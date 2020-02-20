Китай включил арбидол в рекомендации по лечению коронавируса. Но это не поможет узнать, работает ли препарат

В Китае, охваченном эпидемией коронавируса, принимаются по-настоящему экстремальные меры для борьбы с распространением болезни, говорят эксперты. В том числе чиновники регулярно обновляют списки лекарств, которые предположительно могут подействовать на новый вирус. Стало известно, что на днях в эти списки попал российский препарат арбидол. В нашей стране у него неоднозначная репутация.

Средство официально зарегистрировано как противовирусное лекарство от гриппа и «острых инфекций верхних дыхательных путей». Однако арбидол не рекомендуется для лечения каких бы то ни было заболеваний, включая грипп, Всемирной организацией здравоохранения. А эксперты по доказательной медицине (ДМ) подчеркивают: на сегодня нет качественных исследований, выполненных по общепризнанным международным стандартам ДМ, которые подтверждали бы эффективность арбидола. Публикаций о его полноценных клинических испытаниях (двойных слепых рандомизированных многоцентровых контролируемых исследованиях высокого качества) нет ни в одном авторитетном международном научном журнале, разводят руками специалисты.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/762109" frameborder="0"></iframe> Коронавирус по почте.Заразен ли коронавирус через посылки? Стоит ли избегать интернет-покупки? Эксперты уверяют, беспокоиться об этом не стоит…

- При отсутствии доказательств препарат считается средством с недоказанной эффективностью, - говорит профессор Высшей школы управления здравоохранением Сеченовского университета Артем Гиль. - Поэтому я с удивлением узнал, что Китай некоторое время назад зарегистрировал у себя арбидол и там даже выпускаются дженерики, то есть местные препараты на основе действующего вещества, умифеновира. Именно эти дженерики, судя по всему, и попали в рекомендации Национальной комиссии КНР по здравоохранению. В сообщениях, опубликованных на сайте Комиссии, говорится, что такие препараты можно брать для тестирования и лечения коронавируса COVID-2019.

- Как вы думаете, почему Китай пошел на это, если по стандартам доказательной медицины не подтверждено, что арбидол работает? И как в КНР узнали, что он может помогать именно против коронавируса?

- Сейчас в Китае крайне напряженная обстановка, в таком ажиотаже всякое может случиться. Плюс по всей видимости, в КНР не столь строгое регулирование регистрации лекарств, как в США и Евросоюзе. Ни в Соединенных штатах, ни в ЕС арбидол, насколько мне известно, не прошел регистрацию в качестве лекарственного средства.

Китай включил арбидол в рекомендации по лечению коронавируса. Фото Илья Питалев/ТАСС

- Если в Китае начнут применять арбидол для массового лечения коронавирусной инфекции, то, может, мы наконец-то получим достоверные данные - работает ли умифеновир?

- Боюсь, что это маловероятно. Если пациентам просто будут давать арбидол в составе комплексного лечения коронавирусной инфекции, и люди начнут выздоравливать, это еще вовсе не говорит об эффективности умифеновира. Точно так же, как если вы будете есть огурцы во время простуды, а потом выздоровеете, вряд ли можно утверждать, что огурцы - лекарство от простуды.

Мировая медицина не зря выработала научно обоснованные стандарты проведения исследований, которые подтверждают эффективность препаратов. Если китайские медики не проведут полноценные клинические испытания эффективности арбидола, то думаю, самое большее, на что мы сможем рассчитывать в дальнейшем - это получение общих наблюдательных данных о комплексном лечении, включая арбидол. При этом будет невозможно выделить эффект самого арбидола.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

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