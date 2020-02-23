Восемь эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян вернулись на Родину

23 Февр. 2020 2020-02-23T06:31:53+03:00

Две недели они будут находиться на карантине в одной из лучших больниц Казани

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Восемь россиян, в том числе один ребенок, которых спецбортом МЧС России эвакуировали с «коронавирусного» круизного лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на Родину – они прилетели в Казань, где всех поместят на двухнедельный карантин в одной из лучших больниц города.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы», - рассказала руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Она уотметила, что эвакуированных из Японии бывших «пленников» круизного судна поместят в отдельный бокс. По словам Галимовой, у казанской больницы прекрасные возможности, позволяющие обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение, передает ТАСС.

В то же время секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой, подтвердив информацию о прибытии восьми пассажиров «Бриллиантовой принцессы» в Казань, уточнил, что «остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС».

Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1080" height="1080" src="https://www.kp.ru/video/embed/759897" frameborder="0"></iframe> В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

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У россиянки на борту «чумного лайнера» Diamond Princess обнаружили коронавирус

Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU