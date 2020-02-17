"Ее колдовство повлияло на меня, она делала куклу": Дана Борисова сделала странное заявление о Елене Ханге

Дана Борисова много лет знакома с Еленой Хангой. Телеведущие работали вместе в программе "Принцип домино". Когда Дана пришла на передачу, ее старшая коллега совмещала должность ведущей и руководителя этой программы. Казалось, звезды экрана очень хорошо общаются между собой, однако на деле вышло, что это не совсем так.

Дана Борисова заявила, что у нее непростые отношения с Еленой Хангой. Более того, блондинка обвинила коллегу в колдовстве.

"Лена разбирается в колдовстве. У нас были очень непростые отношения, когда мы вели программу «Принцип домино» на протяжении трех лет. Там было самое откровенное соперничество. У нас случались неприятные конфликты", - заявила телеведущая в эфире "Вечернего шоу с Аллой Довлатовой".

Она добавила, что решилась раскрыть всю правду только сейчас, потому что пишет книгу: "Издатели сказали мне говорить всю правду. Они даже готовы защищать мои интересы в суде, если кто-то решит поспорить, что я вру".

danaborisova_official Встретилась с Еленой Хангой и Еленой Старостиной. Все мы в свое время были ведущими "Принципа домино". Я была ведущей этой программы больше трех лет

Как считает Борисова, в том числе и колдовство Ханги привело ее несколько лет назад в реабилитационный центр. "Лена делала куклу. Есть у меня все основания полагать, что так и было. Даже есть доказательства. Ее колдовство повлияло в итоге на меня", - посетовала Дана.

Теледива посетовала, что не в сила противостоять негативной ауре и энергетике, которые исходят от Ханги. "Не общаться я с ней не могла. Все-таки мы работали вместе", - заметила Борисова.

По ее словам, программа "Принцип домино" закрылась по инициативе Елены. "Она сказала продюсерам, что шоу исчерпало себя. Не было свежих тем", - резюмировала Дана. После закрытия ток-шоу телеведущие не общались больше четырех лет.

Меж тем, пользователи соцсетей очень бурно отреагировали на откровения Борисовой. Многие обратили внимание на то, что телеведущая только спустя несколько лет почему-то решилась на скандальные признания. Фолловеры уверены, что Дана специально придумала эту историю с колдовством, чтобы вызвать читательский интерес к своей книге.