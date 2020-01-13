Принц Гарри и Меган Маркл пригрозили своей семье разоблачительным интервью

13 Янв. 2020 2020-01-13T15:26:40+03:00

Супруги готовы рассказать о «тайнах» королевской семьи, если им не разрешат отказаться от титула

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Принц Гарри и его жена герцогиня Меган Маркл пригрозили дать разоблачительное интервью о королевской семье ряду ведущих СМИ, в случае если им не разрешат отказаться от титула.

Как сообщает источник The Sun, супруги готовы рассказать о расизме и сексизме, с которым они столкнулись в королевском дворце.

По данным издания, Гарри и Меган Маркл уже договорились с тремя каналами - ABC, NBC и CBS, со знаменитой телеведущей Опрой Уинфри.

Напомним, беспрецедентное решение принца Гарри и Меган Маркл отказаться от королевского титула, переехать из Британии в Канаду и начать зарабатывать самостоятельно вызвало гнев королевы королева Великобритании Елизавета II, которая 12 января созвала семейное совещание. Принц Уильям заявил, что «обнимал брата всю жизнь, но теперь мы отдельные лица».

ИСТОЧНИК KP.RU