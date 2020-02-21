Умственный уровень человечества снижается. Об этом весьма убедительно свидетельствуют результаты IQ-тестов. Начиная с 70-х годов пошлого века испытуемые набирают в среднем все меньше и меньше баллов.

Полного согласия по поводу причин всемирного отупения в научном мире пока нет, но более всего его представители «грешат» на современный образ жизни — особенно на те привычки, которые появлялись или усугубились у нас по ходу технического прогресса.

Что же не так?

1. Мало двигаемся

Мы так заняты очень важными делами, что с трудом выкраиваем время хоть на какую-нибудь физкультуру. В результате малоподвижное тело охватывает не только немощь, но и сердечно-сосудистые заболевания. Потому что у людей, которые пренебрегают физической активностью, становятся менее работоспособным нейронные структуры мозга, отвечающие за сердечные сокращения и тонус сосудов.

И наоборот регулярные упражнения, снижая риск хронических заболеваний, еще и препятствуют умственной деградации. Чему способствуют химические вещества, которые попадают в мозг в ответ на физическую нагрузку — улучшают память, повышают способность к обучению.

На удивление, упражнения еще и помогают сосредотачиваться. С чем тоже в последнее время не всё в порядке. И скорее всего от недостатка активности. Исследования, проведенные Microsoft свидетельствуют: время в течение которого люди способны концентрировать внимание на чем-либо конкретном, составляет в среднем 8 секунд — против 12 секунд 15 лет назад .

Двигайтесь. Хотя бы ходите. И меньше сидите.

2. Едим пищу, богатую «нехорошими» жирами

Колбасы, бекон, хамон, буженина и прочие окорока, которыми изобилуют прилавки, даже не смотря на санкции, маслянистые тосты и картофель фри, имеющиеся в меню любого ресторана, затрудняют работу нейромедиаторов — веществ, передающих сигналы в мозге. Тормозят. Но не сами по себе, а посредством так называемых насыщенных жиров, которыми они богаты.

Неврологи из Монреальского университета уверяют: эти самые «нехорошие» жиры еще и замедляют время реакции, отшибают память, вгоняют в депрессию и «нарушают работу структур мозга, глубоко вовлеченных в расстройства настроения, наркоманию и переедание». Выражаясь проще: от пищи с высоким содержанием насыщенных жиров отупевшему организму становится сначала задорно, потом грустно, а в конце-концов начинает хотеться чем-нибудь злоупотребить.

Иное дело рыба и прочие морепродукты с «правильными» ненасыщенными жирами. Они даже полезны для мозга.

Едим не то, смотрим не туда, мало двигаемся.

3. Беремся за все сразу

В суете окружающего мира люди часто «распыляются» - берутся за несколько дел сразу, полагая, что так быстрее достигнут успеха. Заблуждаются. От многозадачности толку мало, а для мозга — один вред.

- Мозг не нацелен на то, чтобы решать несколько задач, одновременно, - говорит Эрл Миллер (Earl Miller), нейробиолог из Массачусетского технологического института (Massachusetts Institute of Technology ). - Людям, лишь кажется, что они легко справляются с обилием проблем одновременно. На самом деле они переключаются с одной на другую. А это дорого обходится мозгу, который быстрее расходует глюкозу — свое топливо. И тем самым себя истощает.

- Многозадачность препятствует глубокому творческому мышлению, - полагает Миллер. И объясняет почему: мечась от одного к другому, мы то и дело возвращаемся назад, каждый раз начиная с нуля. В результате мысли становятся все более поверхностными, новые идеи не рождаются. Ситуацию осложняют гормоны стресса, которые отупляют еще сильнее.

Что делать? Решать проблемы по мере их поступления. И не отвлекаться — особенно на электронные письма.

Некто Гленн Уилсон (Glenn Wilson), профессор психологии в лондонском колледже Грэшем (Gresham College, London), обнаружил занятный феномен: человек, который сосредоточен на какой-либо задаче, но знает о не прочитанном письме в почтовом ящике, тупеет, что называется, на глазах — теряет до 10 пунктов IQ.

4. Информационно надрываемся

Разнообразная информация доступна сейчас 24 часа в сутки, семь дней в неделю. Получить её можно и дома, и в офисе , и даже в движении. Возможность находить адреса, телефоны, рецепты, имена, события, даже то, что наши друзья делали в последнее время, психологи называют неврологическим проклятием. Потому что люди перестали полагаться на свою память о тех или иных событиях. Участки мозга, которые обрабатывают и хранят информацию, имеет дело с воспоминаниями иного рода — более примитивными. Например, исследования, проведенные в Колумбийском университете (Columbia University) показали: мы теперь стараемся освежить в памяти не суть и подробности информации, а силимся припомнить, где мы её сохранили.

Чтобы как-то исправить положение, ученые советуют учить стихи. Или песни. А еще лучше — освоить игру на каком-нибудь музыкальном инструменте.

Поступающая ото всюду информация слишком тяжела для обычного человека.

5. Пялимся в экраны

Сегодня люди «сидят» в интернете больше, чем когда-либо прежде. Контактируют друг с другом через посредника — экран. Некоторые пялятся в него чуть ли не все время, пока бодрствуют. Кому-то и этого не хватает — они добавляют к экранному времени телевизор, видеоигры и смартфон. Или чередуют одно с другим.

Большого ущерба мозгу излучение экранов не наносят — разве что сон нарушает. Что тоже отнюдь не полезно для мозга. Экраны вредны сами по себе, вынуждая вести эдакий on-line образ жизни. Навыки живого общения, естественно, при этом страдают. Вместе со способностью мыслить гибко и логично.

- Из общения исчезают эмоции, которые свойственны человеческому интеллекту - помогают ему глубже вникать в те или иные ситуации, правильно их оценивать, - говорят психологи из Мичиганского университета (University of Michigan). Дело, по их мнению, может дойти до того, что в мозгу атрофируются соответствующие участки — там станет меньше нервных клеток. Что, как минимум, грозит депрессией.

Совсем отказаться от экранов уже не получится, - признают ученые. Но ограничить «экранное время» стоило бы. Поможет и непосредственное общение с живыми людьми. Как показали эксперименты, для профилактики умственной деградации достаточно поговорить с другим человеком хотя бы 10 минут в день - лицом к лицу.

На личное общение времени нет.

6. Давим себе на уши, затыкая их

Молодые люди и раньше норовили заткнуть себе уши наушниками, чтобы слышать не окружающих, а любимую музыку. Но далеко не у многих были соответствующие плееры. Ныне их заменили смартфоны, которые есть чуть ли не у каждого. Соответственно, и наушников в ушах прибавилось. А вместе с ними возросла угроза повредить слух.

Медики уверяют: даже тот звук в наушниках, который не кажется слушатели через чур громким наносит ущерб слуховому аппарату — тому тонкому и чувствительному механизму, которым оснащены наши уши. А чем хуже слух, тем труднее мозгу воспринимать и запоминать информацию. Тем больше он вынужден напрягаться и портиться.

Ученые советуют: вынуть наушники из ушей, отодвинуть их от головы на расстояние вытянутой руки и прислушаться. Далее нужно убавить звук до едва слышимого. Это - более-менее приемлемый уровень громкости,

7. Много жуем и смотрим реалити-шоу

Еще недавно неврологи уверяли: жевать резинку полезно. Мол, это такое физическое упражнение, которое увеличивает приток крови к мозгу, дает ему дополнительную энергию, усиливая когнитивные функции.

Но эксперимент, который провела британский медик Сара Брюэр (Dr Sarah Brewer), продемонстрировал: жвачка отвлекает внимание. Жующие испытуемые плохо запоминали последовательности слов или цифр.

Аналогичные результат, на удивление получил и австрийский психолог Маркус Аппель (Markus Appel ),. Но его добровольцы ничего не жевали, а перед тем, как пройти тесты, смотрели реалити-шоу вроде нашего «Дом-2».

Вывод: подальше от дурацких зрелищ. А на счет жвачки у доктора Брюэр предложение такое: выплевывать (в урну) её — жвачку, как только она станет безвкусной.

А ЧТО ПОЛЕЗНО-ТО?

Быть в гуще культурной жизни

Походы в театр снижают на 14 процентов шансы умереть дураком раньше времени. Но только в том случае, если посещать оперу, балет, концерты или спектакли, как минимум, два раза в года. В этом ученых из Университетского колледжа Лондона (Department of Behavioural Science and Health, University College London, UK) убедили несколько тысяч обследованных британцев в возрасте от 50 лет и старше.

Профилактику тупости лучше начинать с детства.

В феномен легко поверить: культурные мероприятия дают передышку от забот, и мерцающих экранов, от смартфонов и наушников, от жвачки и даже от насыщенных жирных кислот, если, конечно, не есть в антрактах бутерброды с сырокопченой колбасой. В театре и с живыми людьми можно поговорить. И тем самым совместить приятное с полезным — с избавлением сразу от нескольких вредных привычек современного мира.

«...О, ступайте, ступайте в театр, живите и умрите в нем, если можете...», - пророчески говорил Белинский.