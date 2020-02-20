2020-02-20T09:57:44+03:00
В мире

В Китае здоровых и заболевших коронавирусом отслеживают через сотовые телефоны

Спецкор «КП» Дарья Асламова продолжает передавать из эпидемзоны «чумы 2020 года»
Дарья АСЛАМОВА
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Уличная проверка температуры тела.Уличная проверка температуры тела.Фото: REUTERS
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- Вот смотри, мы с тобой голубенькие на карте, в кафе сидим. Это специальное приложение китайского правительства для телефонов, - объясняет мне моя хорватская приятельница Ядранка, работающая в Китае учительницей английского языка. (Для китайцев любой европеец – носитель английского.) – Оранжевые и красные точки в соседних домах – это места, где раньше обнаружили зараженных. Всех их поместили в больницы. Но это предупреждение нам: будьте осторожны, вы окружены потенциальной заразой.

Официантка тащит толстый том меню.

- О, тут кормят! – удивляется Ядранка.

- Не радуйся, - мрачно говорю я. – Это для понтов. У них в меню только гамбургер.

Пока Ядранка уплетает гамбургер, я насчитываю 23 опасных точки прямо вокруг нас.

- Оранжевые точки - это те, у которых диагностировали коронавирус от 7 до 14 февраля, а красные - в последнюю неделю, - объясняет моя приятельница. – Такая система работает в каждом городе.

- Слушай, вся страна стоит. Сколько так может продолжаться?

- Кто знает? Сначала заявили, что все выйдут на работу 10 февраля, потом 25, теперь перенесли на 1 марта. Поехали лучше в наш район иностранцев Санлитун (там все посольства), а то у тебя тут тоскливо. Я тебя познакомлю с одним важным человеком, экономистом – он то ли кореец, то ли китаец, но все время дает комментарии для «Аль Джазиры» и китайской CGTN (международный китайский телеканал, как российский RT).

Очередь за медицинскими масками в пекинской аптеке. Фото: REUTERS

Очередь за медицинскими масками в пекинской аптеке.Фото: REUTERS

ПОТЕРИ – $90 МЛРД.

У входа в закрытую гостиницу нас встречает почтенный господин по имени Эйнар Танген без маски.

- А вы бессмертный или бесстрашный?

- А почему я, собственно, должен заболеть? У меня великолепное здоровье.

- Ну, вы уже не мальчик. А у нас в России говорят: береженого Бог бережет.

- А, понимаю, - смеется Эйнар.

Эйнар оказывается американцем, в жилах которого течет корейская и скандинавская(!) кровь. (И такое в жизни бывает.) Он заказывает в баре односолодовый виски «с дымком». (Ух ты! В моей пятизвездочной гробнице даже водки не допросишься.)

- Китай потерял уже 90 миллиардов долларов, и это только начало, - говорит господин Танген. – По самым приблизительным в данным, ВВП Китая в этом году упадет от 1 до 2 процентов, что непременно скажется на всей мировой экономике. Не думаю, чтобы господину Трампу это было выгодно. Ему нужна сделка с китайцами перед выборами, а о какой сделке сейчас можно говорить?

Никто не может предсказать, когда все это закончится. Считается, что на создание вакцины уйдет минимум шесть месяцев.

Движение на улицах Пекина непривычно свободное, пробок нет. Фото: REUTERS

Движение на улицах Пекина непривычно свободное, пробок нет.Фото: REUTERS

ВИРУС-МУТАНТ

- О какой вакцине мы говорим? – удивляюсь я. – Я не биолог, но, насколько я поняла, коронавирус стремительно мутирует. Это хуже, чем с гриппом, когда каждый год мир сталкивается с новым штаммом. А тут мутации происходят за недели!

- Верно! Вот потому и предсказателей нет. Но Китай смог подняться после птичьего гриппа.

- Но то был грипп. Меня пугает другое. В начале декабря, за три недели до коронавируса, группа ученых Кембриджского университета опубликовала в газете «The Telegraph» предупреждение правительству о том, что власти не готовы к угрозе искусственного создания ЭТНИЧЕСКИХ вирусов, основанных на так называемом «паспорте нации», ее генетическом профиле. А сейчас все обратили внимание, что болеют и умирают, в основном, китайцы. Разумеется, если ты находишься в эпицентре эпидемии, то есть шанс заболеть. Но в какой форме?

- Я бизнесмен и инвестор и доверяю только фактам, - холодно замечает господин Танген. - Где доказательства?

- А их и не может быть. Отследить создание вируса и его запуск – задача невозможная.

- В таком случае, это спекуляции. Китай принимает беспрецедентные усилия для прекращения эпидемии. А знаете, почему? Это в Америке можно обвинять то республиканцев, то демократов. А здесь одна партия, и именно она отвечает за все. Они готовы пойти на любые меры, чтобы сберечь людей. Но в мире не встречают понимания. Особенно в Америке, где в медиа китайцев постоянно оскорбляют. И китайцы этого не забудут.

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Мои разговоры с Москвой из Пекина становятся все более странными. Два мира – два образа жизни.

- Вот расскажи нам, как по утрам колонны китайских рабочих идут по улицам?

- Какие колонны?! Здесь запрещено собираться большими группами и рекомендуется соблюдать расстояние в несколько метров между случайными прохожими.

- Хорошо, как они идут группами? (подробности)

Китайцы бегут из мегаполисов в деревни, чтобы спастись от коронавируса

Пекин. Утро. В дверь стучат. Но я же повесила табличку «Не беспокоить!» И потом: под одеялом так тепло, а в комнате холодно. Стучат все настойчивее. Не открою – выломают дверь: подумают, что труп. Я старательно высмаркиваюсь: не дай Бог кто-нибудь увидит, что у меня нос течет.

На пороге строгий молодой человек в маске. «Температурный контроль!» Я покорно протягиваю кисти рук, он мерит температуру и записывает в журнал. «Хорошего вам дня!» Да уж. (подробности)

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ИСТОЧНИК KP.RU

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