2020-01-13T20:50:21+03:00
В мире

Елизавета II благословила принца Гарри и его жену Меган на «новую жизнь»

Королева пожелала супругам более независимого будущего
Елена ГИЛЬМАНОВА
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Королева Великобритании Елизавета IIКоролева Великобритании Елизавета IIФото: REUTERS
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Королева Великобритании Елизавета II сообщила, что она и королевская семья «полностью» поддерживает принца Гарри и его жену Меган Маркл в «их желании создать себе новую жизнь» и отказаться от титула.

«Хотя мы бы и предпочли, чтобы они на постоянной основе оставались исполняющими свои обязанности членами королевской фамилии, мы уважаем и понимаем их желание вести более независимую жизнь в качестве самостоятельной семьи», - говорится в заявлении Королевы, опубликованном по итогам семейного совещание.

В документе говорится, что супруги дали понять, что «не хотят зависеть от государственных средств в своей новой жизни». Однако, в ходе совета было принято решение, что переходный период Гарри и Меган проведут в Канаде и Великобритании.

Напомним, Герцог и Герцогиня Сассекские приняли решение отказаться от королевского титула и переехать в Канаду. После такого беспрецедентное заявление супругов Елизавета II созвала семейное совещание. Как сообщал сайт kp.ru, ранее появилась информация о том, что Гарри и Меган пригрозили своей семье разоблачительным интервью о расизме и сексизме, с которым они столкнулись в королевском дворце. Об этом они были готовы рассказать, если их решение не одобрят.

ИСТОЧНИК KP.RU

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