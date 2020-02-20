2020-02-20T15:33:19+03:00
Наука

Коронавирус может прийти в Россию в виде осенней эпидемии

Эксперты прогнозируют, что мировая вспышка болезни сойдет на нет летом, а в октябре начнется новая волна [видео]
Анна ДОБРЮХА
Поделиться:
Пассажир метрополитена Шанхая в самодельной противовирусной защите.Пассажир метрополитена Шанхая в самодельной противовирусной защите.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

- Эпидемия коронавирусной инфекции в Китае, похоже, идет на спад. По всей видимости, экстремальные противоэпидемические меры принесли результат. Это может дать передышку в борьбе с вирусом COVID-2019, - рассказал «КП» директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев. - Для других коронавирусов известно, что заболеваемость в странах с умеренным климатом, как в России, растет осенью - зимой и сходит на нет к лету.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета, доктор медицинских наук, член-корреспондент РАН Александр Лукашев.

Нынешняя, осенне-зимняя волна инфекции, судя по всему, обойдет Россию стороной, говорит эксперт. Скорее всего, летом угроза распространения вируса у нас в стране будет ниже. Однако к осени он может снова поднять голову.

- Нельзя исключать ни просто вспышку болезни, ни эпидемию, в том числе, в нашей стране. Возможны самые разные варианты, - считает профессор Лукашев.

Предупреждал о коронавирусе.Доктор Ли Вэньлян ещё в конце прошлого года предупреждал коллег о коронавирусе Но его не слушали. Более того, ему запретили «сеять панику»

- Китайские врачи говорят, что коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно, даже без повышения температуры. Получается, что среди прилетающих к нам пассажиров из разных стран могут быть больные, которых не заметит прибор-тепловизор. Они пойдут в народ, смогут кого-то заразить. Это так?

- Да, это нельзя исключить. Но в России принимаются серьезные меры по профилактике распространения коронавируса. В том числе, как сообщает Роспотребнадзор, ведется последующее наблюдение за приезжими. Врачи при обращении с симптомами ОРВИ должны выяснять, когда и откуда прибыл человек. Что касается распространения вируса от бессимптомных больных, то из КНР поступает информация о подтверждении таких фактов. Однако частота таких легких случаев и уровень заразности пока достоверно не известны. Мы не можем точно сказать, всегда ли заражение вирусом приводит к развитию болезни, и все ли случаи заражения людей входят в официальную статистику.

Вообще же, наибольшее беспокойство вызывают страны, где сейчас нет возможности диагностики нового коронавируса и в целом плачевная ситуация со здравоохранением, отмечает эксперт. В частности, нельзя исключать, что в африканских странах уже идет распространение COVID-2019. Вызывает настороженность отсутствие данных о заболеваемости в Африке, многих странах Юго-Восточной и Средней Азии.

ВОПРОС-РЕБРОМ

Успеем ли мы с вакциной?

Пока по-прежнему нет данных о том, что Китай предоставил России образец штамма коронавируса, необходимый для создания и тестирования вакцины.

- Поскольку случаи болезни уже появились во многих странах, с большой вероятностью кто-то скоро поделится с нами штаммом COVID-2019, - считает директор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Александр Лукашев. - В этом случае современные технологические возможности позволяют создать вакцину к осени. Скорость ее испытаний и введения в практику уже будет зависеть от степени угрозы распространения инфекции.

А у тебя есть маска?.Маски - хит сезона. Всё из-за коронавируса А у тебя есть маска?

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

В Китае здоровых и заболевших коронавирусом отслеживают через сотовые телефоны

- Вот смотри, мы с тобой голубенькие на карте, в кафе сидим. Это специальное приложение китайского правительства для телефонов, - объясняет мне моя хорватская приятельница Ядранка, работающая в Китае учительницей английского языка. (Для китайцев любой европеец – носитель английского.) – Оранжевые и красные точки в соседних домах – это места, где раньше обнаружили зараженных. Всех их поместили в больницы. Но это предупреждение нам: будьте осторожны, вы окружены потенциальной заразой. (подробности)

Пекин при коронавирусе: пробок нет, из пяти тысяч отелей работают лишь триста

Первый шок перед отлётом в Пекин - в великом и славном городе Москва отсутствуют медицинские маски. Ой, только не кричите мне: «Да вот прямо за углом! Третьего дня сам видел!» Вот вам мои двухдневные злоключения. Сначала я простодушно обошла все девять аптек на районе. Фармацевты таращили глаза: «Да уж месяц их нет! О чем вы?!» Потом сердобольные люди посоветовали: «Идите в супермаркеты категории «для бедных», там прямо на кассах висят». Действительно, висели. Три дня назад. «Все скупили! – клянется продавщица. – А позавчера вообще вошли два китайца и попросили тысячу масок. Ну, мы и продали». (подробности)

В Москве таксист взял с китайца 6000 рублей из-за возможного коронавируса

Эта история случилась в Москве несколько дней назад. Вонг прилетел из Китая на выставку в "Крокус Экспо". Заранее мужчина забронировал номер в одном из подмосковных отелей, а такси решил взять в аэропорту "Шереметьево". Его встретил водитель "Фольксваген Поло" в медицинской маске и стал уговаривать совершить поездку именно с ним, мужчина убеждал, что все в России боятся коронавируса и никто не согласится ехать с пассажиром только что прилетевшим из Китая, поэтому придётся доплатить за возможные риски. (подробности)

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Новости 24
На Украине задержали протестующих из-за эвакуации граждан из Китая
"Союз" успешно вывел на орбиту военный спутник "Меридиан-М"
Песков прокомментировал диалог Путина и жительницы Санкт-Петербурга о доходах россиян
В посольстве России подтвердили, что россиян среди эвакуированных в Украину из Китая нет
"Расизм и ненависть - это яд, и этот яд существует в нашем обществе": Меркель прокомментировала стрельбу в Ханау
В Родительском комитете прокомментировали расширение программы маткапитала
"Единая Россия" единогласно поддержала закон об использовании материнского капитала
Украинцы устроили молебен, чтобы Бог не пустил на их земли эвакуированных из Уханя
Суд Москвы арестовал шестерых граждан Киргизии по подозрению в экстремизме
Синоптики прогнозируют новый температурный рекорд в Москве в пятницу, 21 февраля
Госдума обязала СМИ и мобильных операторов распространять экстренную информацию
Рыбаки Аляски ежегодно теряют около $40 млн из-за российского продэмбарго
Госдума приняла закон о расширении программы материнского капитала
Путин поблагодарил США за помощь в предотвращении теракта в Санкт-Петербурге
Путин поручить защитить от криминала важные отрасли экономики
В ЦБ рассказали, какие претензии чаще всего возникают у россиян к банкам
Труп матери стрелка в немецком Ханау найден в его доме