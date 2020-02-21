2020-02-21T15:11:08+03:00
В мире

Принц Гарри и его жена Меган Маркл лишаться королевского титула и привилегий 31 марта

Однако еще целый месяц супругам предстоит принимать участие в некоторых мероприятиях в качестве членов монаршей фамилии [видео]
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Принц Гарри и его жена Меган МарклПринц Гарри и его жена Меган МарклФото: GLOBAL LOOK PRESS
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Принц Гарри и его жена Меган Маркл лишаться королевского титула и не будут именоваться Его и Ее Королевское Высочество 31 марта. Кроме того, с этого дня они не будут выполнять представительские функции членов королевской семьи и получать средства из казны Великобритании.

Как сообщает газета Daily Mail, еще целый месяц герцогу и герцогине Сассекской предстоит принять участие в некоторых мероприятиях в качестве членов монаршей фамилии. В том числе, приуроченных к празднованию Международного женского дня 8 марта.

Напомним, в январе принц Гарри и Меган Маркл приняли решение переехать в Канаду и отказаться от королевского титула. После такого беспрецедентное заявление королева Великобритании Елизавета II созвала семейное совещание. Тогда же появилась информация, что супруги пригрозили своей семье разоблачительным интервью о расизме и сексизме, с которым столкнулись в королевском дворце. 13 января британская королева благословила герцога и герцогиню на «новую жизнь» и пожелала им более независимого будущего. Однако накануне запретила им использовать бренд «Sussex Royal»

На данный момент неизвестно какой уровень доходов смогут обеспечить себе супруги, но The Daily Telegraph сообщало, что в течение ближайшего года наследник британского престола принц Чарльз готов оказывать финансовую помощь своему сыну.

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Меган Маркл и принц Гарри решили отказаться от своих обязанностей при дворе и признаются, что теперь счастливы
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ИСТОЧНИК KP.RU

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