Коронавирус может прийти в Россию в виде осенней эпидемии

- Эпидемия коронавирусной инфекции в Китае, похоже, идет на спад. По всей видимости, экстремальные противоэпидемические меры принесли результат. Это может дать передышку в борьбе с вирусом COVID-2019, - рассказал «КП» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Для других коронавирусов известно, что заболеваемость в странах с умеренным климатом, как в России, растет осенью - зимой и сходит на нет к лету.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Нынешняя, осенне-зимняя волна инфекции, судя по всему, обойдет Россию стороной, говорит эксперт. Скорее всего, летом угроза распространения вируса у нас в стране будет ниже. Однако к осени он может снова поднять голову.

- Нельзя исключать ни просто вспышку болезни, ни эпидемию, в том числе, в нашей стране. Возможны самые разные варианты, - считает профессор Лукашев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/760201" frameborder="0"></iframe> Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

- Китайские врачи говорят, что коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, даже без повышения температуры. Получается, что среди прилетающих к нам пассажиров из разных стран могут быть больные, которых не заметит прибор-тепловизор. Они пойдут в народ, смогут кого-то заразить. Это так?

- Да, это нельзя исключить. Но в России принимаются серьезные меры по профилактике распространения коронавируса. В том числе, как сообщает Роспотребнадзор, ведется последующее наблюдение за приезжими. Врачи при обращении с симптомами ОРВИ должны выяснять, когда и откуда прибыл человек. Что касается распространения вируса от бессимптомных больных, то из КНР поступает информация о подтверждении таких фактов. Однако частота таких легких случаев и уровень заразности пока достоверно не известны. Мы не можем точно сказать, всегда ли заражение вирусом приводит к развитию болезни, и все ли случаи заражения людей входят в официальную статистику.

Вообще же, наибольшее беспокойство вызывают страны, где сейчас нет возможности диагностики нового коронавируса и в целом плачевная ситуация со здравоохранением, отмечает эксперт. В частности, нельзя исключать, что в африканских странах уже идет распространение COVID-2019. Вызывает настороженность отсутствие данных о заболеваемости в Африке, многих странах Юго-Восточной и Средней Азии.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Успеем ли мы с вакциной?

Пока по-прежнему нет данных о том, что Китай предоставил России образец штамма коронавируса, необходимый для создания и тестирования вакцины.

- Поскольку случаи болезни уже появились во многих странах, с большой вероятностью кто-то скоро поделится с нами штаммом COVID-2019, - считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. - В этом случае современные технологические возможности позволяют создать вакцину к осени. Скорость ее испытаний и введения в практику уже будет зависеть от степени угрозы распространения инфекции.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759467" frameborder="0"></iframe> А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

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