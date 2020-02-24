Кирк Дуглас оставил сына без наследства

Легендарный актер «золотой эры» Голливуда Кирк Дуглас, ушедший из жизни в возрасте 103 лет, завещал все свое состояние в 61 миллион долларов на благотворительность, не оставив своему сыну Майклу Дугласу ни копейки, сообщает Mirror.

Сбережения голливудской звезды поступят в основанный Кирком и его супругой Анной Фонд Дугласа, цель которого – «помочь тем, кто не может помочь себе сам». Таким образом человек-легенда, известный не только как киноактер, снявшийся в почти сотне фильмов, но и как филантроп, продолжил дело всей своей жизни и после смерти.

Кирк Дуглас с супругой Анной, 2003 год.Фото: EAST NEWS

Деньги, в частности, получат университет Святого Лаврентия для стипендий малообеспеченным студентам, детская больница Лос-Анджелеса, Театр имени Кирка Дугласа в Калвер-Сити, а также Синайский храм Вествуда, в котором находится детский центр Кирка и Анны Дуглас.

Издание отмечает, что состояние Майкла Дугласа оценивается в 300 миллионов долларов, поэтому в отцовском наследстве он явно не нуждается.

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СПРАВКА «КП»

Кирк Дуглас – известный актер, обладатель таких престижных кинопремий как «Оскар», «Золотой глобус» и многих других, а также филантроп, который пожертвовал миллионы долларов на благотворительность, автор десятка романов и мемуаров, в свое время он был послом доброй воли США.

Среди его многочисленных работ в кино – фильмы «Чемпион», «Злые и красивые», «Жажда жизни» и «Спартак» – одной из самых дорогостоящих лент в истории Голливуда.

Самая звездная роль Кирка Дугласа - предводитель восстания рабов Спартак.Фото: GLOBAL LOOK PRESS

К слову, Кирк Дуглас – не настоящее имя актера. Когда-то легенду экрана звали Исер Данилович. Он родился в Америке в бедной многодетной еврейской семье, эмигрировавшей из города Чаусы Могилевской губернии. Родители будущего актера переехали в США из Российской империи в 1910 году, через два года после свадьбы. Закончив школу, Исер отправился в Нью-Йорк и поступил в престижную Американскую Академию драматических искусств. Платить за обучение он не мог, но талантливому студенту назначили стипендию. Там же ему посоветовали сменить имя – так появился псевдоним Кирк Дуглас.

До последнего дня он был очень жизнерадостным человеком, сохранял бодрость духа и говорил, что у него большие планы, собирался потратить на благие цели большую часть своего состояния.

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