезуитски приторно, как дарование Захару Прилепину персональной партии «под ключ»... Шнур не так раздражает. (подробности)

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

«В Думе не нальют вам рюмку коньяку» Поклонская в стихах высмеяла «депутата» Шнурова

Певец Сергей Шнуров может возглавить «Партию Роста» на выборах в ГосДуму. Эту новость высмеяла депутат Наталья Поклонская. В стихах. «КП» публикует текст крымского поэта (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

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