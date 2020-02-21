Репортаж с тайных съемок «На самом деле»: попробовали Еремеева и временно вернули Шепелева

Съемки программы «На самом деле» переносились несколько раз. Собирали массовку за последнее время неоднократно.

После того, как Дмитрий Шепелев объявил об увольнении с Первого канала, телезрители разволновались: кто же заменит его в передаче «На самом деле»?

По традиции, чтобы утвердить нового ведущего, снимают полноценные выпуски с участием кандидатов, которые прошли предварительный отбор. В эфир эти программы не идут: теленачальники, пересматривая их, решают судьбу новой телезвезды.

На замену Шепелева отсмотрели на данный момент несколько кандидатур. Сняли выпуски «На самом деле» с двумя предполагаемыми ведущими: 36-летним Тимуром Еремеевым и 38-летним Александром Смолом.

Александра Смола массовка не сразу узналаФото: Первый канал

Публика, которой по большему счету абсолютно безразлично все, что происходит в студии (они сидят на съемках за 500 рублей в день) оживилась, увидя новые лица. Актера Тимура Еремеева встречали без преувеличения овациями: полюбили этого улыбчивого парня после трех десятков эфиров «Пусть говорят», где он доказывал, что является внебрачным сыном народного артиста Спартака Мишулина. А вот ведущего программы «Видели видео?» на Первом канале Александра Смола массовка не сразу узнала. «Это парень их Камеди Клаба!» «Да нет - это ведущий новостей!» «Говорят Смолов Федя - футболист», - спорили бабушки на зрительских креслах. Дело в том, что в массовке 90% пожилой контингент, поэтому могут и фамилию не расслышать, и перепутать звезду ТНТ и Первого.

После съемок массовка обменялась впечатлениями: «Тимур немного скован с непривычки. Но справился! А какой высокий!» Кстати, рост Еремеева 190 см. «Смол - красивый и больно улыбчивый». Опытные члены массовки вынесли вердикт: выберут Еремеева. Каким же окажется решение теленачальников?

Чтобы узнать ответ на этот вопрос наш корреспондент отправился и 21 февраля на съемки «На самом деле», которые должны были пройти с новым ведущим.

Актера Тимура Еремеева встречали без преувеличения овациямиФото: Борис КУДРЯВОВ

На проходной повстречался смурной Дмитрий Шепелев с бумажным стаканом кофе и костюмом в чехле. Версий было две: вывозит вещи или приехал передать эстафету в эфире. Но жизнь внесла коррективы в съемки «На самом деле».

Оказалось, что пока теленачальники раздумывают над новым ведущим шоу, в эфир вернули до конца февраля Шепелева. Эту новость зал встретил бурными овациями. Дмитрий от неожиданно теплой встречи расплылся в улыбке - это редкая эмоция на его лице.

«Значит мне надо было уйти, чтобы узнать, как меня любят! - засмущался Шепелев. - Пойдемте со мной! Если серьезно, то я еще неделю и все!»

Если серьезно, то в передаче «На самом деле» роль ведущего вторична. Тон передачи задают три эксперта, которые общаются с героями. А ведущий в перерывах должен вставлять с нужной интонацией реплики, которые сочинил редактор.

Еремеев или Смол? Узнаем уже в ближайшее время, кто из них станет ведущим ежедневной передачи на Первом канале. Говорят, что в качестве ведущих «На самом деле» рассматривают и звезд Первого: Дмитрия Нагиева, Александра Гордона и Ксению Собчак. Однако эти телеведущие не только более высокооплачиваемые сотрудники, но и график у них крайне напряженный.

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