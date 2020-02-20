В Китае здоровых и заболевших коронавирусом отслеживают через сотовые телефоны

- Вот смотри, мы с тобой голубенькие на карте, в кафе сидим. Это специальное приложение китайского правительства для телефонов, - объясняет мне моя хорватская приятельница Ядранка, работающая в Китае учительницей английского языка. (Для китайцев любой европеец – носитель английского.) – Оранжевые и красные точки в соседних домах – это места, где раньше обнаружили зараженных. Всех их поместили в больницы. Но это предупреждение нам: будьте осторожны, вы окружены потенциальной заразой.

Официантка тащит толстый том меню.

- О, тут кормят! – удивляется Ядранка.

- Не радуйся, - мрачно говорю я. – Это для понтов. У них в меню только гамбургер.

Пока Ядранка уплетает гамбургер, я насчитываю 23 опасных точки прямо вокруг нас.

- Оранжевые точки - это те, у которых диагностировали коронавирус от 7 до 14 февраля, а красные - в последнюю неделю, - объясняет моя приятельница. – Такая система работает в каждом городе.

- Слушай, вся страна стоит. Сколько так может продолжаться?

- Кто знает? Сначала заявили, что все выйдут на работу 10 февраля, потом 25, теперь перенесли на 1 марта. Поехали лучше в наш район иностранцев Санлитун (там все посольства), а то у тебя тут тоскливо. Я тебя познакомлю с одним важным человеком, экономистом – он то ли кореец, то ли китаец, но все время дает комментарии для «Аль Джазиры» и китайской CGTN (международный китайский телеканал, как российский RT).

Очередь за медицинскими масками в пекинской аптеке.Фото: REUTERS

ПОТЕРИ – $90 МЛРД.

У входа в закрытую гостиницу нас встречает почтенный господин по имени Эйнар Танген без маски.

- А вы бессмертный или бесстрашный?

- А почему я, собственно, должен заболеть? У меня великолепное здоровье.

- Ну, вы уже не мальчик. А у нас в России говорят: береженого Бог бережет.

- А, понимаю, - смеется Эйнар.

Эйнар оказывается американцем, в жилах которого течет корейская и скандинавская(!) кровь. (И такое в жизни бывает.) Он заказывает в баре односолодовый виски «с дымком». (Ух ты! В моей пятизвездочной гробнице даже водки не допросишься.)

- Китай потерял уже 90 миллиардов долларов, и это только начало, - говорит господин Танген. – По самым приблизительным в данным, ВВП Китая в этом году упадет от 1 до 2 процентов, что непременно скажется на всей мировой экономике. Не думаю, чтобы господину Трампу это было выгодно. Ему нужна сделка с китайцами перед выборами, а о какой сделке сейчас можно говорить?

Никто не может предсказать, когда все это закончится. Считается, что на создание вакцины уйдет минимум шесть месяцев.

Движение на улицах Пекина непривычно свободное, пробок нет.Фото: REUTERS

ВИРУС-МУТАНТ

- О какой вакцине мы говорим? – удивляюсь я. – Я не биолог, но, насколько я поняла, коронавирус стремительно мутирует. Это хуже, чем с гриппом, когда каждый год мир сталкивается с новым штаммом. А тут мутации происходят за недели!

- Верно! Вот потому и предсказателей нет. Но Китай смог подняться после птичьего гриппа.

- Но то был грипп. Меня пугает другое. В начале декабря, за три недели до коронавируса, группа ученых Кембриджского университета опубликовала в газете «The Telegraph» предупреждение правительству о том, что власти не готовы к угрозе искусственного создания ЭТНИЧЕСКИХ вирусов, основанных на так называемом «паспорте нации», ее генетическом профиле. А сейчас все обратили внимание, что болеют и умирают, в основном, китайцы. Разумеется, если ты находишься в эпицентре эпидемии, то есть шанс заболеть. Но в какой форме?

- Я бизнесмен и инвестор и доверяю только фактам, - холодно замечает господин Танген. - Где доказательства?

- А их и не может быть. Отследить создание вируса и его запуск – задача невозможная.

- В таком случае, это спекуляции. Китай принимает беспрецедентные усилия для прекращения эпидемии. А знаете, почему? Это в Америке можно обвинять то республиканцев, то демократов. А здесь одна партия, и именно она отвечает за все. Они готовы пойти на любые меры, чтобы сберечь людей. Но в мире не встречают понимания. Особенно в Америке, где в медиа китайцев постоянно оскорбляют. И китайцы этого не забудут.

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