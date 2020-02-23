2020-02-23T06:31:53+03:00
Общество

Восемь эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян вернулись на Родину

Две недели они будут находиться на карантине в одной из лучших больниц Казани
Саша ПЯТНИЦКАЯ
Поделиться:
Карантин с лайнера Diamond Princess власти Японии сняли 19 февраляКарантин с лайнера Diamond Princess власти Японии сняли 19 февраляФото: GLOBAL LOOK PRESS
Изменить размер текста:

Восемь россиян, в том числе один ребенок, которых спецбортом МЧС России эвакуировали с «коронавирусного» круизного лайнера Diamond Princess в Японии, вернулись на Родину – они прилетели в Казань, где всех поместят на двухнедельный карантин в одной из лучших больниц города.

«Борт прибыл. Они уже сейчас двигаются в сторону инфекционной больницы», - рассказала руководитель пресс-службы главы Татарстана Лилия Галимова.

Она уотметила, что эвакуированных из Японии бывших «пленников» круизного судна поместят в отдельный бокс. По словам Галимовой, у казанской больницы прекрасные возможности, позволяющие обеспечить полный медицинский осмотр и наблюдение, передает ТАСС.

В то же время секретариат вице-премьера России Татьяны Голиковой, подтвердив информацию о прибытии восьми пассажиров «Бриллиантовой принцессы» в Казань, уточнил, что «остальные российские граждане отказались от перелета специальным комфортабельным бортом МЧС».

Напомним, как писал сайт kp.ru, карантин с Diamond Princess сняли 19 февраля, в тот же день лайнер покинули 500 человек.

В заложниках у «Бриллиантовой принцессы».Более 3700 человек находятся на карантине на борту круизного лайнера «Бриллиантовая принцесса», дрейфующего в Японском море

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

У россиянки на борту «чумного лайнера» Diamond Princess обнаружили коронавирус

Фешенебельный круизный лайнер Diamond Princess превратился в экспериментальную биологическую лабораторию. Власти Японии, спасатели и медики уже 12 дней наблюдают с берега за 3,5 тысячами пассажиров и членов экипажа, запертыми на «чумном корабле» на двухнедельный карантин. Каждый день японские врачи снимают с лайнера десятки заболевших новым коронавирусом (подробности).

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Вспышка коронавируса в Китае»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
«Вирусологи в спортивных костюмах» записали видеообращение к Зеленскому
Восемь эвакуированных с круизного лайнера в Японии россиян вернулись на Родину
Число жертв коронавируса в Китае возросло до 2442
В пяти регионах Италии заразились коронавирусом 79 человек
В Москве произошла драка со стрельбой, три человека пострадали
В Калифорнии перевернулся автобус: погибли три человека, пострадали 18
От коронавируса в китайском Хубэе умерли 2346 человек
Вместе с 15-летней россиянкой в Мексике пропали две местные девочки
Захарова назвала «намеренным вбросом» обвинения США в дезинформации о коронавирусе
Число зараженных коронавирусом в Италии возросло до 66
Украина определила своего участника «Евровидения – 2020»
Овечкин забил юбилейную 700-ю шайбу в НХЛ
В Мексике пропала девочка-подросток из России