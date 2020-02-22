2020-02-22T22:11:58+03:00
Звезды

«Я хулиганю, и остановить меня невозможно»: рыжий «Иванушка» рассказал о проблемах с алкоголем

На концерте Игоря Матвиенко Андрей Григорьев-Апполонов удивил внешним видом
Елена ПЕТРОВА
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Группа «Иванушки International» появилась перед журналистами ещё до выхода на сценуГруппа «Иванушки International» появилась перед журналистами ещё до выхода на сценуФото: Иван МАКЕЕВ
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Гостями юбилейного концерта Игоря Матвиенко в «Крокус Сити Холле» стали артисты, с которыми композитор давно работает и дружит: Валерия, Александр Маршал, Григорий Лепс, группы «Корни» и Фабрика», Виктория Дайнеко и, конечно, «Иванушки International». Троица появилась перед журналистами ещё до выхода на сцену, и поэтому не все участники успели переодеться. Так, Андрей Григорьев-Апполонов, в отличие от нарядных коллег, предстал перед камерами в спортивных штанах и футболке. Но Рыжий по этому поводу ничуть не комплексовал и, пританцовывая, раздавал интервью. Личных тем, как всегда, певец по возможности избегал.

- Игорь Матвиенко строгий? - спросили у звезды репортёры.

- Когда кто-то буянит, наверное, да.

Не помню, чтобы он был со мной строгим, - хитро улыбнулся артист. - Мы ведь друзья. Я вам хочу сказать, что считаю Игоря своим самым лучшим другом. А кроме того, он крестный моего старшего сына. Короче, мы родственники.

- А он недавно рассказывал в интервью, что вы хулиганите, и штрафами вас не остановить...

- Конечно, хулиганю. И остановить меня невозможно.

- А ещё пожурил вас за алкоголь...

- И что дальше? И правильно делает. Я тоже его журю, когда он выпивает. Мы все друг друга поддерживаем.

- Какие у вас планы на весну? Не собираетесь завязать с холостой жизнью?

- Нет, да вы что, я только развёлся! Следующий вопрос.

- Вам недавно пытались приписать внебрачного ребёнка...

- Ой, не запаривайтесь. Там невменяемая девушка. Я боюсь даже, что она в суд подаст за то, что я назвал ее невменяемой!

Андрей Григорьев-Апполонов, в отличие от нарядных коллег, предстал перед камерами в спортивных штанах и футболке Фото: Иван МАКЕЕВ

Андрей Григорьев-Апполонов, в отличие от нарядных коллег, предстал перед камерами в спортивных штанах и футболкеФото: Иван МАКЕЕВ

Напомним, в одном из последних интервью, говоря о пагубных зависимостях, сгубивших экс-солистов «Иванушек» Игоря Сорина и Олега Яковлева, Игорь Матвиенко высказался и об Андрее Григорьеве-Апполонове. По словам музыканта, его подопечный злоупотребляет алкоголем.

- Больно смотреть, как он медленно себя убивает, - грустно отметил Матвиенко и добавил, что эта проблема была ещё до развода артиста.

В прошлом году Рыжий «Иванушка» расстался с женой Мариной, с которой воспитывал двоих сыновей. Она ушла от певца к баскетболисту Андрею Зубкову и спустя всего полгода после развода успела выйти замуж и родить ребёнка новому избраннику. А недавно одна из фанаток заявила, что Григорьев-Апполонов является отцом ее ребенка. Чтобы опровергнуть это, артисту пришлось сдавать ДНК-тест.

ИСТОЧНИК KP.RU

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